Hurricanes, el mejor de la novena semana del Super Rugby

Las franquicias kiwis suelen ser portada de los diarios especializados, y también de los sitios web. Y hay un motivo irrefutable: su supremacía en el hemisferio sur. Juegan, por momentos, a otro deporte. Sus resultados dejan en evidencia lo que significan para SANZAAR y para este torneo: de los veintidós campeonatos celebrados entre 1996 y 2007, los representativos de la NZRU -Unión de Rugby de Nueva Zelanda, en castellano- se han quedado con el trofeo de campeón en quince de ellos. Crusaders, el más ganador, lo hizo en ocho ocasiones; Blues, de flojas campañas desde que comenzó la década del ‘10, en tres; Chiefs, en dos. Hurricanes y Highlanders, las dos de menor historia pero con gran presente, en una oportunidad.

Teniendo en cuenta lo escrito en el párrafo anterior, los derbis entre neozelandeses siempre despiertan un mayor interés, y sin importar quiénes estén dentro de la cancha. Ayer, en la capital del país oceánico, fueron Hurricanes y Chiefs. Por el lado del local, que tocó el cielo con las manos en la temporada 2016, los hermanos Beauden y Jordie Barrett, Ngani Laumape, Julian Savea, Vaea Fifita y Ben Lam, que actualmente es tema de conversación en cada foro internacional y, obviamente, en los sitios periodísticos. Sus nueve tries (el que más ha apoyado en este 2018) lo han puesto en consideración para ocupar un lugar en la nómina que presentará el entrenador de los All Blacks, Steve Hansen, para la ventana internacional de junio; del otro, Damian McKenzie, Anton Lienert-Brown, Solomon Alaimalo (otro con grandes chances de comenzar a sumar minutos con el tricampeón mundial), Brodie Retallick y el capitán Sam Cane. La balanza terminó decantándose en favor del dueño de casa, que trabajó mejor durante los ochenta minutos y no pasó zozobras ante uno de sus adversarios directos, y que posiblemente esté en el camino si ambos llegan a clasificar a cuartos de final.

Más allá de que la mayoría de las miradas estuvieron puestas en el cruce entre los de Wellington y Waikato en tierra maorí, también hubo otro gran encuentro en este fin de semana, pero en la provincia de Natal, Sudáfrica. Allí, Bulls, con el público en su contra y frente a Sharks, un hueso duro de roer, sorprendió a todos al imponerse con contundencia. Y no fue exagerado, ya que fueron superiores al equipo local durante todo el cotejo, principalmente por lo hecho por jugadores como Lood de Jager, Handré Pollard y Warrick Gelant, tres piezas claves para obtener el bonus ofensivo; la víctima de turno, por su parte, no puedo mantener el gran nivel mostrado en Nueva Zelanda, donde logró doblegar a Blues, además de conseguir un punto en su cruce con Hurricanes. Este resultado, sumado al éxito de Jaguares frente a Rebels, deja al rojo vivo la Conferencia Sudafricana. Por ahora, el líder es Lions, con 25 puntos. Detrás de los de Johannesburgo, el mismísimo Bulls y su víctima de turno, ambos con 14 unidades. Y sin dejar de lado a Stormers (13) y Jaguares (12).

Novena semana (13 y 14 de abril):

Viernes:

Hurricanes (Nueva Zelanda) 25-13 Chiefs (Nueva Zelanda)

Sábado:

Sunwolves (Japón) 10-24 Blues (Nueva Zelanda) Rebels (Sudáfrica) 22-25 Jaguares (Argentina) Highlanders (Nueva Zelanda) 43-17 Brumbies (Australia) Waratahs (Australia) 37-16 Reds (Australia) Sharks (Sudáfrica) 10-40 Bulls (Sudáfrica)

Libres: Crusaders (Nueva Zelanda), Lions (Sudáfrica) y Stormers (Sudáfrica).

