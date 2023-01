Defensa y Justicia compró la ficha de Gabriel Alanís y ya no pertenece más a Godoy Cruz

Luego de un préstamo en el que rindió de buena forma y a punto de que se dé un posible retorno al "Bodeguero" que se podría considerar un refuerzo para Diego Flores, Defensa y Justicia oficializó que acordó con Godoy Cruz la compra de Gabriel Alanís. El club de Florencio Varela adquiere el 50% de los derechos económicos así como la totalidad de los derechos federativos del jugador, que extendió su vínculo con la institución hasta diciembre de 2027.

Alanís se reunirá así con sus compañeros de la temporada pasada y con un técnico como Julio Vaccari, que lo convirtió en una de las piezas claves de ese Defensa y Justicia que se caracteriza por el juego asociado y la manutención del balón.

Al darse a conocer la lista de convocados para la corta gira que tuvo "El Tomba" por la ciudad de Córdoba, como era de esperar, no se veía el nombre de Alanís y se terminó de confirmar que el ex ayudante de campo de Marcelo Bielsa no iba a poder tenerlo en cuenta. Esta mini gira por Córdoba terminó con dos triunfos y empates y una derrota para Godoy Cruz, en el primer amistoso contra Talleres ganó 2 a 1, cayó ante Instituto 1 a 0 y finalizó su viaje derrotando a Belgrano 1 a 0.

"El Traductor" ahora agrega un jugador más a la lista de los que no puede incluir en sus planes, el "Flaco" se suma entre muchas de ellas, con la baja más destacada de este mercado de pases, Martín Ojeda; el prometedor delantero, Tomás Badaloni y la joya que tenía "La Bodega", Valentín Burgoa. Y a la vez, el entrenador cordobés agradece el alivio de que no se pudo concretar la negociación por la transferencia del volante mixto, Gonzalo Abrego al Santos Laguna y seguirá en Godoy Cruz.

Los números de Gabriel Alanís:

La temporada pasada, jugando para el equipo dirigido por Julio Vaccari disputó 42 encuentros, convirtió cinco goles, repartió tres asistencias, fue amonestado en dos ocasiones y expulsado en una, alcanzando un total de 2.239' dentro del campo.

En cambio, jugando con la camiseta del "Tomba" llegó a 18 partidos jugados en los cuales no metió goles ni dio asistencias, recibió cuatro tarjetas amarillas y estuvo 1.374' en cancha.

Así juega "El Flaco":





A lo largo de toda su carrera, el oriundo de Monte Cristo tiene 154 encuentros jugados, donde sumó 11 goles, 13 asistencias en 9.335' jugados, donde alcanzó un promedio de 849' por gol.