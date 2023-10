Los Pumas vs All Blacks: En busca de la primera final de la historia albiceleste

Este viernes, la Selección Argentina de rugby enfrenta a Nueva Zelanda en el suburbio parisino de Saint Denis, por las semifinales del Mundial de Francia 2023, desde las 16:00 horas de nuestro país. El conjunto nacional buscará vencer por primera vez en estas instancias a los hombres de negro y alcanzar lo que nunca logró: acceder a su primera final en la Copa del Mundo. El partido estará dirigido por el árbitro australiano, Angus Gardner y contará con la televisación de ESPN, la TV Pública y la plataforma online Star+.



Ambos seleccionados llegan con cuatro victorias y una derrota a esta semifinal. Los Pumas terminaron como segundos del grupo D, por detrás de Inglaterra, y los All Blacks hicieron lo mismo en la zona A, como escoltas de Francia.



Argentina cayó con Inglaterra (27-10), superó a Samoa (19-10), a Chile (59-5) y a Japón (39-27) en la primera ronda. Luego eliminó a Gales (29-17) en los Cuartos de final. Su mejor performance fue en el Mundial 2007 cuando alcanzó el tercer puesto.