Síntesis de los encuentros:

Hurricanes 25-13 Chiefs:

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Vince Aso; 13- Matt Proctor y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- Beauden Barrett y 9- Jamie Booth; 8- Gareth Evans, 7- Sam Henwood y 6- Brad Shields (C); 5- Sam Lousi y 4- Vaea Fifita; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Ricky Riccitelli y 1- Toby Smith.

Ingresaron: 17- Chris Eves, 18- Ben May, 19- Michael Fatialofa, 20- Reed Prinsep, 21- Richard Judd, 22- Ihaia West y 23- Wes Goosen.

No ingresó: 16- James O’Reilly.

Entrenador: Chris Boyd.

Chiefs: 15- Charlie Ngatai; 14- Sean Wainui; 13- Anton Lienert-Brown y 12- Johnny Fa’auli; 11- Solomon Alaimalo; 10- Damian McKenzie y 9- Te Toiroa Tahuriorangi; 8- Taleni Seu, 7- Sam Cane (C) y 6- Lachlan Boshier; 5- Michael Allardice y 4- Brodie Retallick; 3- Angus Ta’avao-Matau, 2- Nathan Harris y 1- Aidan Ross.

Ingresaron: 16- Liam Polwart, 17- Karl Tu’inukuafe, 18- Jeff Thwaites, 19- Luke Jacobson, 20- Liam Messam, 21- Jonathan Taumateine, 22- Marty McKenzie y 23- Alex Nankivell.

Entrenador: Colin Cooper.

Puntos en el primer tiempo: 7’ Try de Ben Lam convertido por Jordie Barrett (Hurricanes 7-0 Chiefs). 11’ Penal de Damian McKenzie (Hurricanes 7-3 Chiefs). 15’ Penal de Jordie Barrett (Hurricanes 10-3 Chiefs). 40’ Penal de Damian McKenzie (Hurricanes 10-6 Chiefs).

Puntos en el segundo tiempo: 2’ Try de Beauden Barrett convertido por Jordie Barrett (Hurricanes 17-6 Chiefs). 5’ Try de Ngani Laumape (Hurricanes 22-6 Chiefs). 18’ Try de Lachlan Boshier convertido por Damian McKenzie (Hurricanes 22-13 Chiefs). 40’ Penal de Jordie Barrett (Hurricanes 25-13 Chiefs).

Árbitro: Jamie Nutbrown (Nueva Zelanda).

Estadio: Regional de Wellington.

Sunwolves 10-24 Blues:

Sunwolves: 15- Kotaro Matsushima; 14- Semisi Masirewa; 13- Timothy Lafaele y 12- Michael Little; 11- Lomano Lemeki; 10- Yu Tamura y 9- Yutaka Nagare (C); 8- Kazuki Himeno, 7- Lappies Labuschagne y 6- Yoshitaka Tokunaga; 5- Grant Hattingh y 4- James Moore; 3- Jiwon Koo, 2- Shota Horie y 1- Craig Millar.

Ingresaron: 16- Jaba Bregvadze, 17- Shintaro Ishihara, 18- Nikoloz Khatiashvili, 19- Wimpie van der Walt, 20- Willie Britz, 21- Fumiaki Tanaka, 22- Hayden Parker y 23- William Tupou.

Entrenador: Jamie Joseph.

Blues: 15- Michael Collins; 14- Jordan Hyland; 13- Orbyn Leger y 12- Rieko Ioane; 11- Matt Duffie; 10- Stephen Perofeta y 9- Jonathan Ruru; 8- Akira Ioane, 7- Kara Pryor y 6- Jimmy Tupou; 5- Josh Goodhue y 4- Patrick Tuipulotu; 3- Ofa Tu’ungafasi, 2- James Parsons (C) y 1- Pauliasi Manu.

Ingresaron: 16- Matt Moulds, 17- Ross Wright, 18- Mike Tamoaieta, 19- Ben Neenee, 20- Dalton Papali’i, 21- Sam Nock, 22- Bryn Gatland y 23- TJ Faiane.

