El polémico escupitajo de Sanabria a Messi

Por la tercera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina recibió a Paraguay este jueves en el Monumental. La gran novedad fue la ausencia de Lionel Messi en el XI inicial. El jugador del Inter Miami venía de perderse los últimos partidos de su equipo debido a una pequeña lesión, sin embargo, hizo lo imposible para estar presente en esta doble jornada de competencia internacional. En reemplazo del '10' entró Lautaro Martínez, quien compartió dupla de ataque con Julián Álvarez. En la albirroja, un rival que llevaba invicto más de 10 años ante la albiceleste por las Eliminatorias, debutaba el técnico Daniel Garnero, tras la reciente destitución de Guillermo Barros Schelotto.

Apenas a los tres minutos del encuentro, un gran centro de Rodrigo de Paul cayó en los pies de Nicolás Otamendi, quien con una gran volea, puso el 1-0 a favor de los campeones del mundo. A partir de allí, fue dominio absoluto de los locales.

Ya en el segundo tiempo, Messi ingresaría a la cancha en lugar de Álvarez, desatando la euforia de los 83.000 espectadores presentes en el estadio de River. Todo transcurría con normalidad, hasta que, a falta de poco más de cinco minutos para el final del partido, un intercambio de palabras entre el Diez y Antonio Sanabria, delantero paraguayo, derivó en un escupitajo del guaraní al capitán argentino.

Le faltó el respeto al fútbol. pic.twitter.com/lvZ0XFMRU2 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 13, 2023

Una vez finalizado el cotejo, el astro del Inter Miami habló al respecto y dijo lo siguiente: "No lo vi, me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. No sé ni quién es el chico este. Tampoco quiero darle importancia sino ahora va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido. Mejor dejarlo ahí".

"NO SE NI QUIÉN ES EL CHICO ESTE". Leo Messi, picante tras el duelo ante Paraguay y la situación que vivió con Sanabria.pic.twitter.com/FDDLpJdvds — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2023

A estas filosas declaraciones de Lionel, se le suman la crítica a la CONMEBOL y Alejandro Domínguez después de la polémica eliminación ante Brasil en la Copa América 2019 y el famoso cruce con Van Gaal y Wout Weghorst después de la tanda de penales ante Países Bajos en Qatar 2022.

Por su parte, Antonio Sanabria realizó su descargo ante los medios: “Fueron cosas del partido nada más. Estuve viendo y me llegó la imagen. Parece como que le escupo pero no, para nada. Él está lejos. Lo que pasa es por la imagen que está detrás parece que lo escupo, pero nada que ver. Lo desmiento totalmente”.