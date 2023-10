El historial completo de duelos entre Los Pumas y los All Blacks

Los Pumas están entre los cuatro mejores equipos del Mundial de Francia 2023 y este viernes tienen una verdadera batalla con los All Blacks por las semifinales del torneo, en el Stade de France. En la cancha los historiales quedan atrás pero es importante repasarlos para saber que las rachas negativas están para romperse y Argentina intentará dejar todo contra Nueva Zelanda para conseguir el pase histórico a la final del mundo.



El duelo del viernes, en Saint Denis desde de las 16:00 horas, entre la Albiceleste y la selección emblema del rugby será el enfrentamiento 37 entre ambos seleccionados, con el historial favorable para al combinado oceánico: 33 victorias, 2 triunfos albicelestes y un solo empate.



Además, será la cuarta vez que se cruzan en instancias mundialistas donde los All Blacks quedaron siempre como vencedores. La primera fue en 1987 con un 46 a 15 por la fase de grupos, la segunda en 2011 por 33-10 por los Cuartos de final en suelo kiwi y la última, en 2015 en Iglaterra por la primera rueda, con un 26-16. El dato anecdótico es que cada vez que se cruzaron en una Copa del mundo, los hombres de negro terminaron siendo campeones. ¿Podrán Los Pumas romper con esa racha? ¿Por qué no, si hay equipo?













Los dos triunfos argentinos

Argentina arrancó con su breve historial de victorias sobre Nueva Zelanda en el el Tres Naciones de 2020. En Sydney, los conducidos por Mario Ledesma, se impusieron por 25-15 haciendo un partido perfecto. Nicolás Sánchez fue el encargado de anotar todos los puntos del equipo.



Minutos mas tarde del inicio, el tucumano se encargó de anotar los primeros tres puntos para el seleccionado argentino a través de un penal para abrir el marcador y poner en ventaja a los albicelestes



Nueva Zelanda iba a empatar con un penal de Mo'unga. Los Pumas se envalentonaron y fueron a buscar el partido. Tras una enorme defensa y una recuperación de la pelota por parte de Julián Montoya, llegó una gran jugada que culminó en el try del apertura. Tiró un sombrerito, fue a buscar la pelota y terminó apoyando en el in-goal neozelandés.



Sánchez, con un nuevo penal puso las cosas 13 a 3, a los 30 minutos. Otro penal del número 10 ratificó el gran momento. Así la primera mitad cerró con la ventaja 16 a 3 a favor de Los Pumas. Los All Blacks estaban imprecisos e incómodos en la cancha.



El segundo tiempo arrancó con un penal de Sánchez para seguir estirando la ventaja. Nueva Zelanda y tras un line, Sam Cane pudo anotar el primer try de su equipo. Richie Mo'unga sumó con la conversión.



Minutos mas tarde, Sánchez anotó otro penal. El jugador surgido en Tucumán Lawn Tennis superó los 21 puntos marcados por Hugo Porta ante los All Blacks y se convirtió en el jugador argentino que mas puntos le marcó a Nueva Zelanda en un partido.



Los Pumas siguieron luchando y la defensa se hizo imparable. Pablo Matera, Santiago Chocobares, Jualián Montoya y compañía no se cansaron de tacklear para detener a los hombres de negro.



A tres minutos del final, Sánchez metió un nuevo penal desde mitad de cancha para seguir marcando diferencias y poner en aprietos al rival. Finalmente llegó un try de Clarke para descontar en el resultado final.



Con toda la emoción Los Pumas festejaron un logro histórico. Después de casi 50 años Argentina se sacó de encima el fantasma de vencer a Nueva Zelanda y escribió una página dorada del rugby argentino a pura garra.



Los hombres que hicieron historia fueron: 1. Nahuel Tetaz Chaparro, 2. Julián Montoya, 3. Francisco Gómez Kodela, 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno, 6. Pablo Matera (C), 7. Marcos Kremer, 8. Rodrigo Bruni; 9. Tomás Cubelli, 10. Nicolás Sánchez, 11. Juan Imhoff, 12. Santiago Chocobares, 13. Matías Orlando, 14. Bautista Delguy y 15. Santiago Carreras. Entraron: Santiago Grondona, Lucio Cinti, Facundo Bosch, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Tomás Lezana, Gonzalo Bertranou y Santiago Cordero.







Dos años mas tarde, en 2022, llegó el segundo triunfo en la ciudad de Christchurch con un 25-18, jugando de visitante. Ese día, Los Pumas le ganaron a los All Blacks, en un encuentro muy trabajado, por la tercera fecha del Rugby Championship.







