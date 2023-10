Los Pumas cayeron ante Inglaterra y no pudieron subirse al podio

Este viernes, Los Pumas no pudieron subirse al podio luego de caer ante Inglaterra por 23-26, en Saint Denis. El partido correspondiente al Tercer Puesto quedó en manos de los ingleses en el Stade de France. Argentina no jugó bien en la primera mitad pero, en el complemento fue de menor a mayor.



Muchos errores de pérdida de pelota, además de patear a cargar todo el tiempo fueron la cara de la Albiceleste que se asemejaba más a la de la primera fase de la competencia que al equipo guerrero que supo mostrar en Cuartos de final contra Gales.





Cuando iban casi 2’ de juego, Tomás Cubelli cometió penal y Owen Farrell marcó los primeros 3 puntos para La Rosa. A los 7’, tras una mala conexión de Facundo Isa y Pedro Rubiolo, los ingleses recuperaron la pelota y terminaron apoyando el try de Earls, que se filtró entre los argentinos por un error en la marca.



A los 12’, Inglaterra tenía el 59% de posesión, y se imponía 13-0 gracias a un segundo penal convertido por Farrell. La Selección Argentina no reaccionaba, siguió por la senda de imprecisiones, aunque peleando el control del balón. Juan Martín González y Jerónimo De la Fuente contagiaban a sus compañeros con el impulso de ir hacia adelante. Los de Cheika presionaron y consiguieron un penal que Emiliano Boffelli transformó en los primeros puntos nacionales. La Selección fue al line y terminó perdiendo la pelota, incluso tras un scrum.



Luego, Marcos Kremer perdió una nueva pelota, que derivó en el cuarto envío adentro para Farrell. Antes de los 40´, arrancó una buena jugada con Juan Cruz Mallía y Boffelli por derecha, conectaron hacia la izquierda para una nueva corrida de González. Cerca del in-goal, Cubelli amagó a pasarla pero se estiró y anotó. La Albiceleste descontaba y se iba, 10-16 al descanso.





En el segundo tiempo, Los Pumas pasaron al frente por primera vez con el try obtenido por Santiago Carreras, quien tras una veloz carrera anotó la conquista que fue reafirmada por Boffelli. El marcador se ponía, 17-16 a favor.



La alegría del equipo albiceleste no duró mucho. Un error en la salida de Santiago Carreras, que fue taponado por Theo Dan y la carrera del inglés se convirtió en un nuevo try en favor del combinado europeo, 17-23.



Enseguida, la efectividad de Boffelli dio sus frutos y Argentina quedó a tiro del empate, 20-23, con tiempo todavía en el reloj.

Los Pumas continuaron insistiendo con los tackles de Kremer y la velocidad del wing Santiago Carreras. Pero luego, ambos conjuntos acertaron un penal por lado, poniendo el resultado en 26-23, en ventaja de Inglaterra.



Faltaban 10´ para el final, el DJ del estadio hizo levantar a la hinchada argentina con el tema "La mano de Dios", de Rodrigo. Había 77.674 personas nerviosas por el desenlace.



Mateo Carreras consiguió el penal del empate, pero Nicolás Sánchez le erró por el primer palo. Mallía, que había quedado como capitán, sufría calambres. Quedaban 3´, Lautaro Bazán Vélez cometió knock on para el rival. Y la última esperanza se diluyó. Los Pumas se quedaban con el cuarto puesto, como en el 2015.



Fue el último partido de Cheika como DT de la celeste y blanca. Lo reemplazará, Felipe Contepomi, quien será confirmado en los próximos días más por la Unión Argentina (UAR).



El encuentro de hoy significó la despedida de Agustín Creevy, quien jugó su cap 108 con la camiseta argentina, y fue capitán en 51 de ellos.





También podrían haber concretado sus últimos encuentros en el equipo: el medioapertura tucumano Nicolás Sánchez, Tomás Cubelli , Juan Imhoff y Francisco Gómez Kodela.



Resumen del partido:

Síntesis

Argentina : Thomas Gallo, Julián Montoya (C) y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Pedro Rubiolo; Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Isa; Tomas Cubelli y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Jerónimo de la Fuente, Lucio Cinti y Emiliano Boffelli; Juan Cruz Mallía. Entrenador: Michael Cheika



Inglaterra: Ellis Genge, Theo Dan y Will Stuart, Maro Itoje y Ollie Chessum; Tom Curry, Sam Underhill y Ben Earl, Ben Youngs y Owen Farrell (C), Henry Arundell, Manu Tuilagi, Joe Marchant y Freddie Steward; Marcus Smith. Entrenador: Steve Borthwick.



Tantos en el 1T: 2m., 12m. y 29m. penales de Farrell (I); 7m. try de Earl convertido por Farrell (I); 23m. penal de Boffelli (A); 35m. try de Cubelli convertido por Boffelli (A).



Tantos en el 2T: 2m. try de Santiago Carreras convertido por Boffelli (A); 4m. try de Dan convertido por Farrell (I); 9m. penal de Boffelli (A); 24m. penal de Farrell (I); 27m. penal de N. Sánchez (A).



Cambios en el 2T: 7m. Matías Moroni por Cinti y Rodrigo Bruni por Isa (A), 10m. Lewis Ludlam por Curry, Dan Cole por Stuart y Bevan Rodd por Genge (I), 12m. Lautaro Bazán Vélez por Cubelli (A) y Danny Care por Youngs (I), 14m. George Ford por Tuilagi y Jamie George por Dan (I); Agustín Creevy por Montoya (A), 16m. Nicolás Sánchez por Santiago Carreras (A), 21m. Eduardo Bello por Gómez Kodela (A), 26m. Joel Sclavi por Gallo y Matías Alemanno por Rubiolo (A), Ollie Lawrence por Arundell (I) y 30m. David Ribbans por Chessum (I).



Árbitro: Nick Berry (Australia).



Estadio: Stade de France (Saint Denis).