Rebels, el primer oponente en el inicio de un mes crucial

Si la nota hubiese estado enfocada en la gira en sí, tal vez hubiese sido más acertado titular este artículo bajo la palabra “amanecer”. ¿Por qué? Por el hecho de que será el primero de los cuatro juegos que tendrán los dirigidos por Mario Ledesma en Australia y Nueva Zelanda. Serán dos por país. Rebels, el más dominante en la tierra de los Wallabies, su primer escollo. Luego vendrán Brumbies (21/4, a las 3:35, en el GIO de Canberra), Blues (27/4, en el Eden Park de Auckland) y Chiefs (4/5, en el Internacional de Rotorua). Será un mes decisivo para la franquicia argentina. Sus chances de clasificar a los playoffs, lejanas pero latentes, se esfumarán definitivamente en el caso de que vuelvan a la Argentina sin cosechar triunfos; de lo contrario, comenzarán a presionar en la Conferencia Sudafricana. Hoy, Pablo Matera, portador del brazalete, y sus compañeros han conseguido ocho unidades, producto de dos éxitos (frente a Waratahs y Lions, ambos en Buenos Aires). Para seguir prendidos, el festejo, aunque sea en una sola oportunidad, debe ser uno de los objetivos inmediatos a tachar por los jugadores y el staff.

¿Este juego es el más "sencillo” de los que afrontarán en su segundo viaje del año? Por presente, no. Rebels, una escuadra acostumbrada a estar de mitad de tabla para abajo, en este 2018 ha logrado dar un salto de calidad, principalmente por la llegada de jugadores de élite, como Will Genia (uno de los mejores nueves del planeta), Dane Haylett-Petty, el capitán Adam Coleman y el exhombre de Inglaterra y los British and Irish Lions, Geoff Parling, y que se terminaron complementando de gran manera con Amanaki Mafi, Marika Koroibete, Reece Hodge (que no estará en este cruce), Lopeti Timani y Jack Maddocks, una de las grandes promesas del rugby australiano. Y pueden haber más nombres. Los de Melbourne ya no son ese débil equipo de temporadas anteriores. Son, en pocas palabras, una verdadera amenaza para cualquiera; posiblemente sea Brumbies el más “accesible”. Por pasado, no, y está claro. Sus dos títulos (2001 y 2004) reflejan lo que fueron. Catorce años después, su nivel está lejos de aquel que mostraron Stephen Larkham, George Gregan, Matt Giteau, George Smith, Radike Samo y compañía; Blues y Chiefs, en cambio, no necesitan presentación. Entre ambos, cinco palmarés. Tres para los de Auckland (1996, 1997 y 2003) y dos obtenidos por los de Waikato, en 2012 y 2013. ¿Cuántos puntos podrán obtener los Jaguares del otro lado del Pacífico?

La visita, que llegó con demora a Melbourne debido a la niebla que azotó al aeroparque Jorge Newbery en la jornada del domingo y retrasó por más de un día su combinación de viajes (Buenos Aires - Santiago de Chile - Auckland - Sídney - Melbourne), tendrá cinco caras nuevas teniendo en cuenta la alineación que saltó al césped del José Amalfitani de Liniers en el 40-14 adverso frente a Crusaders: entre los backs, Emiliano Boffelli pasará a jugar de fullback -NdR: vale destacar que esta es la posición en la que más cómodo se siente y mejor se desempeña-, dejando fuera del equipo a Joaquín Tuculet, que será suplente por primera vez desde el nacimiento de Jaguares como tal. El lugar del hombre surgido en Los Tilos lo ocupará Sebastián Cancelliere, que jugará por primera vez desde el arranque. Además, Ramiro Moyano, de buen ingreso ante los de Canterbury, reemplazará a Bautista Delguy, de flojo desempeño el pasado sábado. En la pareja de medios, Martín Landajo, que hasta el año pasado era un indiscutido dentro de las formaciones titulares pero que en este 2018 perdió el lugar con Gonzalo Bertranou, volverá a estar desde el kickoff; entre los delanteros, Guido Petti y Julián Montoya sustituirán a Matías Alemanno y Agustín Creevy, quienes aguardarán su oportunidad detrás de la línea de cal.

Más allá de los problemas típicos del jetlag y de los contratiempos ajenos a ellos, Jaguares está ante una gran chance de demostrar para qué está. Es una muy buena posibilidad para que Ledesma y su equipo de trabajo motiven a sus jugadores. De salir airosos, el resto de las estaciones serán para disfrutar, y muy relajados. Se dice que algunos equipos juegan mejor sin presión. Les cabe a la perfección. ¿Se viene la explosión o la implosión?

Predicción: ¡¡¡Jaguares por 10!!! Aún con el cansancio por el viaje, los argentinos saldrán victoriosos en su paso por la capital del estado de Victoria. Los cambios, fundamentales para conseguir un resultado positivo. Atención con la nueva posición y, por igual, con la presencia de Sebastián Cancelliere en una de las puntas.

Antecedente:

- Super Rugby 2017 - Decimoséptima semana: Rebels 29-32 Jaguares

Formaciones y datos del partido:

Rebels: 15- Dane Haylett-Petty; 14- Jack Maddocks; 13- Tom English y 12- Bill Meakes; 11- Marika Koroibete; 10- Jack Debreczeni y 9- Will Genia; 8- Amanaki Mafi, 7- Richard Hardwick y 6- Ross Haylett-Petty; 5- Adam Coleman (C) y 4- Geoff Parling; 3- Sam Talakai, 2- Anaru Rangi y 1- Tetera Faulkner.

Reservas: 16- Jordan Uelese, 17- Ben Daley, 18- Jermaine Ainsley, 19- Matt Philip, 20- Colby Fainga’a, 21- Lopeti Timani, 22- Michael Ruru y 23- Sefa Naivalu.

Entrenador: Dave Wessels.

Jaguares: 15- Emiliano Boffelli; 14- Ramiro Moyano; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Sebastián Cancelliere; 10- Nicolás Sánchez y 9- Martín Landajo; 8- Javier Ortega Desio, 7- Marcos Kremer y 6- Pablo Matera (C); 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Julián Montoya y 1- Santiago García Botta.

Reservas: 16- Agustín Creevy, 17- Javier Díaz, 18- Juan Pablo Zeiss, 19- Matías Alemanno, 20- Leonardo Senatore, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Bautista Ezcurra y 23- Joaquín Tuculet.

Entrenador: Mario Ledesma.

Árbitro: Nic Berry (Australia).

Jueces de touch: Will Houston y Graham Cooper (Australia).

Asistente de video: Damien Mitchelmore (Australia).

Estadio: AAMI Park (Melbourne).

Horario: 2:15.

Televisación: ESPN 2 y ESPN 2 HD.