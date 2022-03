La irregularidad campaña del “Aurinegro”

Luego de la derrota en Rafaela contra Atlético, Temperley ya cambió el chip y ahora, está pensando en su próximo objetivo en esta competitiva Primera Nacional, este miércoles desde las 20.00, se enfrentará a Santamarina de Tandil. En la jornada anterior, el club del centro-este del gran Buenos Aires, llega tras igualar uno a uno en manos del reciente ascendido Flandria y se quedó con las manos vacías en los últimos minutos del encuentro.

Con un gol del inoxidable, Mariano González, uno jugador histórico de 40 años que salió campeón Olímpico con la Selección Argentina en Atenas 2004, comenzó ganando, sin embargo, Juan Ignacio Barbieri decretó el uno a uno final. Pensando en el compromiso frente al “Gasolero”, Sebastián Cejas, no podrá contar con el defensor Agustín Jara, quien en la fecha anterior recibió la doble amonestación y se perderá el cotejo en Alfredo Beranger, seguramente su lugar sea ocupado por Osvaldo Barsottini.

Por otra parte, en este torneo tuvo un arranque irregularidad, en estas seis fechas disputadas hasta el momento, cosechó un triunfo, dos empates, tres derrotas, donde convirtió seis goles y recibió siete tantos en contra, teniendo una diferencia de menos uno. La última vez que el “Santa”, sonrió afuera de su casa, se produjo el 27 de febrero pasado, en este antecedente goleó a Villa Dalmine por tres a cero, las conquistas fueron obra de Guillermo Villalba; Braian Maidana y Jara.

Los once posibles que tiene en mente, Cejas para la visita al sur de Capital Federal, estaría compuesto por: Nicolás Tamperini; Federico Rotela, Mateo Palmieri, Barsottini, Facundo Leiva; Santiago Sayago, Tobías Coppo, Nicolás Valerio, González; Martín Michel y Miranda. Dentro del plantel conducido del ex arquero de Newells, tiene experiencia, los casos de Barsottini (ex marcador central de Gimnasia de La Plata, Colón, entre otros), Michel (ex delantero de Gimnasia de Jujuy, Universitario de Bolivia) y González (ex atacante de Porto, Racing, etc) y algunos juveniles.