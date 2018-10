Blues y Crusaders, acérrimos rivales, animan la décima cuarta semana del Super Rugby

A nivel profesional, la rivalidad entre Auckland y Canterbury comenzó en 1996. Luego, en 1998, vivió su primer clímax, cuando los de la isla Sur levantaron su primera corona en la casa de Blues, gracias al try de Norm Maxwell para sellar el 20-13 en el epílogo del encuentro. Posteriormente, en el 2003, la alegría fue para los de la isla Norte, quienes se impusieron por 21-17. Pero hubo una gran cantidad de batallas más entre uno y otro: otra, por ejemplo, la que se disputó en el icónico y demolido estadio Jade de Christchurch, en la temporada 2004. En dicha oportunidad, la visita, con una supersónica actuación de Carlos Spencer, triunfó por 38-29. Hoy, a casi una década y media del punto de ebullición de esta relación, la realidad es diferente, debido a que Blues ha perdido terreno en la competición, mientras que Crusaders ha vuelto a ser lo que supo ser: una verdadera topadora y con serias aspiraciones al título. De hecho, en la anterior temporada volvieron a celebrar tras nueve años de sequía. Los de la capital financiera, por su parte, no tocan el cielo con las manos desde el 2003. Pero el sábado habrá una gran chance de comenzar a resucitar: no superan a un rival kiwi desde febrero del 2016, cuando doblegaron en casa a Highlanders. ¿Comenzará a despertar el gigante dormido o continuará el dominio del ocho veces ganador de esta competición?

Además, en el Kings Park de Durban, habrá un cruce de estilos: por un lado, el local, Sharks, que al día de hoy, con 24 unidades, está quedándose fuera de los playoffs, pese a que tiene la misma cantidad de puntos que Bulls, que también está quedando fuera de juego, y Jaguares, que sí está metiéndose entre los ocho mejores del torneo; del otro, Chiefs, que inició su travesía por Sudáfrica con una muy buena victoria frente a Stormers por 15-9, en Ciudad del Cabo. Con los cuatro puntos conseguidos ante los de Western Province, la escuadra conducida por Colin Cooper está cada vez más cerca de los cuartos de final. ¿E individualmente? Para los de Natal sobresalen las presencias de los hermanos Jean-Luc, Dan y Rob du Preez; para los de Hamilton, que no tendrán a Damian McKenzie, Anton Lienert-Brown ni Brodie Retallick -NdR: los tres volvieron a Nueva Zelanda para el campamento que tendrán los All Blacks de cara a la ventana de junio-, Charlie Ngatai, Solomon Alaimalo y el canadiense Taylor Ardron, una de las grandes revelaciones de la temporada. ¿Quién saldrá airoso?

Historia en Hong Kong

En el estadio Mong Kok, con capacidad para 7.500 personas, el “gigante” asiático tendrá su primer partido de Super Rugby: allí, Sunwolves, que viene de vapulear por 63-28 a Reds en Tokio, estará cara a cara con Stormers, perseguidor de Jaguares, Bulls y Sharks en la Conferencia Sudafricana. ¿Se avecina otro cimbronazo para los nipones o primará la calidad de Robbie Fleck y sus muchachos?

Décima cuarta semana (18 y 19 de mayo):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Hurricanes (Nueva Zelanda) - Reds (Australia)

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 2:15 Sunwolves (Japón) - Stormers (Sudáfrica) 4:35 Blues (Nueva Zelanda) - Crusaders (Nueva Zelanda) 6:45 Waratahs (Australia) - Highlanders (Nueva Zelanda) 10:05 Sharks (Sudáfrica) - Chiefs (Nueva Zelanda) 12:15 Lions (Sudáfrica) - Brumbies (Australia) 18:40 Jaguares (Argentina) - Bulls (Sudáfrica)

Libre: Rebels (Australia).

Formaciones y datos de los partidos:

Hurricanes-Reds:

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Nehe Milner-Skudder; 13- Matt Proctor y 12- Peter Umaga-Jensen; 11- Ben Lam; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara (C); 8- Blade Thomson, 7- Ardie Savea y 6- Reed Prinsep; 5- Sam Lousi y 4- Michael Fatialofa; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Ricky Riccitelli y 1- Toby Smith.

Reservas: 16- James O’Reilly, 17- Chris Eves, 18- Ben May, 19- Vaea Fifita, 20- Brad Shields, 21- Jamie Booth, 22- Jackson Garden-Bachop y 23- Julian Savea.

