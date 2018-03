Ochenta minutos

Google Plus

Tras la pésima imagen demostrada ante la caída por 18-7 ante Reds, principalmente en la segunda mitad, la escuadra perteneciente a la UAR buscará retomar la senda triunfal que había comenzado con el éxito por 38-28 sobre Waratahs, hace dos semanas, pero que se cortó abruptamente con el resultado adverso ante los de Queensland. Hasta aquí, Vélez no se ha podido convertir en un fortín para los capitaneados por Pablo Matera, que aún no encuentran un estilo de juego determinado. Pueden pasar del éxtasis a la desolación en un abrir y cerrar de ojos. Hoy, a más de 24 meses del debut triunfal frente a Cheetahs en Bloemfontein, Jaguares vagabundea por el torneo. Y no es culpa de este staff técnico, sino de un sistema que parece haberse dormido en los laureles a esperar que la máquina haga su trabajo, pero sin invertir en ella.

Los problemas, hasta aquí, han sido la irregularidad, la falta de identidad y, principalmente, los vaivenes psicológicos de un grupo de trabajo que se ha acostumbrado a los mazazos constantes. La realidad de la Argentina en el profesionalismo es cruda y, por momentos, preocupante: existe un buen grupo de jugadores, pero se queda en eso, en un simple “grupo”. Aún no existe una base tan extensa como las que tienen países como Escocia, Irlanda y Gales. Y ni hablar de Nueva Zelanda, Inglaterra, Australia y Sudáfrica, que claramente están en otra escala en lo que respecta a la producción de nombres para el más alto nivel del planeta ovalado. A esta serie de inconvenientes hay que agregarle el desempeño de la dirigencia albiceleste, que desde hoy tiene como cabecilla al sanjuanino Marcelo Rodríguez, quien tomó la posta cedida por el rosarino Carlos Araujo. Tras el cuarto puesto en la Copa Mundial realizada en Inglaterra y Gales en el 2015, la cúpula decidió dejar fuera de juego a aquellos que militan en Europa y solamente permitir la presencia en los Pumas de los que están en el hemisferio sur, es decir, en Jaguares. Con esta situación, la diferencia entre la franquicia y el seleccionado nacional solo se ha trasladado al color de cada indumentaria. Esto, al menos por ahora, genera un impacto negativo el equipo, debido a la nula competencia interna que existe para llegar a vestir la camiseta más importante para un jugador, que es la de su país. En fin, un manojo de encrucijadas que aún no han sido resueltas, y que parecen no tener una respuesta en el corto plazo.

Ante Lions, y con el público a su favor, el representativo nacional tiene la posibilidad de volver a dejar una buena imagen. Con el “laburo” y la “locura”, las dos palabras claves en el diccionario de Ledesma y que no fueron utilizadas frente a Reds, Jaguares debe empezar a edificar. La premisa repetir todo lo que se hizo bien ante Waratahs y mejorar los aspectos en los que han rendido por debajo de lo esperado. Más allá de lo rugbístico, y vale la pena la insistencia, lo principal a corregir es lo mental, que es el gran déficit del equipo que ocupa el quinto y último lugar de la Conferencia Sudafricana, con tan solo cuatro puntos, a quince del líder, que justamente es su adversario de turno.

Para este encuentro, el cuerpo de técnico que también tiene a Nicolás Fernández Miranda y Martín Gaitán como asistentes decidió mover dos piezas: en esta ocasión, la pilcha número doce le pertenecerá a Bautista Ezcurra, quien no estuvo en las dos últimas fechas por decisión de los mismísimos entrenadores. El hombre de Hindú reemplazará a Santiago González Iglesias, que ni siquiera estará entre los reservas; además, en la primera línea, el lado izquierdo del scrum estará a cargo de Santiago García Botta, que ocupará el lugar de Felipe Arregui, que sí aguardará su momento detrás de la línea de cal. Además, entre los relevos, reaparecen dos figuras importantes para la estructura: Jerónimo de la Fuente, que hasta aquí no ha tenido minutos como profesional en el 2018 debido a un conjunto de lesiones que no le permitió tener minutos en el campo de juego, y Ramiro Moyano, quien estuvo inactivo luego de los dos primeros cotejos debido un desgarro en el isquiotibial izquierdo.

Este sábado tendrá que ser dulce para Jaguares. Si realmente quieren estar en los cuartos de final, esta es la clase de cruces que no se le puede escapar. A trabajar durante toda la batalla en pos de un objetivo: salir airosos del césped del Amalfitani una vez que el neozelandés Jamie Nutbrown decrete el final del encuentro. Son, sin duda alguna, ochenta minutos claves.

Predicción: Lions por 14. El momento será un factor decisivo en este encuentro, y eso jugará a favor de los sudafricanos, que se llevarán su primer éxito en Argentina.

Formaciones y datos del partido:

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet; 14- Bautista Delguy; 13- Matías Orlando y 12- Bautista Ezcurra; 11- Emiliano Boffelli; 10- Nicolás Sánchez y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Javier Ortega Desio, 7- Marcos Kremer y 6- Pablo Matera (C); 5- Tomás Lavanini y 4- Matías Alemanno; 3- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Agustín Creevy y 1- Santiago García Botta.

Reservas: 16- Julián Montoya, 17- Felipe Arregui, 18- Juan Pablo Zeiss, 19- Guido Petti, 20- Juan Manuel Leguizamón, 21- Martín Landajo, 22- Jerónimo de la Fuente y 23- Ramiro Moyano.

Entrenador: Mario Ledesma.

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Sylvian Mahuza; 13- Lionel Mapoe y 12- Rohan Janse van Rensburg; 11- Aphiwe Dyantyi; 10- Elton Jantjies y 9- Marco Jansen van Vuuren; 8- Kwagga Smith, 7- Robert Kruger y 6- Cyle Brink; 5- Franco Mostert y 4- Marvin Orie; 3- Ruan Dreyer, 2- Robbie Coetzee y 1- Jacques Van Rooyen

Reservas: 16- Malcolm Marx, 17- Dylan Smith, 18- Johannes Jonker, 19- Lourens Erasmus, 20- Len Massyn, 21- Dillon Smit, 22- Howard Mnisi y 23- Shaun Reynolds.

Entrenador: Swys de Bruin.

Árbitro: Jamie Nutbrown (Nueva Zelanda).

Jueces de touch: Paul Williams (Nueva Zelanda) y Pablo Deluca (Argentina).

Asistente de video: Santiago Borsani (Argentina).

Estadio: José Amalfitani (Liniers).

Horario: 16:40.

Televisación: ESPN 2 y ESPN 2 HD.