El único empate registrado sucedió en 1985, durante el segundo cruce oficial entre ambos seleccionados, que finalizó 21 a 21 en Buenos Aires.

Un resultado épico y en un año inolvidable para el rugby argentino. Aquel día Los Pumas estuvieron muy cerca de doblegar a los All Blacks. En un estadio de Ferro desbordado por 33.000 persona, el argentino Hugo Porta marcó todos los puntos (4 penales y 3 drops). Nadie olvidará esa temporada, porque en 1985, también, Argentina le ganó por primera vez en la historia a Francia.



Ell equipo argentino, dirigido por Angel Guastella y Héctor Silva, formó con: B. Miguens; J. Lanza, D. Cuesta Silva, F. Turnes y P. Lanza: H. Porta (c) y G. Holmgren; E. Ure, T. Petersen y J. Allen; G. Milano y E. Branca; F. Morel, A. Cubelli y D. Cash. Ingresaron: R. Madero y S. Carossio. Suplentes: M. Campo, F. Gómez, D. Sanés y L. Lonardi.





El último antecedente

El último choque entre Los Pumas y All Blacks fue hace poco más de tres meses, el 8 de julio de este año, cuando Argentina recibió a los hombres de negro en Mendoza. El seleccionado argentino fue derrotado por 41 a 12 en el inicio del camino del Rugby Champioship que reúne a las cuatro potencias del hemisferio sur.



El equipo dirigido por Michael Cheika, no pudo iniciar bien la temporada que tenía como objetivo principal el Mundial de Francia, pequeña paradoja que ahora se vuelvan a encontrar llegando al final de la competencia mas importante de la disciplina.



Los All Blacks fueron arrasadores ante un combinado albiceleste que no consiguió ningun try en la primera etapa del partido y los conducidos por Ian Foster, que se fueron al descanso por 31 a 0.



En la segunda etapa, Los Pumas se reorganizaron y pudieron contener mejor las llegadas de los neozelandeses. Llegaron dos veces al in-goal contrario, con Lucio Sordoni a los 11 minutos y en la última jugada con Agustín Creevy. Pero fueron descuidados en defensa y sufrieron la derrota por 41 a 12.







Historial completo:

1985, Buenos Aires: All Blacks 33-20 Los Pumas.



1985, Buenos Aires: All Blacks 21-21 Los Pumas.



1987, Wellington (Mundial): All Blacks 46-15 Los Pumas.



1989, Dunedin: All Blacks 60-9 Los Pumas.



1989, Wellington: All Blacks 49-12 Los Pumas.



1991, Buenos Aires: All Blacks 28-14 Los Pumas.



1991, Buenos Aires: All Blacks 36-6 Los Pumas.



1997, Wellington: All Blacks 93-8 Los Pumas.



1997, Hamilton: All Blacks 62-10 Los Pumas.



2001, Christchurch: All Blacks 67-19 Los Pumas.



2001, Buenos Aires: All Blacks 24-20 Los Pumas.



2004, Hamilton: All Blacks 41-7 Los Pumas.



2006, Buenos Aires: All Blacks 25-19 Los Pumas.



2011, Auckland (Mundial): All Blacks 33-10 Los Pumas.



2012, Wellington: All Blacks 21-5 Los Pumas.



2012, La Plata: All Blacks 54-15 Los Pumas.



2013, Hamilton: All Blacks 28-13 Los Pumas.



2013, La Plata: All Blacks 33-15 Los Pumas.



2014, Napier: ganaron los All Blacks 28-9 Los Pumas.



2014, La Plata: All Blacks 34-13 Los Pumas.



2015, Christchurch: All Blacks 39-18 Los Pumas.



2015, Londres (Mundial): All Blacks 26-16 Los Pumas.



2016, Hamilton: All Blacks 57-22 Los Pumas.



2016, Buenos Aires: All Blacks 36-17 Los Pumas.



2017, New Plymouth: All Blacks 39-22 Los Pumas.



2017, Buenos Aires: All Blacks 36-10 Los Pumas.



2018, Nelson: All Blacks 46-24 Los Pumas.



2018, Buenos Aires: All Blacks 35-17 Los Pumas.



2019, Buenos Aires: All Blacks 20-16 Los Pumas.



2020, Sidney: Los Pumas 25-15 All Blacks.



2020, Newcastle: All Blacks 38-0 Los Pumas.



2021, Gold Coast: All Blacks 39-0 Los Pumas.



2021, Brisbane: All Blacks 36-13 Los Pumas.



2022, Christchurch: Los Pumas 25-18 All Blacks.



2022, Hamilton: All Blacks 53-3 Los Pumas.



2023, Mendoza: All Blacks 41-12 Los Pumas.