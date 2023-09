El “Bicho” tropezó en Santa Fe

Argentinos Juniors tuvo una tarde para el olvido luego de dos fechas más que interesantes desde la llegada de Pablo Guede y ahora cayó ante un Colón necesitado que comenzó el encuentro en zona de descenso directo. Luciano Gondou abrió la cuenta para la visita, mientras que Ramón Ábila, Damián Batallini y Eric Meza le dieron el triunfo al “Negro”.

El partido comenzó con buenos momentos de un “Bicho” que, en la primera media hora, parecía que iba a deslumbrar en un “Cementerio de los elefantes” que ardía por el mal momento de su equipo. Los tres delanteros, que fueron claves contra Talleres, no funcionaron y la falta de mediocampista hizo que el “Sabalero” le llene la mitad de cancha de jugadores. Luego de unos 30 minutos frenéticos y con llegadas claras, la imagen del local creció y empezó a generar bastantes dudas en una defensa de La Paternal con bastantes descoordinaciones.

La primera acción de gol fue para Argentinos al minuto 4 y terminó con un milagro en la puerta del arco de Colón. Centro de Javier Cabrera desde la derecha, Gabriel Ávalos que cabecea solo desde el medio del área chica y Facundo Garcés –corriendo hacia su línea de meta- la desvía con la nuca al córner. A los nueve llegó la segunda jugada peligrosa y terminó en el 1-0 para el “Tifón de Boyacá”. Gran jugada colectiva que en cinco pases unió a mediocampista y delanteros, con dos tacos incluidos, y Gondou –desde afuera del área- clavó un zurdazo al ángulo derecho de Ignacio Chicco que no tuvo oportunidad de reaccionar.

TREMENDO GOLAZO DEL BICHO ⚽🔥



Después de una jugada con dos tacos, Luciano Gondou sacó un hermoso zurdazo al ángulo para el 1-0 de Argentinos sobre Colón#LPFxTNTSports pic.twitter.com/YCQx0cnJwN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 25, 2023

Luego de la ventaja, el ex Sarmiento tuvo en su izquierda el segundo, pero el remate se fue apenas ancho. Pisando la primera media hora, Santiago Montiel –que no jugó contra la “T” por molestias- tuvo que ser sustituido por una lesión en la rodilla. Mariano Bíttolo lo reemplazó. Tras las primeras llegadas del elenco de Guede comenzó el show de Alexis Martín Arias que, hasta los tantos del “Negro”, era la clara figura de la tarde. Primero un disparo a quemarropa de Garcés y segundo un cabezazo de Favio Álvarez desde el centro del área chica que logró desviar con una mano, justo cuando se cumplían 45 minutos de juego.

OTRA ENORME ATAJADA DE ALEXIS MARTÍN ARIAS 🧤🧤



A puro reflejos, el arquero de Argentinos impidió el empate de Colón tras el cabezazo de Favio Álvarez#LPFxTNTSports pic.twitter.com/NoW9K9sT8h — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 25, 2023

El complemento tuvo un inició explosivo donde, en menos de un minuto, los santafesinos pusieron el 1-1. En un arranque en el cual el elenco de La Paternal no llegó a acomodarse, Rubén Botta –de un toque- puso en carrera a un “Wanchope” que, mano a mano con Martín Arias, no dudó y la cruzo para igualar la historia. Sorprendió el desorden en la línea de tres centrales de Argentinos. El líbero Miguel Torrén tuvo que adelantarse para tomar una marca, pero ninguno de los dos stoppers llegó a cubrir el hueco en defensa y el goleador no perdonó.

APARECIÓ WANCHOPE PARA EMPATARLO ⚫🔴



En el inicio del segundo tiempo, Ramón Ábila definió cruzado contra un palo y puso el 1-1 de Colón ante Argentinos#LPFxTNTSports pic.twitter.com/HlGXz2AUwd — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 25, 2023

Después del empate siguió el show del arquero de Argentinos. Primero un disparo de Tomás Galván a dos metros y después un zurdazo de Emmanuel Más que logró desviarlo por arriba del travesaño. Colón jugó rápido el córner, tiró un centro corto y el “Bicho” logró despejarlo. El rebote lo terminó metiendo al área un jugador del “Sabalero”, Garcés la bajó de cabeza para un Batallini –que entrando sin marca por el segundo palo- puso el 2-1 al minuto 9 con una palomita poco ortodoxa. Otra vez, mal la defensa del “Semillero del Mundo” que se olvidó de las marcas, no volvió con los rivales y terminaba abajo en el marcador.

LO DIO VUELTA EL SABALERO ⚫🔴



Damián Batallini cumplió con la ley del ex, apareció solo en el área y de cabeza anotó el 2-1 de Colón sobre Argentinos#LPFxTNTSports pic.twitter.com/GxYJQBiLI0 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 25, 2023

Pisando el minuto 65, Ávalos tuvo el 2 a 2 en su derecha. Gran combinación con Gondou, la pelota le quedó picando dentro del área, pero Chicco –con un atajadón- mantuvo la historia 2 a 1. Cuando parecía que el “Bicho” volvía a ponerse en partido, llegó el tercero al 67 que liquidó la tarde. Botta puso a correr a Meza que, en su segunda intervención, le ganó en velocidad a Marco Di Cesare y acomodó la pelota al palo derecho. La jugada tardó en convalidarse ya que el ex San Lorenzo, antes de la asistencia, había controlado la pelota con el brazo, pero ni el VAR ni el juez Sebastián Zunino decidieron anularlo.

LLEGÓ EL TERCERO DEL SABALERO ⚫🔴



Asistencia de Botta a Eric Meza, que quedó mano a mano con Arias para definir y anotó el 3-1 de Colón ante Argentinos#LPFxTNTSports pic.twitter.com/VKQeIxXrxf — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 25, 2023

Luego se planchó el partido y ninguno tuvo otra ocasión clara que cambiase la historia. Duro resultado para un “Bicho” que podía quedarse con el liderato de la zona A, pero que ahora está quinto afuera de los playoffs. El próximo encuentro será el clásico contra Platense en Vicente López.

Síntesis

Colón: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Paolo Goltz, Facundo Garcés, Emmanuel Más; Favio Álvarez, Ángel Cardozo Lucena, Rubén Botta; Tomás Galván, Ramón Ávila y Damián Batallini. DT: Néstor Gorosito.

Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias; Marco Di Cesare, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Federico Redondo, Alan Lescano, Santiago Montiel; Luciano Gondou, Gabriel Ávalos y Leonardo Heredia. DT: Pablo Guede.

Goles: En el primer tiempo, 9’ Luciano Gondou (ARG). En el segundo tiempo, 1’ Ramón Ábila (COL); 9’ Damián Batallini (COL); 22’ Eric Meza (COL).

Cambios: En el primer tiempo, 42’ Mariano Bíttolo por Santiago Montiel (ARG). En el segundo tiempo, 1’ Matías Vera por Leonardo Heredia (ARG); 21’ Eric Meza por Damián Batallini (COL); 31’ Jorge Benítez por Ramón Ábila y Stefano Moreyra por Favio Álvarez (COL); 35’ Francisco González Metilli por Alan Lescano y Thiago Nuss por Javier Cabrera (ARG); 44’ Germán Conti por Paolo Goltz (COL); 45’ Baldomero Perlaza por Rubén Botta (COL).

Amonestados: En el segundo tiempo, 12’ Lucas Villalba (ARG); 23’ Miguel Torrén (ARG).

Árbitro: Sebastián Zunino

Estadio: Brigadier General Estanislao López.