Racing recibe a Central Córdoba con la exigencia de llevarse los tres puntos

El paciente está estable. Salió de la etapa crítica. Ese es Racing en este momento. La Academia sufrió dos golpazos que fueron las eliminaciones de la Copa Libertadores y la Copa Argentina. A eso hay que sumarle la derrota en el clásico frente a Independiente. Lo cierto es que el tiempo – o los resultados – sanan las heridas. Este domingo, desde las 18.30 horas los de Avellaneda se medirán contra Central Córdoba en el Cilindro en búsqueda de terminar el año de la mejor manera posible.

A pesar de seguir con una notable crisis defensiva, lo mostrado en Florencio Varela el pasado miércoles fue de lo mejor en el ciclo Grazzini – Videla. Es verdad que la vara no era alta, pero es un avance fundamental para preparar los últimos tres encuentros que le quedan a Racing en esta Copa de la Liga Profesional 2023.

La gran sorpresa del fin de semana la protagonizó Johan Carbonero. El extremo colombiano, por primera vez luego de su rotura de ligamentos, volvió a ser parte de los convocados e integrará un lugar en el banco de los suplentes. Está claro que el contexto del partido influirá en un posible retorno a las canchas este domingo.

La lista de concentrados para el encuentro frente a Central Córdoba. Foto: @RacingClub

Por otro lado, quien no está concentrado y fue una baja de último momento es Juanfer Quintero. Desde el club informaron que el futbolista se encuentra haciendo reposo en su domicilio a causa de un estado gripal. Lo concreto es que será baja para el domingo.

En cuanto a lo futbolístico, debido al bajo rendimiento de Gonzalo Piovi en los últimos partidos, una variante posible que maneja la dupla técnica es el ingreso de Nazareno Colombo. Lo cierto es que este último tampoco demostró un buen nivel las veces que le tocó jugar, pero podría tener su oportunidad contra El Ferroviario.

¿Será el momento de Emiliano Vecchio como titular? Bueno, es una posibilidad gracias al gran desempeño que el ex Rosario Central vino mostrando en los últimos partidos. En el caso de que el “señor fútbol” – como lo apodaron los hinchas académicos – ingrese al once lo haría por Gabriel Hauche. El mediocampo no se tocaría.

En última instancia, Roger Martínez y Baltasar Rodríguez serán titulares. La duda será pasa por la titularidad o no del ya mencionado Hauche. Si Vecchio es titular, el “demonio” tiene todas las fichas para ser el que salga del once titular.

Los dirigidos por Omar de Felippe están haciendo una gran campaña en esta Copa de la Liga. Se ubican en la tercera posición de la zona B con 18 puntos, uno más que Racing. Está claro que buscarán dar la sorpresa y clasificarse a los cuartos de final.

Respecto a la tabla anual, El Ferroviario acumuló 47 puntos en 38 cotejos disputados. Son solo 5 puntos más que los 42 que tienen Sarmiento (J), Unión y Colón, los tres equipos que actualmente tendrían que jugar un desempate por el descenso.

Los futbolistas a destacar en Central Córdoba son, entre otros, Mateo Sanabria, Lucas Gamba y Luis Miguel Rodríguez. Este último es el goleador del equipo en la Copa de la Liga con tres tantos.

Historial entre ambos equipos:

En la era Profesional por torneos AFA Racing y Central Córdoba jugaron 7 partidos entre sí. La Academia se llevó los tres puntos en tres oportunidades. El Ferroviario salió victorioso una vez (Copa de la Liga Profesional 2021). Tres empates completan el corto historial.

El último encuentro entre ambos fue el 24/7/2023 en lo que fue victoria académica 3-1 con goles de Juan Nardoni, Agustín Ojeda y Nicolás Oroz. En el visitante convirtió Enzo Kalinski.

Datos del partido:

Estadio: Presidente Perón (Racing)

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Pablo Dóvalo

Horario: 18:30 horas

Transmisión: TNT Sports