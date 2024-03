Godoy Cruz jugará este domingo ante Tigre por la jornada 11 de la Copa de la Liga en la que permanece puntero de la zona B y buscará volver a la victoria después de dos encuentros en los que no pudo ganar (vs Estudiantes, 1-2 y vs Newell´s, 1-1).



Uno de los jugadores que llegó en los últimos meses al Tomba y que hoy vive un gran presente, Manuel Guillén, contó a Diario UNO su felicidad de estar en el equipo que dirige Daniel Oldrá: "Me siento muy bien, desde que llegué de River Plate he podido sumar minutos. Me siento muy agradecido al apoyo del cuerpo técnico y de mis compañeros", admitió.



El futbolista de 22 años arribó al club mendocino a préstamo desde el conjunto Millonario en donde llegó a jugar en la Reserva. El buen desempeño que tuvo cada vez que el Gato le dio la chance de jugar hace que el defensor esté atravesando una gran etapa en el Bodeguero.



Así lo reconoció: "La continuidad es muy importante en el fútbol para un jugador. Cuando me toca jugar aprovecho la oportunidad".



Guillén tuvo su estreno en Godoy Cruz el 11 de septiembre de 2023, en el empate 2 a 2 con Defensa y Justicia en Florencio Varela. Y desde allí, no dejó de mostrar sus habilidades en la defensa. Jugó 6 encuentros en lo que va de la temporada, tiene en su haber además una asistencia y un gol. Anotó el 2-0 ante Instituto en la jornada 7, en Córdoba.







Consultado sobre el próximo encuentro ante Tigre, el lateral derecho, aseguró: "Estamos trabajando en ese partido, que es lindo para jugarlo, hace dos encuentros que no podemos ganar. Es una lida posibilidad para sumar los tres puntos y seguir arriba en esta recta final del torneo".



Y agregó: "Nuestro objetivo es poder clasificar a los cuartos de final, la verdad que venimos muy bien en el torneo, de nueve partidos jugados solamente perdimos uno".