Amonestado: PT 3’ Patrick Tuipulotu.

Entrenador: Tana Umaga.

Puntos en el primer tiempo: 3’ Penal de Yu Tamura (Sunwolves). 21’ Try de Timothy Lafaele convertido por Hayden Parker (Sunwolves 10-0 Blues). 27’ Try de Jordan Hyland (Sunwolves 10-5 Blues).

Puntos en el segundo tiempo: 10’ y 15’ Tries de Akira Ioane y Dalton Papali'i convertidos por Stephen Perofeta (Sunwolves 10-19 Blues). 35’ Try de Jordan Hyland (Sunwolves 10-24 Blues).

Árbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda).

Estadio: Prince Chichibu Memorial (Tokio).

Rebels 22-25 Jaguares:

Rebels: 15- Dane Haylett-Petty; 14- Jack Maddocks; 13- Tom English y 12- Bill Meakes; 11- Marika Koroibete; 10- Jack Debreczeni y 9- Will Genia; 8- Amanaki Mafi, 7- Richard Hardwick y 6- Ross Haylett-Petty; 5- Adam Coleman (C) y 4- Geoff Parling; 3- Sam Talakai, 2- Anaru Rangi y 1- Tetera Faulkner.

Ingresaron: 16- Jordan Uelese, 17- Ben Daley, 18- Jermaine Ainsley, 19- Matt Philip, 20- Colby Fainga’a, 21- Lopeti Timani, 22- Michael Ruru y 23- Sefa Naivalu.

Amonestado: ST 15´ Anaru Rangi.

Entrenador: Dave Wessels.

Jaguares: 15- Emiliano Boffelli; 14- Ramiro Moyano; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Sebastián Cancelliere; 10- Nicolás Sánchez y 9- Martín Landajo; 8- Javier Ortega Desio, 7- Marcos Kremer y 6- Pablo Matera (C); 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Julián Montoya y 1- Santiago García Botta.

Ingresaron: 16- Agustín Creevy, 17, Javier Díaz, 19- Matías Alemanno, 20- Leonardo Senatore, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Bautista Ezcurra y 23- Joaquín Tuculet.

No ingresó: 18- Juan Pablo Zeiss.

Entrenador: Mario Ledesma.

Puntos en el primer tiempo: 7´ Penal de Nicolás Sánchez (Rebels 0-3 Jaguares). 9´ y 18´ Tries de Bill Meakes y Marika Koroibete convertidos por Jack Debreczeni (Rebels 14-3 Jaguares).

Puntos en el segundo tiempo: 4´ Penal de Nicolás Sánchez (Rebels 14-6 Jaguares). 9´ Try de Dane Haylett-Petty (Rebels 19-6 Jaguares). 10´ Try de Sebastián Cancelliere convertido por Nicolás Sánchez (Rebels 19-13 Jaguares). 17´ Try de Ramiro Moyano (Rebels 19-18 Jaguares). 24´ Penal de Jack Debreczeni (Rebels 22-18 Jaguares). 34´ Try de Bautista Ezcurra convertido por Nicolás Sánchez (Rebels 22-25 Jaguares).

Árbitro: Nic Berry (Australia).

Estadio: AAMI Park (Melbourne).

Highlanders 43-17 Brumbies:

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Waisake Naholo; 13- Rob Thompson y 12- Teihorangi Walden; 11- Tevita Li; 10- Lima Sopoaga y 9- Aaron Smith; 8- Luke Whitelock, 7- Dillon Hunt y 6- Shannon Frizell; 5- Tom Franklin y 4- Jackson Hemopo; 3- Siate Tokolahi, 2- Liam Coltman y 1- Daniel Lienert-Brown.