Entrenador: Chris Boyd.

Reds: 15- Hamish Stewart; 14- Filipo Daugunu; 13- Samu Kerevi y 12- Duncan Paia’aua; 11- Jordan Petaia; 10- Jono Lance y 9- Ben Lucas; 8- Scott Higginbotham (C), 7- George Smith y 6- Angus Scott-Young; 5- Kane Douglas y 4- Izack Rodda; 3- Taniela Tupou, 2- Brandon Paenga-Amosa y 1- JP Smith.

Reservas: 16- Andrew Ready, 17- Sef Fa’agase, 18- Ruan Smith, 19- Harry Hockings, 20- Liam Wright, 21- Moses Sorovi, 22- Izaia Perese y 23- Aidan Toua.

Entrenador: Brad Thorn.

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Estadio: Regional de Wellington.

Sunwolves-Stormers:

Sunwolves: 15- Kotaro Matsushima; 14- Akihito Yamada; 13- Timothy Lafaele y 12- Michael Little; 11- Kenki Fukuoka; 10- Hayden Parker y 9- Fumiaki Tanaka; 8- Willem Britz, 7- Edward Quirk y 6- Michael Leitch; 5- Grant Hattingh y 4- Sam Wykes; 3- Takuma Asahara, 2- Shota Horie y 1- Shintaro Ishihara.

Reservas: 16- Jaba Bregvadze, 17- Craig Millar, 18- Hencus van Wyk, 19- Uwe Helu, 20- Yoshitaka Tokunaga, 21- Yutaka Nagare, 22- Yu Tamura y 23- Jason Emery.

Entrenador: Jamie Joseph.

Stormers: 15- SP Marais; 14- Seabelo Senatla; 13- JJ Engelbrecht y 12- Damian de Allende; 11- Dillyn Leyds; 10- Jean-Luc du Plessis y 9- Dewaldt Duvenage; 8- Nizaam Carr, 7- Cobus Wiese y 6- Kobus van Dyk; 5- Pieter-Steph du Toit y 4- Chris van Zyl (C); 3- Wilco Louw, 2- Ramone Samuels y 1- JC Janse van Rensburg.

Reservas: 16- Scarra Ntubeni, 17- Carlu Sadie, 18- Frans Malherbe, 19- Jan de Klerk, 20- Siya Kolisi, 21- Sikhumbuzo Notshe, 22- Paul de Wet y 23- EW Viljoen.

Entrenador: Robbie Fleck.

Árbitro: Nic Berry (Australia).

Estadio: Mong Kok (Hong Kong).

Blues-Crusaders:

Blues: 15- Matt Duffie; 14- Melani Nanai; 13- Orbyn Leger y 12- Sonny Bill Williams; 11- Rieko Ioane; 10- Stephen Perofeta y 9- Augustine Pulu (C); 8- Akira Ioane, 7- Dalton Papali’i y 6- Jerome Kaino; 5- Matiaha Martin y 4- Gerard Cowley-Tuioti; 3- Ofa Tuungafasi, 2- James Parsons y 1- Pauliasi Manu.

Reservas: 16- Matt Moulds, 17- Ross Wright, 18- Sione Mafileo, 19- Ben Nee-Nee, 20- Murphy Taramai/Antonio Kiri Kiri, 21- Jonathan Ruru, 22- Dan Kirkpatrick y 23- Michael Collins.

Entrenador: Tana Umaga.

Crusaders: 15- David Havili; 14- Seta Tamanivalu; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Richie Mo’unga y 9- Bryn Hall; 8- Jordan Taufua, 7- Matt Todd (C) y 6- Heiden Bedwell-Curtis; 5- Quinten Strange y 4- Scott Barrett; 3- Owen Franks, 2- Codie Taylor y 1- Tim Perry.

Reservas: 16- Andrew Makalio, 17- Wyatt Crockett, 18- Michael Alaalatoa, 19- Mitchell Dunshea, 20- Pete Samu, 21- Mitchell Drummond, 22- Mitchell Hunt y 23- Manasa Mataele.

Entrenador: Scott Robertson.

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Estadio: Eden Park (Auckland).

Waratahs-Highlanders:

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Cam Clark; 13- Curtis Rona y 12- Kurtley Beale; 11- Taqele Naiyaravoro; 10- Bernard Foley y 9- Jake Gordon; 8- Michael Wells, 7- Michael Hooper (C) y 6- Will Miller; 5- Rob Simmons y 4- Tom Staniforth; 3- Sekope Kepu, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Tom Robertson.

