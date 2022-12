Alexis Mac Allister fue la figura del partido ante Polonia

Alexis Mac Allister arrancó como titular esta tarde en la victoria de la Selección Argentina sobre Polonia por 2 a 0, en Doha. Lo hizo convirtiendo uno de los goles más importantes de su carrera, al abrir la cuenta a los 46 minutos.

El jugador del Brighton de Inglaterra definió al segundo palo del gran arquero polaco, Szczensny, entrando como 9 de área tras una asociación entre Ángel Di María y Nahuel Molina que envió un centro atrás hasta cerca del punto penal; y que el número 20 supo capitalizar de inmediato.

La pelota entró esquinada y el arquero, que hasta ese momento demostraba una gran seguridad, no pudo llegar.

Mac Allister demostró que está para mucho más y está dándolo todo para ganarse la titularidad en mitad de cancha. Ese lugar que había quedado vacante tras la lesión de Giovani Lo Celso antes de la Copa del Mundo.

El volante de 23 años, fue muy importante durante todo el tiempo que estuvo en cancha, 83 minutos precisamente hasta que fue sustituido por Thiago Almada.

El ex Argentinos Jrs. jugó por adentro y delante de la línea conformada por Enzo Fernández y Rodrigo De Paul, dejando la banda izquierda para las subidas de Marcos Acuña.

Mac Allister no había comenzado el Mundial de Qatar 2022 como titular, tampoco lo hizo como suplente en la caída ante Arabia Saudita en la primera fecha.

Contra México, en la segunda jornada sumó 68 minutos desde el inicio del partido donde Argentina ganó por 2 a 0. Allí cerró un buen partido por lo que el DT, Lionel Scaloni, optó darle un lugar desde el arranque contra Polonia.

Ante el conjunto europeo, intercambió pases con Messi, Ángel Di María, Enzo Fernández y metió presión en cada salida de fondo por parte del rival. El jugador, quien tuvo un breve paso por Boca Juniors,, aportó destreza, predisposición, buena pegada y esfuerzo en cada pelota.

Esto le permitió llevarse el premio al jugador destacado del partido que otorga Budweiser al finalizar cada encuentro.

Sin embargo, el mediocampista fue sincero y confesó que él siempre eligiría a Lionel Messi..