Ingresaron: 16- Ash Dixon, 17- Aki Seiuli, 18- Kalolo Tuiloma, 19- Alex Ainley, 20- Elliot Dixon, 21- Kayne Hammington, 22- Fletcher Smith y 23- Matt Faddes.

Amonestado: ST 12´ Lima Sopoaga.

Entrenador: Aaron Mauger.

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- James Dargaville; 13- Tevita Kuridrani y 12- Christian Leali’ifano (C); 11- Chance Peni; 10- Wharenui Hawera y 9- Matt Lucas; 8- Isi Naisarani, 7- David Pocock y 6- Tom Cusack; 5- Blake Enever y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Folau Fainga’a y 1- Scott Sio.

Ingresaron: 16- Robbie Abel, 17- Nic Mayhew, 18- Leslie Leulua, 19- Sam Carter, 20- Michael Oakman-Hunt, 21- Joe Powell, 22- Kyle Godwin y 23- Andrew Smith.

Entrenador: Dan McKellar.

Puntos en el primer tiempo: 7´ Try de Lima Sopoaga (Highlanders 5-0 Brumbies). 16´ Penal de Wharenui Hawera (Highlanders 5-3 Brumbies). 25´ Try de Ben Smith convertido por Lima Sopoaga (Highlanders 12-3 Brumbies). 33´ Try de Isi Naisarini convertido por Wharenui Hawera (Highlanders 12-10 Brumbies).

Puntos en el segundo tiempo: 8´ Penal de Lima Sopoaga (Highlanders 15-10 Brumbies). 19´ Try de Waisake Naholo convertido por Ben Smith (Highlanders 22-10 Brumbies). 27´ y 29´ Tries de Ben Smith y Shannon Frizell convertidos por Lima Sopoaga (Highlanders 36-10 Brumbies). 33´ Try de Joe Powell convertido por Wharenui Hawera (Highlanders 36-17 Brumbies). 80+2´ Try de Fletcher Smith convertido por Lima Sopoaga (Highlanders 43-17 Brumbies).

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).

Estadio: Forsyth Barr (Dunedin).

Waratahs 37-16 Reds:

Waratahs: 15- Bryce Hegarty; 14- Alex Newsome; 13- Curtis Rona y 12- Kurtley Beale; 11- Taqele Naiyaravoro; 10- Bernard Foley y 9- Jake Gordon; 8- Michael Wells, 7- Michael Hooper (C) y 6- Will Miller; 5- Rob Simmons y 4- Ned Hanigan; 3- Sekope Kepu, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Tom Robertson.

Ingresaron: 16- Hugh Roach, 17- Harry Johnson-Holmes, 18- Paddy Ryan, 19- Tom Staniforth, 20- Jed Holloway, 21- Nick Phipps, 22- Lalakai Foketi y 23- Cameron Clark.

Entrenador: Darryl Gibson.

Reds: 15- Aidan Toua; 14- Filipo Daugunu; 13- Chris Feauai-Sautia y 12- Samu Kerevi; 11- Izaia Perese; 10- Jono Lance y 9- James Tuttle; 8- Caleb Timu, 7- Liam Wright y 6- Lukhan Tui; 5- Kane Douglas y 4- Izack Rodda; 3- Ruan Smith, 2- Brandon Paenga-Amosa y 1- James Slipper (C).

Ingresaron: 16- Alex Mafi, 17- JP Smith, 18- Sef Fa’agase, 19- Adam Korczyk, 20- Angus Scott-Young, 21- Tate McDermott, 22- Hamish Stewart y 23- Jordan Petaia.

Entrenador: Brad Thorn.

Puntos en el primer tiempo: 3’ y 17’ Penales de Bernard Foley (Waratahs 6-0 Reds). 24’ Penal de James Tuttle (Waratahs 6-3 Reds). 36’ Try de Jake Gordon convertido por Bernard Foley (Waratahs 13-3 Reds). 40’ Penal de James Tuttle (Waratahs 13-6 Reds).

