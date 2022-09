Messi la figura y muy buenos rendimientos

Gran triunfo argentino en tierras estadounidenses. El combinado de Lionel Scaloni venció 3 a 0 a Honduras y mantiene un invicto de 34 partidos sin derrotas. El martes tendrá el último amistoso ante Jamaica y tendremos que esperar hasta el 20 de noviembre para ver a "La Scaloneta" en el mundial de Qatar.

El 1x1 de Argentina

Gerónimo Rulli (6): No tuvo trabajo. Honduras no lo exigió con tiros de afuera, apenas descolgó dos centros.

Nahuel Molina (6): Firme adelante, como casi todos sus partidos, y un poco flojo en la defensa. Estuvo siempre pidiendo la pelota y siendo opción de pase de De Paul y Paredes. Tuvo varios piques a la espalda del lateral izquierdo pero pocas veces optaron por jugar ese pelotazo.

Germán Pezzella (6): Al igual que Rulli, no tuvo trabajo. Apenas pasó la mitad del campo la selección Hondureña pero nunca con peligro. Buscó siempre al mejor ubicado para darle la pelota.

Lisandro Martínez (6): Misma reflexión que su compañero de zaga. Poco y nada en defensa. También tuvo intenciones de buscar al compañero libre para activar los ataques con la pelota dominada.

Nicolás Tagliafico (6): Le ganó un par de divididas a los atacantes hondureños pero que no llevaban peligro alguno. Pasó de la misma manera al ataque que Molina pero los mediocampistas prefieren mover la pelota de un lado a otro y no arriesgar la pelota en cortada para los piques entre líneas de ambos.

Rodrigo De Paul (7): Buen partido del jugador del "Aleti" de Madrid. Gran intensidad como siempre en las pocas oportunidades que Argentina no tenía la pelota. Recuperó un par de balones en la salida hondureña. En ataque no pudo ser muy punzante debido al cierre total que hacía Honduras. Tocaba con Paredes, Lo Celso y el "papu" pero no encontraron la forma de romper las líneas del rival.

Leandro Paredes (7): También correcto partido del ex PSG. No pudo recuperar por el escaso ataque rival pero si buscó, por abajo y por arriba, al mejor ubicado. Organizó siempre al equipo desde la mitad del campo.

Giovani Lo Celso (6): No lució como lo suele hacer. En ataque encontró sociedad con Tagliafico y el "papu" pero que pocas tenían peligro. Estaba muy replegada la selección rival. Tampoco tuvo tareas defensivas.

Lionel Messi (9): Como la mayoría de los partidos que se pone la camiseta celeste y blanca, fue la figura. Dos goles, uno de penal y otro de afuera del área que fue una delicia, y además dio el pase que dejó solo a Gómez para que este asistiera a Martínez en el primer gol. Tuvo una marca personal que lo siguió a todos lados pero ni con eso pudieron parar al mejor jugador de este deporte.

Lautaro Martínez (7): La víctima del técnico de Honduras. Apenas pudo empujar la pelota para su gol personal y poco más que eso. Tantos defensores y mediocampistas no dejaron que Argentina cree juego y le de protagonismo al gran "9" del Inter de Milán.

Alejandro Gómez (6): Scaloni lo probó de delantero por la banda izquierda, posición un poco antinatural para el "papu". Se asoció con Lo Celso y Tagliafico para triangular. Intentó desbordar o recortar para adentro pero el juego defensivo del rival lo hacía soltar la pelota.

Suplentes

Julián Álvarez (6): Ingresó en el entretiempo pero tuvo escaso protagonismo. Ya Argentina "no jugó" el segundo tiempo y el actual jugador del Manchester City no pudo generar nada. Persiguió y atosigó a los defensores hondureños en las salidas con pelota dominada.

Thiago Almada (6): Debut oficial para una de las grandes apariciones del fútbol argentino en el último tiempo. Saltó a la cancha revulsivo y con ganas de comerse a todos. Buscó a Messi con pases entre líneas pero falló varios. Más que interesante debut para el futuro argentino.

Enzo Fernández: Otro debut de otra gran aparición. Reemplazó a Paredes para jugar de volante central y lo hizo de muy buena manera. Acertó los 33 pases que intentó. Prometedor debut del actual jugador del Benfica portugués.

Nehuén Pérez: El tercer debutante en la noche de Miami. Ingresó por Pezzella como primer marcador central. Sin trabajo al igual que todos los defensores argentinos durante el encuentro.

Ángel Correa: El compañero de De Paul y Molina en el equipo del "cholo", ingresó por De Paul y trató de generar juego de manera vertical, recibiendo de espalda y poniéndose rápido de frente para buscar generar daño.

Alexis Mac Allister: El volante que oficia de "5" en el Brighton, mandó al banco a Lo Celso y jugó de interior. No tuvo casi toques de balón.