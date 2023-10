Los Pumas ya conocen el rival por el tercer puesto

En un duelo de gran rigor físico, este sábado Sudáfrica e Inglaterra definieron la semifinal 2 del Mundial de Rugby 2023 en París. El resultado, 16 a 15, se definió a dos minutos del final con un penal Handré Pollard que significó la victoria y pase a la final de los Springboks sobre La Rosa.



De esta manera, Sudáfrica defenderá el título y se enfrentará por segunda vez a Nueva Zelanda, como en 1995 (cuando la vencieron). La definición será el sábado a las 16:00 horas de la Argentina, en el mismo escenario.



Mientras que, Los Pumas jugarán ante Inglaterra, el partido por el tercer puesto, el viernes 27, desde las 16:00 horas de nuestro país, en el Stade de France, en Saint Denis. El encuentro será la revancha del partido que abrió el Grupo D en Marsella, donde el elenco sudamericano cayó ante los británicos por 27-10.



La Albiceleste buscará repetir su mejor performance en la máxima competencia de la disciplina y subir al podio, como lo hizo en Francia 2007 donde obtuvo el Bronce.



Para llegar enfocados al próximo viernes, el equipo dirigido por Michael Cheika tuvo este sábado su día de recuperación. Mientras que el domingo, los jugadores tendrán su día libre. El lunes comenzarán los entrenamientos y el miércoles se conocerá el equipo que jugará la última batalla ante los ingleses.

Ir por más e inspirar

Luego de la dura derrota ante los All Blacks, el entrenador de Los Pumas, Michael Cheika, sostuvo que el deseo de todo el equipo argentino es el mismo: conseguir la medalla de bronce.



"Queremos estar en el podio, igualar el mejor resultado de la Argentina en Copa del mundo", afirmó a la prensa. Y envió un mensaje a la hinchada: "El viernes no se preocupen, estaremos listos. Necesitamos sufrir esto, aprender de cosas que pasaron", indicó.



Por su parte, Juan Martín Fernández Lobbe, integrante del cuerpo técnico y ex ala de la Albiceleste que estuvo presente en el tercer puesto de Francia 2007 y el cuarto de Inglaterra 2015, explicó en diálogo con La Nación que no da lo mismo una cosa o la otra.



"Salir tercero, reponerse de un golpe durísimo ante un gran equipo como All Blacks, eso hablaría de otro ladrillo, otro paso adelante de este equipo. Esto es lo que este equipo quiere construir. Aprender de los errores, seguir para adelante. Sería un buen cierre, un muy buen Mundial", argumentó.



"Tenemos entre 48 y 24 horas para digerir, aprender y analizar lo que nos pasó. Pero el foco sigue siendo muy claro: queremos ir por más, queremos inspirar. No por la medalla en sí, sino por lo que significa este partido para el grupo. Va ser la última que este grupo va a jugar junto", agregó.



Corcho Fernández Lobbe, ahora debe trasladar su experiencia al conjunto de jugadores que llega golpeado del viernes pasado pero está convencido que ante cualquier batalla que se le presente, Los Pumas "estarán listos para ir al frente".



Esta vez, el cuerpo técnico tendrá una difícil decisión: dejar jugar a los mismos titulares que arrancaron el partido con Nueva Zelanda, hacer algunas modificaciones o poner un equipo alternativo. Es posible que la segunda opción sea la más viable, teniendo en cuenta que algunos jugadores argentinos estarán ante su último partido con la celeste y blanca, y que el entrenador australiano llegará al fin de su contrato cuando termine el Mundial.



"Es el último partido para este grupo. Nunca sabés qué puede pasar después. Creo que ninguno anunció su retiro, por ahora. Van a jugar los 23 que consideramos que estén preparados para terminar de la mejor manera el Mundial. Todavía no lo analizamos con el staff. Físicamente, los 33 están disponibles. Estoy convencido de que el equipo tiene el foco y la determinación para salir a ganar el viernes. Lo veo en sus caras, en las expresiones, lo puedo sentir", cerró.