Los Pumas vs Inglaterra: Duelo emocionante por el Bronce

Este viernes, la Selección Argentina de rugby enfrenta a Inglaterra en el suburbio parisino de Saint Denis, por el Tercer Puesto del Mundial de Francia 2023, desde las 16:00 horas de nuestro país. El conjunto dirigido por Michael Cheika buscará vencer por primera vez en estas instancias a La Rosa y alcanzar lo que consiguió en la Copa del Mundo 2007, también disputada en Francia: la medalla de bronce. El partido será dirigido por el árbitro australiano Nick Berry y contará con la televisación de ESPN, Star + y TV Pública.



Recuerdos de nuestra histórica 𝗺𝗲𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗯𝗿𝗼𝗻𝗰𝗲 🥉



🔜 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#SomosLosPumas pic.twitter.com/87tbzMicke — Los Pumas (@lospumas) October 25, 2023



Será el enfrentamiento 27 entre ambos conjuntos, con el historial favorable para al combinado británico: 19 victorias, 5 triunfos argentinos y un empate.



Argentina intentará sacarse la espina del debut cuando cayó frente a Inglaterra por 27-10. Luego, superó a Samoa (19-10), a Chile (59-5) y a Japón (39-27) en la primera ronda. Eliminó a Gales (29-17) en los Cuartos de final. En tanto que, en la semifinal fue derrotado categóricamente por Nueva Zelanda por 44-6.

El 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼 está listo para la próxima función 🇦🇷 ¡Vamos, Pumas!



📆 Viernes 27/10

⏰ 16:00 h

🆚 Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

📍 París

📺 @ESPNArgentina / TV Pública#SomosLosPumas | #PorLaHistoria pic.twitter.com/0cfJsBw2fy — Los Pumas (@lospumas) October 26, 2023



Los Pumas intentarán imponer su juego de muchas fases, con prevalencia de los forwards para ganar en el contacto y generar inercia y búsqueda de variantes con los backs. La incógnita es qué harán si no funciona ese plan. Y si, estando a pocos metros del in-goal, no logran marcar tries. Desde hace diez días llueve en París, va a haber humedad y la pelota será difícil de manejar.



Por su parte, Inglaterra hará uso intensivo del juego aéreo. Ya lo hizo ante los Springboks, a los que también superó en el punto de contacto y en el maul.



El DT de la Albiceleste, eligió tres cambios para esta ocasión: ingresará el medio scrum Tomás Cubelli en lugar de Gonzalo Bertranou; y el wing rosarino Jerónimo De la Fuente por Santiago Chocobares. Por su parte, el segunda línea Pedro Rubiolo jugará en lugar de Tomás Lavanini (lesionado), única modificación entre los forwards.

Los 𝟮𝟯 que irán en busca del 𝗯𝗿𝗼𝗻𝗰𝗲 🇦🇷



📆 Viernes 27/10

⏰ 16:00 h

🆚 Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

📍 París

📺 @ESPNArgentina / TV Pública#SomosLosPumas pic.twitter.com/XMk2KhwM6p — Los Pumas (@lospumas) October 25, 2023



Inglaterra venció en el debut a Los Pumas, luego a Japón (34-12), a Chile (71-0),y a Samoa (18-7). En Cuartos se impuso sobre Fiji (30-24) y cayó en Semifinales ante Sudáfrica (15-16).



El entrenador inglés, Steve Borthwick, hará ocho modificaciones con respecto al equipo que perdió en semifinales frente al vigente campéon. Estará presente el capitán Owen Farrell, ausente en el debut, por estar suspendido.



Entre los forwards, estarán los pilares Ellis Genge y Will Stuar, y Theo Dan como hooker. La segunda línea la integrarán Maro Itoje y Ollie Chessum, mientras que en la tercera línea ingresará como ala Sam Underhil. Por lo tanto, los forwards que no repiten son: Jaoe Marler, Jamie Goeorge, George Martin, Dan Cole y Courtney Lawes.



También, jugarán desde el inicio el medio apertura Ben Youngs para despedirse de su seleccionado (127 caps) en lugar de Alex Mitchell, el wing Henry Arundell por Elliot Daly y el fullback Marcus Smith en lugar de Jonny May. El verdugo de Marsella, George Ford, estará en el banco de suplentes.

Your team to face Argentina in our last match of #RWC2023 🌹



KO: 20:00 BST | Live on ITV 📺



Hit the link to read more ⬇️ #ARGvENG — England Rugby (@EnglandRugby) October 25, 2023



La Rosa mantiene hasta ahora su rotunda paternidad sobre Los Pumas en Mundiales de rugby, ya que ganó los cuatro partidos que jugaron: por 24-18 (1995), 13-9 (2011) y 39-10 (2019). Argentina intentará poner fin a esa tendencia.

Se viene un nuevo capítulo ante Inglaterra. ¡𝗩𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝗴𝗹𝗼𝗿𝗶𝗮! 🇦🇷#SomosLosPumas pic.twitter.com/AI1xfpiwmf — Los Pumas (@lospumas) October 27, 2023



Siempre el objetivo de Los Pumas fue llegar a lo más alto. Conseguir igualar su récord histórico este viernes, será el broche de bronce para culminar un buen Mundial en Francia 2023. Sin dudas, el duelo promete ser apasionante y lleno de emociones ya que después de este partido finalizará el ciclo del ausutraliano Cheika frente a la Albiceleste para que asuma en su lugar, Felipe Contepomi rumbo al Mundial de Australia 2027.

El último antecedente

El golpe en el inicio del Mundial 2023 fue el último cruce entre Los Pumas y La Rosa. Fue tan duro para los jugadores argentinos que tardaron en recuperarse, anímica y rugbísticamente. El 9 de septiembre, en Marsella, los ingleses impusieron su juego pragmático con un jugador expulsado a los 3 minutos y sin marcar tries, hasta ganar por 27-10. George Ford, convirtió todos los puntos.





ALINEACIONES

ARGENTINA: Thomas Gallo, Julián Montoya (C) y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Pedro Rubiolo; Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Isa; Tomas Cubelli, Mateo Carreras y Santiago Carreras, Jerónimo de la Fuente, Lucio Cinti y Emiliano Bofelli; Juan Cruz Mallía DT: Michael Cheika.



Suplentes: Agustín Creevy, José Sclavi, Eduardo Bello, Matías Alemanno, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez y Matías Moroni.

INGLATERRA: Ellis Genge, Theo Dan y Will Stuart, Maro Itoje y Ollie Chessum; Tom Curry, Sam Underhill y Ben Earl, Ben Youngs y Owen Farrell (C), Henry Arundell, Manu Tuilagi, Joe Marchant y Freddie Steward; Marcus Smith. DT: Steve Borthwick.



Suplentes: Jamie George, Bevan Rodd, Dan Cole, David Ribbans, Lewis Ludlam, Danny Care, George Ford y Ollie Lawrence.



ESTADIO: Stade de France, París.

ÁRBITRO: Nick Berry (Australia).

HORA: 16.00 (Arg).

TV: Star+, ESPN, TV Pública.