Puntos en el segundo tiempo: 4’ Penal de James Tuttle (Waratahs 13-9 Reds). 8’ Try de Taqele Naiyaravoro convertido por Bernard Foley (Waratahs 20-9 Reds). 14’ Penal de Bernard Foley (Waratahs 23-9 Reds). 18’ Try de Filipo Daugunu convertido por Bernard Foley (Waratahs 23-16 Reds). 31’ y 40’ Tries de Taqele Naiyaravoro y Harry Jackson-Holmes convertidos por Bernard Foley (Waratahs 37-16 Reds).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: Óvalo de Críquet de Sídney

Sharks 10-40 Bulls:

Sharks: 15- Curwin Bosch; 14- Sbu Nkosi; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Lwazi Mvovo; 10- Robert du Preez y 9- Louis Schreuder; 8- Tera Mtembu, 7- Jean-Luc du Preez y 6- Philip van der Walt; 5- Stephan Lewies y 4- Ruan Botha (C); 3- Thomas du Toit, 2- Chiliboy Ralepelle y 1- Juan Schoeman.

Ingresaron: 16- Akker van der Merwe, 18- John-Hubert Meyer, 19- Tyler Paul, 20- Daniel du Preez, 21- Cameron Wright, 22- Marius Louw y 23- Kobus van Wyk.

No ingresó: 17- Mzamo Majola.

Amonestado: ST 7’ Thomas du Toit.

Entrenador: Rob du Preez.

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Johnny Kötze; 13- Jesse Kriel y 12- Burger Odendaal (C); 11- Divan Rossouw; 10- Handré Pollard y 9- Ivan van Zyl; 8- Hanro Liebenberg, 7- Thembelani Bholi y 6- Marco van Staden; 5- Lood de Jager y 4- RG Snyman; 3- Trevor Nyakane, 2- Adriaan Strauss y 1- Pierre Schoeman.

Ingresaron: 16- Jaco Visagie, 17- Lizo Gqoboka, 18- Frans van Wyk, 19- Jason Jenkins, 20- Roelof Smit, 21- Andre Warner, 22- Manie Libbok y 23- Duncan Matthews.

Entrenador: John Mitchell.

Puntos en el primer tiempo: 2’ Penal de Rob du Preez (Sharks 3-0 Bulls). 5’ y 8’ Tries de Warrick Gelant convertidos por Handré Pollard (Sharks 3-14 Bulls). 25’ Try de Adriaan Strauss convertido por Handré Pollard (Sharks 3-21 Bulls). 38’ Try de André Esterhuizen convertido por Rob du Preez (Sharks 10-21 Bulls).

Puntos en el segundo tiempo: 7’ Try-penal (Sharks 10-28 Bulls). 37’ Try de Warrick Gelant convertido por Manie Libbok (Sharks 10-35 Bulls). 40’ Try de Johnny Kötze (Sharks 10-40 Bulls).

Árbitro: Egon Segonds (Sudáfrica).

Estadio: Kings Park (Durban).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Waratahs 24 7 +70 2- Rebels 21 7 +43 3- Brumbies 14 7 -26 4- Reds 13 7 -52 5- Sunwolves 2 7 -143

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Hurricanes 27 7 +94 2- Crusaders 24 7 +72 3- Chiefs 21 7 +43 4- Highlanders 19 6 +37 5- Blues 12 7 -38

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Lions 25 8 +41 2- Bulls 14 7 -10 3- Sharks 14 8 -26 4- Stormers 13 8 -42 5- Jaguares 12 8 -63

Próxima fecha (20, 21 y 22 de abril):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Blues-Highlanders 6:45 Waratahs-Lions

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Crusaders-Sunwolves 6:45 Reds-Chiefs 10:05 Bulls-Rebels 12:15 Sharks-Stormers

Domingo:

Horario (Argentina) Partido 3:05 Brumbies-Jaguares

Libre: Hurricanes.