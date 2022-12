Las horas interminables

Durante los 58 minutos que estuvo Ángel Di María en el terreno de juego del Estadio 978 en sus intervenciones fue importante en el ataque de la Selección Argentina frente a Polonia. Luego del 1 a 0 que convirtió Alexis Mac Allister, el delantero de Juventus se fue reemplazado por Leandro Paredes a los 13 del segundo tiempo y más tarde el técnico Lionel Scaloni en el dialogo con los periodistas encendió algunas preocupaciones. En ese mano a mano, el entrenador del seleccionado argentino sostuvo: “Creo que Ángel está bien, en principio. Sintió algo en el cuádriceps; se le puso duro y preferimos sacarlo porque como todos saben él es importante y no vale la pena seguir con un jugador que tiene posibilidades de hacerse daño”.

Sin embargo con el correr de las horas según algunos medios como el Gráfico explicó que “al parecer, y más allá de que resulta prematuro asegurarlo a ciencia cierta, Di María no llegó a tener una lesión: padece una sobrecarga en la zona, claro, pero no sufrió un desgarro ni una rotura fibrilar, por lo que habrá que ver su mejoría de cara al partido frente a Australia”.

Más allá de este inconveniente el ex atacante de PSG y Real Madrid vive un gran momento en esta Copa del Mundo ya que el sábado pasado le dio el pase crucial a Lionel Messi para que realice una gran definición y se construya la victoria ante México. Luego de ese triunfo el ex jugador de Rosario Central resaltó en un reportaje con los enviados especiales a Qatar: “¿Qué cosa? ¡No! Le tiré una caca, pero él soluciona todo siempre. Lo importante es que la pelota le llegó. Lo habíamos hablado unos minutos antes que me dijo que se metían muy adentro ellos y los espacios atrás aparecían. Intenté dársela, esperé el momento para dársela. Y bueno, controló e hizo terrible gol”. Finalmente agregó: “No tengo palabras para mí es jugar con el mejor del mundo. Tuve la posibilidad de jugar en club, llevo 14 años con el en la Selección. Para mí Leo es todo”.

A pesar de ese estado mágico Di María espera con cautela su recuperación ya que su deseo está en continuar en la estructura del combinado albiceleste en este nuevo choque decisivo contra Australia, por los octavos de final del Mundial de Qatar.