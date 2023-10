El historial de Los Pumas frente a La Rosa

Los Pumas van por un nuevo objetivo en su historia, alcanzar su mejor actuación en un Mundial como ya lo hicieron en el 2007 donde obtuvieron el bronce, y este viernes lo buscarán ante un archirival en Saint Denis: Inglaterra.



El duelo del viernes, en Saint Denis desde de las 16:00 horas de Argentina, será el enfrentamiento 27 entre entre la Albiceleste y La Rosa, con el historial favorable para al combinado británico: 19 victorias, 5 triunfos argentinos y un empate. El combinado nacional nunca pudo ganarle a los ingleses en la Copa mundial y lo intentará esta vez en París.



En instancias mundialistas, será el quinto cruce, donde los ingleses consiguieron imponerse las cuatro veces anteriores y siempre en primera fase: en Sudáfrica en 1985 con un 24-18, en Nueva Zelanda 2011 por 13-9, en Japón 2019 por 39-10 y en Francia 2023, con un 27-10.





La primera vez en la historia que se enfrentaron fue en 1981, en finalizó 19 a 19 durante la gira inglesa por Buenos Aires. A la semana siguiente, la visita festejó un 12 a 6 y se quedó con la serie que se disputó en la cancha de Ferro.



Por la Guerra de Malvinas en 1982, hubo que esperar hasta 1990 para que se volvieran a cruzar. Ese año, disputaron tres encuentros entre ambos: dos en Vélez, que se llevó uno por lado, y el tercero en Twickenham, donde los ingleses consiguieron la diferencia más amplia hasta ahora, 51-0.

Los triunfos argentinos

Argentina se impuso en cinco ocasiones a Inglaterra en el largo historial: 1990 en Buenos Aires, 15-13; 1997 en Buenos Aires, 33-13; 2006 en Londres (la primera como visitante), 18-25; 2009 en Salta, 24-22; y 2022 en Twickenham, 29-30.





El último antecedente



El sábado 9 de septiembre de este año, Argentina tuvo su debut en el Mundial de Francia y fue con mal inicio, por 27-10. Inglaterra jugó con un hombre menos desde los 10 minutos ya que Tom Curry fue expulsado, pero eso no le impidió lograr un contundente triunfo.



La Rosa no perdonó, liderada por un brillante George Ford (marcó todos los puntos, 18 de penal y 9 de drop) y pese a la ausencia de Owen Farrell. Aprovechó al máximo las fallas del conjunto albiceleste, 13 penales concedidos contra 7 de su rival, que perdía la brújula a medida que se incrementaba la ventaja.



Argentina formó con: Juan Cruz Mallía; Emiliano Boffelli, Lucio Cinti, Santiago Chocobares, Mateo Carreras; Santiago Carreras, Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Juan Martín González, Pablo Matera; Tomás Lavanini, Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (C), Thomas Gallo.



Suplentes: Agustín Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Guido Petti Pagadizábal, Pedro Rubiolo, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Vélez, Matías Moroni.



Los 15 de Inglaterra fueron: Freddie Steward; Jonny May, Joe Marchant, Manu Tuilagi y Elliot Daly; George Ford y Alex Mitchel; Tom Curry, Ben Earl, Courtney Lawes (C); Ollie Chessum, Maro Itoje; Dan Cole, Jamie George, Ellis Genge.



Suplentes: Theo Dan, Joe Marler, Will Stuart, George Martin, Lewis Ludlam, Danny Care, Marcus Smith, Ollie Lawrence.





Historial completo



1981: Argentina 19-19 Inglaterra (Buenos Aires).



1981: Argentina 6-12 Inglaterra (Buenos Aires).



1990: Argentina 12-25 Inglaterra (Buenos Aires).



1990: Argentina 15-13 Inglaterra (Buenos Aires).



1990: Inglaterra 51-0 Argentina (Londres).



1995: Inglaterra 24-18 Argentina (Durban, Sudáfrica) – RWC.



1996: Inglaterra 20-18 Argentina (Londres).



1997: Argentina 20-46 Inglaterra (Buenos Aires).



1997: Argentina 33-13 Inglaterra (Buenos Aires).



2000: Inglaterra 19-0 Argentina (Londres).



2002: Argentina 18-26 Inglaterra (Buenos Aires).



2006: Inglaterra 18-25 Argentina (Londres).



2009: Inglaterra 37-15 Argentina (Manchester).



2009: Argentina 24-22 Inglaterra (Salta).



2009: Inglaterra 16-9 Argentina (Londres).



2011: Inglaterra 13-9 Argentina (Dunedin, Nueva Zelanda) – RWC.



2013: Argentina 3-32 Inglaterra (Salta).



2013: Argentina 26-51 Inglaterra (Buenos Aires).



2013: Inglaterra 31-12 Argentina (Londres).



2016: Inglaterra 27-14 Argentina (Londres).



2017: Argentina 34-38 Inglaterra (San Juan).



2017: Argentina 25-35 Inglaterra (Santa Fe).



2017: Inglaterra 21-8 Argentina (Londres).



2019: Inglaterra 39-10 Argentina (Tokio, Japón) – RWC.



2022: Inglaterra 29-30 Argentina (Londres).



2023: Inglaterra 27-10 Argentina (Marsella, Francia) - RWC.