Cara a cara: Alexis Mac Allister vs Juninho Bacuna

Los campeones del Mundo saldrán a disputar su segundo amistoso luego de la obtención de la tercer estrella este martes, ante el seleccionado de Curazao, esta vez en el interior del país más precisamente en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El país caribeño se afilió a la FIFA en 2011 y recién en ese momento pasó a ser un Seleccionado oficial; si bien no clasificó a ningún mundial, en las últimas eliminatorias tuvo una actuación histórica cuando fue eliminado en la segunda fase, al perder con Panamá.

Alexis Mac Allister

El volante campeón del mundo con la selección argentina en Qatar, nació el 24 de diciembre de 1998 y actualmente, a sus 24 años, se desempeña como mediocampista ofensivo o volante mixto en el Brighton de la Premier League.

Sus inicios deportivos, al igual que sus hermanos Kevin y Francis Mac Allister, se dio en Argentinos Juniors dándose su debut como profesional con la camiseta del Bicho en la B Nacional ante Central Córdoba en octubre del 2016. Su primer gol se dio el 10 de marzo de 2017 en la derrota de su equipo por 2 a 1 ante Instituto.

El 21 de enero de 2019, el Brighton lo contrató, realizándose una venta record para el club de La Paternal por una posible venta a futuro, permaneciendo en el Bicho hasta junio de ese año, cuando firmó el préstamo a Boca Juniors para tener minutos de juego, debido a la demora en el trámite de la visa para Inglaterra.

El 6 de julio marcó su primer gol con la camiseta del Xeneize en un partido amistoso disputado ante Chivas. Su debut oficial se dio el 24 de julio de ese mismo año, dándole la victoria a Boca 1 a 0 ante Atlético Paranaense en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

A principio de 2020, ganó su primer título con Boca, en el campeonato de Primera División. En enero de ese año, el Brighton le consiguió el permiso de trabajo, por lo que dejó el Xeneize.

A nivel clubes lleva disputado 190 partidos oficiales, con 30 goles y 18 asistencias. Su debut con la celeste y blanca se dio el 5 de septiembre de 2019, desde aquel entonces disputó 11 encuentros y marcó un gol.

Juninho Bacuna

Uno de los habituales centrocampistas, en el equipo titular del seleccionado caribeño, es Juninho Bacuna, hermano del también volante titular de la Selección de Curazao, Leandro Bacuna.

Juninho Bacuna nació el 7 de agosto de 1997 en Groninja, Países Bajos. Actualmente a sus 25 años juega en la EFL Championship, Segunda División Inglesa, defendiendo los colores del Birmingham City F. C.

Se formó en las inferiores del Groningen, debutando en la Eredivisie el 5 de febrero de 2015 contra el Heracles Almelo, cuando entro a los 79 minutos por Yoel van Nieff en el empate 2 a 2 de su equipo en condición de visitante.

El 20 de junio de 2018 fichó por el Huddersfield Town de la Premier League, donde estuvo tres años en los que llegó a disputar más de 100 partidos, para luego ser traspasado en agosto del 2021 al Rangers F. C. Su regresó al fútbol inglés no tardo ya que tras jugar sólo doce encuentros en cinco meses fue traspasado al Birmingham City F. C.

A nivel clubes disputó 283 partidos oficiales y anotó 20 goles, mientras que, con su seleccionado nacional debutó el 7 de septiembre de 2019 y desde ese entonces, jugó 17 encuentros y marcó 3 goles.