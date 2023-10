Se confirmó el árbitro para la semifinal entre Los Pumas y los All Blacks

Angus Gardner, fue el árbitro designado para dirigir la semifinal del Mundial de rugby 2023 entre Los Pumas y los All Blacks del próximo viernes a las 16:00 horas, en Saint Denis. Así lo confirmó este martes World Rugby.



Confirmed 🤝



Your referees to take charge of the #RWC2023 semi-finals at Stade de France this weekend! pic.twitter.com/aI9vMH10la — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 17, 2023



El referee australiano estará acompañado por Nic Berry (Australia) y Karl Dickson (Inglaterra) con Ben Whitehouse (Gales) como TMO. Será la primera semifinal de Gardner en una Copa del Mundo, la novena ante el conjunto albiceleste y la quinta frente al elenco oceánico. Además, de su quinto duelo entre ambos.

Don’t see that very often! 😅 He’s replaced by Karl Dickson pic.twitter.com/o3f3m6sIQV — BallCarrier (@BallCarrier_) October 14, 2023



Si de historia se trata, el árbitro estuvo presente en 4 choques anteriores entre argentinos y neocelandeses que resultaron en una victoria de Los Pumas sobre los All Blacks, en el Tres Naciones 2020, por 25 a 15; y tres derrotas a mano de Nueva Zelanda: 39 a 22 (en 2017), 16 a 20, (en 2019), y 41-12, por el Rugby Championship en julio de este año.



De los 8 partidos que estuvo del seleccionado argentino, Los Pumas ganaron 2, igualaron uno y perdieron en 5 oportunidades. Gardner dirigió a Nueva Zelanda en 12 oportunidades, con 10 triunfos y 2 derrotas.



Por su parte, Karl Dickson repetirá ante Argentina un nuevo encuentro ya que fue el hombre que terminó dirigiendo la victoria en Cuartos de Final sobre Gales del pasado sábado, debido a la salida por lesión del árbitro inicialmente designado, Jaco Peyper.

En el caso de Berry, ya estuvo presente en el partido del seleccionado argentino frente a Samoa, por la segunda fecha del Mundial. También, fue el árbitro del histórico triunfo albiceleste ante el conjunto kiwi, en 2020.





La otra semifinal de la competencia, entre Inglaterra y Sudáfrica, contará con el arbitraje de Ben O´Keeffe (Nueva Zelanda), acompañado por Andrew Brace (Irlanda) y Paul Williams (Nueva Zelanda). Mientras que, estará como TMO Brendon Pickerill (Nueva Zelanda).