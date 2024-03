Argentinos Juniors tuvo la posibilidad de quedar como único puntero de la zona A, pero no pudo imponerse ante un Huracán golpeado anímicamente por el mal año que está haciendo y con el debut de Frank Kudelka como su entrenador. Leandro Garate abrió la cuenta para el local, mientras que Alan Lescano sentenció el resultado final.

Todos jugaron para el “Bicho”, los que compartían punta cayeron o empataron y aquellos que los seguían de cerca no pudieron ganar. Otra vez, los dirigidos por Pablo Guede desperdiciaron una oportunidad de oro para despegarse y subirse a lo más alto. El desarrollo fue bastante parejo y cada uno, con su idea clara, intentaron doblegar a su rival. El “Globo” tomó una postura más conservadora y apostó a contragolpear, mientras que el “Tifón de Boyacá”, fiel a su identidad, tomó las riendas a la tarde.

Si bien ganó todos sus partidos en La Paternal, siempre que tuvo la chance de escalar a la punta lo tuvo que hacer de visitante, una condición en la que todavía no pudo sumar de a tres. La eficacia y la fluidez con la que juega en casa, claramente, no puede repetirlo cuando le toca ser la visita. Mismos intérpretes, mismo esquema e inclusive mismo papel dominante. Hay algo, trabajo del entrenador descubrirlo, que no lo deja brillar de igual manera.

Argentinos salió 4-3-3 con los laterales algo más altos de lo habitual y con el triple nueve flotando e intercambiando posiciones para no solo repartir desgaste físico, sino que también para sacarles referencias a los defensores rivales. Nicolás Oroz y Lescano, sueltos, flotaban entre líneas esperando que les llegue la pelota. Huracán, decidido a ceder el protagonismo, se plantó en su propio campo y bloqueó los pasillos interiores para que no pudieran encontrar los espacios a sus espaldas. La posesión era para el elenco de La Paternal, pero era más peligroso el local con sus contraataques.

Ignacio Pusseto, referente futbolístico se encargó de comandar las réplicas y distribuir la pelota. De esta forma, tuvo dos oportunidades, pero la defensa del “Bicho” se imponía en los duelos. Sin embargo, el primero gol llegó de una posesión algo prolongada y no de explotar la velocidad de sus atacantes. En el minuto 12, Williams Alarcón se abrió por derecha y, casi en el vértice del área, lanzó el centro al punto de penal para un débil cabezazo de Garate, pero suficiente como para pasar por arriba de Diego Rodríguez y entrar al arco. Con su 1.90 metros, el delantero se elevó y le ganó en las alturas a Tobías Palacio. El “Ruso”, en el intento de cortar el centro, no llegó a tiempo y la pelota ingresó sin oposición.

El partido se puso feo a la vista por el exceso de fricción y el poco fútbol que mostraban ambos equipos. El “Globo”, conforme con el resultado, retrocedió y el “Bicho”, con problemas para circular la pelota por el mal estado de la cancha, no lograba juntar pases para generar peligro. Con esa necesidad de igualar el marcador, los contragolpes del dueño de casa volvieron a ser protagonistas. Walter Mazzantti por derecha y Héctor Fértoli por izquierda eran como lanzas que ante una recuperación se lanzaban al ataque junto a su referente de área. El autor del 1-0, pocos minutos después de romper el cero, tuvo en sus pies el segundo, pero el “Ruso” le ganó el duelo y mantuvo la mínima diferencia.

A pesar del claro bajón por la desventaja, solo tardó un cuarto de hora en poner la historia 1 a 1. Conexión por izquierda entre Román Vega y Oroz, doble pared y el lateral izquierdo quedó con espacios al costado del área para pensar y luego tirar el centro. Lescano, al igual que contra Banfield, recibió la asistencia en el medio del área y la colocó en el palo derecho con la cabeza. El máximo artillero de La Paternal en este año alcanzó los cinco gritos e igualó el marcador en 27 minutos de juego.

Tras el empate, volvió la desprolijidad de los primeros minutos sumada a varias infracciones que ralentizaban el juego. Los de Parque Patricios tuvieron una arremetida de Pussetto que terminó en un choque con el arquero rival, pero no mucho más. Se pidió penal en el banco de Kuldelka, pero el contacto no fue para que se sancione con la pena máxima. El complemento fue más parejo en temas de posesión, pero ninguno podía concretar sus llegadas. Los cambios de ambos entrenadores tardaron en hacer efecto en el desarrollo del partido y los minutos pasaban. Rodrigo Echavarría le dio un duro pisotón a Franco Moyano, el banco de Guede saltó pidiendo la expulsión del chileno, pero el árbitro Franco Acita consideró que la tarjera amarilla era suficiente.

Hasta la última acción de la tarde no hubo emociones. Iban 3 minutos 40 segundos de los cuatro que adicionó el juez y Huracán tuvo la posibilidad de ganarlo. Lateral rápido cerca del área de Argentinos, Franco Alfonso –sin pensarlo- tiró un busca pie al punto de penal y Pussetto, en el intento de tirar a colocar, la pelota terminó entre las piernas del “Ruso” Rodríguez que, sin intensión, la detuvo con ambas pantorrillas. Entre risas, el arquero sacó y Acita dio por finalizado el partido.

Con este punto, los dirigidos por Pablo Guede se mantienen en el grupo de los cuatro punteros con 18 puntos, pero en la segunda posición detrás de River por diferencia de goles a favor.

Síntesis

Huracán: Hernán Galíndez; Hernán de la Fuente, Fernando Tobio, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Walter Mazzantti, Williams Alarcón, Rodrigo Echeverría, Héctor Fértoli; Leandro Garate e Ignacio Pussetto. DT: Frank Darío Kudelka.

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Thiago Santamaría, Francisco Álvarez, Tobías Palacio, Román Vega; Alan Lescano, Franco Moyano, Nicolás Oroz; Luciano Gondou, Gastón Verón y Maximiliano Romero. DT: Pablo Guede.

Goles: 12’ Leandro Garate (HUR); 27’ Alan Lescano (ARG).

Cambios: 58’ Santiago Montiel por Gastón Verón y Emiliano Viveros por Nicolás Oroz (ARG); 62’ Agustín Toledo por Williams Alarcón (HUR); 70’ Marcelo Pérez por Leandro Garate y Franco Alfonso por Héctor Fértoli (HUR); 83’ Damián Batallini por Maximiliano Romero (ARG); 90’+1 Ariel Gamarra por Franco Moyano (ARG).

Amonestados: 39’ Héctor Fértoli (HUR); 41’ Luciano Gondou (ARG); 63’ Rodrigo Echavarría (HUR); 87’ Lucas Carrizo (HUR).

Árbitro: Franco Acita

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.