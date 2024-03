Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata jugarán este miércoles a partir de las 17, en el marco de la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional, en el estadio Diego Armando Maradona.

Los dirigidos por Pablo Guede perdieron la oportunidad de subirse a lo más alto del Grupo A, pero los resultados que se dieron en lo que va de la jornada le vuelve a dar la posibilidad de quedar primero. El “Rojo”, segundo, y Barracas Central, tercero, se repartieron los puntos, mientras que Instituto de Córdoba, el actual líder, le ganó a Huracán para subir. El único que puede ahogar los sueños de La Paternal es River, que tiene los puntos, más diferencia de gol y jugará a las 21.30 por lo que, si ambos ganan, el “Millonario” quedará arriba.

La semana pasada no se vio una buena versión del “Bicho” tanto en lo colectivo como en lo individual. Los primeros minutos fueron buenos y parecidos a lo que viene haciendo el equipo durante este 2024, pero con el pasar de los minutos se vio asfixiado por un Independiente necesitado de victorias en casa y que, con poco, pudo llevarse los tres puntos. La formación inicial no era la esperada, hubo algunos nombres que no habían hecho algo para perder la titularidad y los cambios en el complemento no arreglaron el error.

Para este miércoles no está confirmado el 11, pero nombres como Ariel Gamarra y Thiago Santamaría se encaminan para volver a ser de la partida. La principal duda es como será conformada la dupla central ya que Francisco Álvarez fue expulsado en Avellaneda y tanto Jonathan Galván como Erik Godoy están lesionados. El acompañante de Tobías Palacio podría ser Román Vega, lateral izquierdo, pero que ha sido stopper en línea de tres o Franco Moyano, mediocampista central que ha retrocedido en algunas ocasiones. Con ese cambio de posición se metería Sebastián Prieto como marcador de punta. Otra mala noticia es la lesión de Leonardo Heredia que sufrió la rotura del menisco de la rodilla izquierda. Uno que regresa es Nicolás Oroz, que se recuperó de su cuadro gripal, y podría ingresar por Emiliano Viveros.

Los convocados:

#AAAJ 🫡 ¡Señoras y señores estos son los concentrados del Bicho de La Paternal! 👊



VAMOS CON TODO, ARGENTINOS 🇦🇹 pic.twitter.com/DEIzUeQgkI — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) March 6, 2024

Gimnasia y Esgrima La Plata

Por su parte, el “Lobo” no está atravesando un buen 2024 luego de lo que fue pelear el descenso en 2023. El impulso anímico de mantener la categoría duro apenas un par de jornadas y luego volvió a caer el rendimiento. De los ocho partidos de la Copa de la Liga, ganó tres, perdió cuatro y empató el clásico con un arbitraje polémico que lo perjudicó. La semana pasada no solo cosechó una nueva derrota, sino que también recibió dos expulsiones y los insultos de su público.

Leonardo Madelón no confirmó el 11, pero tendrá que hacer mínimo dos cambios obligados por las rojas que recibieron Matías Abaldo y Yonatan Cabral. Erik Ramírez o Franco Troyanski completarían el ataque, mientras que podría desplazar a Gustavo Canto como central e ingresaría Federico Milo en el lateral izquierdo. Leonardo Morales, el defensor titular, no será una opción para el entrenador ya que arrastra una molestia que no lo dejó estar contra los cordobeses, aunque probablemente concentre para acompañar al plantel.

Síntesis

Posible formación de Argentinos Juniors (4-3-1-2): Diego Rodríguez; Thiago Santamaría, Tobías Palacio, Román Vega, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Franco Moyano, Nicolás Oroz; Gastón Verón; Luciano Gondou y Maximiliano Romero.

Posible formación de Gimnasia y Esgrima La Plata (4-2-3-1): Nelson Insfrán; Guillermo Enrique, Felipe Sánchez, Gustavo Canto, Federico Milo; Rodrigo Villagra, Yonathan Rodríguez; Erik Ramírez, Pablo de Blasis, Benjamín Domínguez; Ivo Mammini.

Horario: Miércoles 17

TV: TNT Sports

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: Diego Armando Maradona