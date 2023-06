Nicolás “Indio” Fernández, intimo: “Sueño con escribir mi propia historia en el Tomba”

Cuando el sol a penas se quería asomar entre las nubes, en Mendoza fue uno día nublado y con leve descenso de la temperatura rodeaba los 13 grados. Después de ver el sufrido triunfo ante Independiente desde la tribuna no pudo estar presente por haber llegado a la quinta amarilla, Nicolás Fernández (25) nos recibe en la comodidad de su hogar, mientras los pájaros volaban por el cielo; el volante charrúa que fue uno de los refuerzos en el último mercado de pases no dejo tema sin tocar

- ¿Cómo fue tu infancia en Uruguay?

- Estuve solo con mi vieja toda mi vida, tengo un hermano más grande y dos más chico. Hice todo baby fútbol hasta los trece y desde ahí me captó Fénix, hice todas las inferiores ahí hasta que llegué a Primera.

- ¿Te acordas quien te llevó a Fénix?

- Estaba Marcelo Mas que eran los captadores de ahí y fue el más que nada.

- ¿Con que club te encontraste en Godoy Cruz?

- Estaba acostumbrado a otra cosa en Uruguay capaz en infraestructura, allá estamos muy atrás. Cuando llegué me encontré con una institución prolija con ganas de crecer y con el tema de la gente que quieras o no es tranquila, es lindo para vivir Mendoza.

- Cuando salió el interés de Godoy Cruz. ¿Quién se contacto con vos para venir?

- Conocía a los uruguayos que estaban allá pero no hable. Me llamó mi representante, ellos me informaron hasta que hable con Diego (Flores) y después con Mansur.

- ¿Tuviste alguna otra oferta encima de la mesa?

- Solamente fueron rumores nada formal o avanzado

- ¿Es verdad que te buscó Talleres?

- Lo que paso en realidad es que cuando me voy de Fénix me compra el pase el grupo de Fassi, tenía Atenas en principio me había dicho que iba a jugar tiempo ahí así luego buscar una salida.

- Los uruguayos cada vez que vienen a Godoy Cruz dejan su huella tal es el caso más significativo del “Morro” García. ¿Vos soñas con escribir tu propio capitulo?

- Uno cuando viene, más cuando es del exterior me saludaron con cariño, el hecho de ser uruguayo los que tuvieron antes también hubo buenos jugadores como Curbelo o Sánchez. Trato escribir mi propia historia.

- ¿Vos estás a préstamo por un año?

-Rescindí en Uruguay en Atenas y llegue libre, obviamente me gustaría quedarme. Esto es día a día, todavía falta todo el año.

- ¿Cuáles es tu objetivo individual y grupal?

-Cuando vine llegaba con la mentalidad de ganarme mi lugar poco a poco. Por suerte en la pretemporada tuve buenos amistosos. En el día a día la competencia es muy pareja y no creo que haya indiscutido.

- ¿Cómo te tomo la salida de Diego Flores y como analizas el ciclo actual de Daniel Oldrá?

- La verdad que Diego me dio la posibilidad de crecer, los dos son polos opuestos y uno tiene el apoyo de la gente, nos trasmite el sentido de pertenencia, la verdad que eso no se compra.

- ¿Cómo es la relación diaria con el cuerpo técnico?

- La verdad que muy buenos, se nota que están arrancando y quieren aprender en el día a día.

- En el cuerpo técnico tenes un volante que dejo su marca como Nicolás Olmedo...

- Ese sí es vecino(risas), trato de aprender y escuchar todo lo que me dice. Como te han sentir en el día a día.

-¿Qué diferencias notas del fútbol argentino con respecto al fútbol uruguayo?

- Creo que acá es más rápido más intenso, en Uruguay se pegue, pero es más lento. Se juega menos minutos, la pelota vuelve rápido acá hay pasapelotas y cuando estas perdiendo no regresa la pelota

- ¿Puede ser que le hiciste un gol a Nacional?

- Si, fue en el último minuto a minuto fue empate 1-1

- Como el gol que le hiciste a Central Córdoba en Santiago del Estero...

- Ese si se grito porque era el desahogo, lo estaba buscando y por fin se me dio por eso metí varios festejos por las dudas

- Hace poco sufriste una lesión de pasar por una fractura. ¿Qué recordas de aquella tarde?

- Fue dura una fractura en el maxilar, tuve un mes afuera de la cancha justo llegaba la pretemporada. Los primeros días fueron duros porque se demoró la operación y no podía comer.

-En 2017 defendiendo los colores de Uruguay tuvieron un inolvidable Sudamericano. ¿Qué recordas de esa experiencia?

- No me tocó jugar mucho en este campeonato, había varios jugadores como Nicolás De La Cruz, Rodrigo Bentancur, entre otros. Era un grupo muy lindo, después salir campeón con Uruguay, la verdad que lo disfrute mucho

- ¿Cómo analizas la llegada de Marcelo Bielsa a Uruguay?

- Creo que Bielsa es un técnico clase a, le puede aportar muchísimo a Uruguay si puede lograr algo sería muy maravilloso

-Me imagino que ya sonó el teléfono de Nicolás Fernández por una convocatoria...

- No, todavía no ojalá. Todo a su tiempo, tengo fe que todo llega. Lo que pasa que en el medio hay una camada muy buena.

- ¿De dónde viene Nicolás Fernández?

-Tuve una infancia linda con mis hermanos y mi madre, siempre trabajo de cocinera. Tuve ayuda de mi padrino y mis tíos, que trabajan en Coca Cola.

- ¿Estás pensando en una vida fuera del fútbol?

- Estaba hablando la otra vez con mi pareja que quería hacer el curso de entrenador.

- ¿Cómo viste la última pelota que sacó el Ruso Rodríguez el domingo?

La verdad lo sufrí, desde adentro no reaccionas cuando estas afuera ahí si reaccionas.

Ficha personal

Nombre : Roberto Nicolás

Apellido: Fernández Fagundez

Fecha de nacimiento: 2 de marzo de 1998(25 años), Montevideo-Uruguay

Apodo: Indio

Posición: Mediocampista

Debut: 24 de octubre de 2015, Fénix 1 Montevideo Wanders 1(ingresó a los 41’ del segundo tiempo en lugar de Raúl Ferro)

Clubes: Fénix-Uruguay (161 partidos/6 goles/10 asistencias/31 amarillas/3 expulsiones por doble amarillas/dos tarjetas rojas), Atenas de San Carlos-Uruguay- (19 partidos/0 goles/1 asistencia/tres amarillas) y Godoy Cruz (18 partidos/1 gol/1 asistencia/5 amarillas)

Estadísticas en la selección: Uruguay Sub 20(14 partidos/ningún gol) y Uruguay Sub 17(12 partidos/ningún gol)

Títulos en su carrera: 1(Sudamericano Sub 20-Ecuador 2017)