Uno por uno: Los puntajes de Argentina ante Paraguay

Argentina se lució esta noche con un triunfo en el Estadio Mas Monumental ante Paraguay por la jornada 3 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El único tanto del partido lo convirtió el capitán, Nicolás Otamendi, a los 3 minutos del inicio del juego.



El equipo dirigido por Lionel Scaloni no dejó dudas de que es el vigente Campeón del mundo a casi 10 meses de conseguir el título en Qatar. Sin embargo, el marcador quedó corto ya que la Albiceleste mereció un triunfo más holgado sobre el conjunto del argentino Daniel Garnero, quien debutó como DT de la Albirroja.

Rendimientos

TITULARES

Emiliano Martínez (7): El Dibu tuvo muy poco trabajo porque en el primer tiempo no le patearon al arco. En el segundo, intervino en un mano a mano con Sosa y logró ganar. Respondió en las pelotas paradas y en las salidas con el pie. Logró un nuevo récord de imbatibilidad.



Nahuel Molina (7): En la etapa inicial se asoció bien con Julián Álvarez y Alexis Mac Allister para generar desbordes por su zona. Aportó técnica, dinámica y alternatividad. En el segundo tiempo bajó un poco su nivel.



Cristian Romero (7): Se mostró sólido y cortó jugadas del rival cuando tuvo que hacerlo. Mantiene su nivel de campeón y fue impasable en el juego aéreo.



Nicolás Otamendi (8): Con la cinta de capitán, marcó el gol del partido a los 3´ de volea y después de 7 años para su cuenta personal. No tuvo dificultades en la defensa, tampoco en los cruces sobre las bandas. Impulsó al equipo.





Nicolás Tagliafico (7): Realizó un buen trabajo al no dejar crecer a Almirón y contener a Sosa cuando fue sobre su banda. Ejecutó pases precisos y anticipó de buena manera.



Rodrigo De Paul (9): Tuvo un buen manejo de pelota y distribuyó la misma cuando el partido lo requería. Además, hizo las pausas necesarias para que el equipo juegue bien. Marcó la intensidad del equipo.



Alexis Mac Allister (8): Controló bien el balón. Se paró como volante central a veces. Generó juego en velocidad y sus cambios de frente fueron un arma ideal para la Argentina. Fue una de las figuaras del encuentro.



Enzo Fernández (7): Recibió una amarilla muy rápido pero eso no lo condicionó. Hizo un buen trabajo en las marcas, pases lujosos y desborde por la izquierda para generar presión al rival.



Nicolás González (6): Tomó buenas decisiones aunque en algunos pases se equivocó. Llegó mucho pero no tuvo puntería. Estuvo veloz, intenso, y algo ansioso.



Lautaro Martínez (6): Tuvo una chance clara pero el arquero rival lo tapó. Luego tuvo otra pero por poco no marcó. En algunos momentos, estuvo aislado del circuito de juego. La sequía de goles sigue para él con la camiseta Albiceleste.



Julián Álvarez (6): Jugó con los volantes, pivoteó y realizó un par de combinaciones con Lautaro. Hizo un buen partido de delantero más que de media punta. Metió un derechazo que tapó Coronel, aportó valiosos toques y un gran taco para Molina.

SUPLENTES:

Lionel Messi (8): El 10 ingresó en el complemento, por Julián Álvarez. Se enchufó al poco tiempo en el partido y no desconcertó. Tuvo dos tiros a los postes que le impidieron festejar.



Leandro Paredes (6): Entró a los 80´ por Enzo, cuando el partido pedía calma y serenidad como volante central. Llevó a cabo un buen despliegue.



Lucas Ocampos (-): Sustituyó a Nicolás González en el tiempo adicional pero no jugó demasiado.



Giovani Lo Celso (-): Jugó poco porque entró a los 94´ por De Paul.