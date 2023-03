Enzo Fernández contó el secreto con Messi

Enzo tuvo un Mundial fantástico , al que logró llegar con los justo en la convocatoria final de Lionel Scaloni y en el que rápidamente se ganó un lugar, hasta convertirse en una pieza fundamental del campeón. A poco más de dos meses de la coronación de la Selección Argentina, detalló la conexión que tuvo de arranque con Lionel Messi.

"Siempre que hablo de Messi se me pone la piel de gallina. Le agradezco cómo es como persona, conmigo y con todos. No quedan palabras para decir lo que hace por todos los argentinos", destacó en diálogo con TyC Sports desde Londres, donde juega para el Chelsea.

Luego se refirió al partido clave para la Selección y para él, el triunfo ante México por la segunda fecha y contó el diálogo que tuvo con la Pulga justo previo a su golazo: "Antes del córner, Leo me dijo que me acerque a jugar. Cuando recibo, me queda de frente un defensor, lo encaré y le pegué al arco. En el festejo, Messi me viene a abrazar como diciendo 'viste que te dije, hijo de p...'. Fue muy emocionante".

"Me felicitaron todos, estabamos muy contentos. Le habíamos ganado a México y era otra cosa, todo positivo", finalizó Enzo, quien luego del Mundial fue premiado por la FIFA como el mejor jugador joven del campeonato.

LA CONEXIÓN CON JULIAN ALVAREZ: LA JUGADA QUE APRENDIERON EN RIVER Y SALIÓ EN EL MUNDIAL.

El jugador de Chelsea repasó la acción que siempre intenta hacer con el delantero del Manchester City en la Selección Argentina que hacen desde las inferiores del Millonario.

Fernández fue sin dudas una de las grandes revelaciones del Mundial de Qatar 2022, tras la lesión de Gio Lo Celso se metió en la lista de la Selección Argentina y fue muy clave para el equipo. El volante argentino, ahora en Chelsea, habló de su gran entendimiento con Julián Álvarez, con quien compartió inferiores en River.

"Tenemos una conexión con Juli porque jugamos desde River y nos conocemos muchos y ya sabe él que cuando estoy perfilado hacia adelante él tiene que picar, ya lo sabe y siempre lo hablamos", contó.

"Cuando entramos la primera vez a la habitación le di un abrazo y le dije 'mirá donde estamos, ¿no? mirá si se da todo como queremos", reveló sobre su primera charla con el delantero con el que compartió inferiores en River y se mostró feliz por haber cumplido el sueño que ambos anhelaban.

Cuando recordó las palabras de Dibu Martínez sobre el gol a Croacia, entre risas cerró sus palabras sobre su compañero de selección: "se llevó a todos puestos, tiene mucha fuerza. Tres jugadores puestos se llevó".

LA DISCUSIÓN CON MBAPPÉ EN LA FINAL DEL MUNDIAL: "Me dijo algunas cosas, y el Cuti está loco"

El mediocampista habló en exclusiva con TyC Sports y recordó el curioso momento que protagonizó con el crack francés y la reacción del defensor.

Uno de los momentos más curiosos de la final del Mundial de Qatar 2022 entre la Selección Argentina y Francia se dio cuando el defensor Cristian Romero le gritó un gol en la cara a Kylian Mbappé. Hace unos días, el defensor confesó que su reacción fue en defensa de Enzo Fernández, quien en exclusiva con TyC Sports brindó más detalles sobre el episodio y disparó: "El Cuti está loco".

"Discutimos un poco en la cancha. A mi mucho no me gusta contar lo que pasa. Había dicho algunas cosas, pero eso queda en la cancha", declaró el mediocampista de Chelsea desde Londres, no sin antes añadir respecto de la reacción de su compañero: "El Cuti está loco, ¡le gritó el gol en la cara!".

De todas maneras, lejos de ampliar la polémica, Enzo dejó en claro que el delantero de Paris Saint-Germain tiene todo su respeto y admiración: "Es un gran jugador, un ejemplo para todos. A nivel mundial está muy bien y tiene mucho todavía por dar".

Enzo Fernández revelo el misterio de los penales en la final del Mundial: "Lautaro Martínez iba a ser el quinto"

El mediocampista de la Selección Argentina venía de errar el cuarto disparo ante Países Bajos y no figuró en la tanda para definir el Mundial de Qatar 2022 ante Francia.

Fue el segundo jugador de la Selección Argentina que fracaso un penal en el Mundial de Qatar 2022 (el otro había sido Lionel Messi ante Polonia). El mediocampista figuró entre los cinco elegidos por Lionel Scaloni ante Países Bajos, para definir el pase a la semifinal, pero su remate salió desviado ante Andries Noppert en el Estadio Luisal.

"El día anterior habíamos practicado cruzado en el entrenamiento y Dibu Martínez me aconsejó que pateara al medio. Yo le pregunté dónde era más difícil para el arquero y me dijo que siempre se la juegan y que lo hiciera al medio, que entraba. Toda mi vida patee cruzado, pero le erré. Por algo pasó", declaró Enzo, autor del cuarto disparo, en un mano a mano con TyC Sports.

Exactamente una semana después, ya en la final ante Francia, el título se definiría también desde los 12 pasos tras el hat-trick de Kylian Mbappé. Pero esta vez, el argentino más caro de la historia, que jugó la mayoría de los partidos en el país de Medio Oriente, no fue elegido por el entrenador.

"Lautaro Martínez iba a ser el quinto (como contra Países Bajos). Un sexto podía ser yo, si el técnico quería. Él es de gran jerarquía, sabe que lo quiero, es buen jugador y buena persona", confesó el Golden Boy de Qatar.

Por último, consultado sobre si Scaloni le preguntó si quería patear, Enzo explicó: "No, qué me iba a preguntar si venía de erré con Holanda... (risas). Pero sino, decía que sí"