Reservas: 16- Tolu Latu, 17- Harry Johnson-Holmes, 18- Shambeckler Vui, 19- Ryan McCauley, 20- Jed Holloway, 21- Nick Phipps, 22- Lalakai Foketi y 23- Bryce Hegarty.

Entrenador: Darryl Gibson.

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Waisake Naholo; 13- Rob Thompson y 12- Patelesio Tomkinson; 11- Tevita Nabura; 10- Lima Sopoaga y 9- Aaron Smith; 8- Luke Whitelock, 7- Dillon Hunt y 6- Elliot Dixon; 5- Tom Franklin y 4- Jackson Hemopo; 3- Tyrel Lomax, 2- Ash Dixon y 1- Daniel Lienert-Brown.

Reservas: 16- Liam Coltman, 17- Aki Seiuli, 18- Kalolo Tuiloma, 19- Shannon Frizell, 20- Marino Mikaele Tu’u, 21- Kayne Hammington, 22- Josh Ioane y 23- Tevita Li.

Entrenador: Tony Brown.

Árbitro: Brendon Pickerill (Nueva Zelanda).

Estadio: Allianz (Sídney).

Sharks-Chiefs:

Sharks: 15- Curwin Bosch; 14- Sbu Nkosi; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Lwazi Mvovo; 10- Robert du Preez y 9- Louis Schreuder; 8- Daniel du Preez, 7- Jean-Luc du Preez y 6- Philip van der Walt; 5- Ruan Botha (C) y 4- Tyler Paul; 3- Thomas du Toit, 2- Armand van der Merwe y 1- Tendai Mtawarira.

Reservas: 16- Franco Marais, 17- Juan Schoeman, 18- Ross Geldenhuys, 19- Stephan Lewies, 20- Jacques Vermeulen, 21- Cameron Wright, 22- Marius Louw y 23- Makazole Mapimpi.

Entrenador: Rob du Preez.

Chiefs: 15- Shaun Stevenson; 14- Sean Wainui; 13- Charlie Ngatai (C) y 12- Johnny Fa’auli; 11- Solomon Alaimalo; 10- Marty McKenzie y 9- Brad Weber; 8- Pita Gus Sowakula, 7- Liam Messam y 6- Luke Jacobson; 5- Michael Allardice y 4- Tyler Ardron; 3- Angus Ta’avao, 2- Liam Polwart y 1- Karl Tu’inukuafe.

Reservas: 16- Samisoni Taukei’aho, 17- Sam Prattley, 18- Sosefo Kautai, 19- Jesse Parete, 20- Matt Matich, 21- Te Toiroa Tahuriorangi, 22- Luteru Laulala y 23- Toni Pulu.

Entrenador: Colin Cooper.

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).

Estadio: Kings Park (Durban).

Lions-Brumbies:

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Sylvian Mahuza; 13- Aphiwe Dyantyi y 12- Rohan Janse van Rensburg; 11- Madosh Tambwe; 10- Elton Jantjies y 9- Nic Groom; 8- Hacjivah Dayimani, 7- Franco Mostert (C) y 6- Kwagga Smith; 5- Marvin Orie y 4- Lourens Erasmus; 3- Ruan Dreyer, 2- Robbie Coetzee y 1- Dylan Smith.

Reservas: 16- Corné Fourie, 17- Jacques van Rooyen, 18- Johannes Jonker, 19- Len Massyn, 20- Marnus Schoeman, 21- Ross Cronjé, 22- Shaun Reynolds y 23- Ruan Combrinck.

Entrenador: Swys de Bruin.

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Kyle Godwin; 11- Andy Muirhead; 10- Christian Leali’ifano y 9- Joe Powell; 8- Isi Naisarani, 7- David Pocock y 6- Rob Valetini; 5- Sam Carter (C) y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Folau Fainga’a y 1- Scott Sio.

Reservas: 16- Robbie Abel, 17- Nic Mayhew, 18- Ben Alexander, 19- Blake Enever, 20- Lachlan McCaffrey, 21- Tom Cusack, 22- Matt Lucas y 23- Andrew Smith.

Entrenador: Dan McKellar.

Árbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda).

Jaguares-Bulls:

Jaguares: 15- Emiliano Boffelli; 14- Bautista Delguy; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Sebastián Cancelliere; 10- Nicolás Sánchez y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Javier Ortega Desio, 7- Marcos Kremer y 6- Tomás Lezana (C); 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Agustín Creevy y 1- Santiago García Botta.

Reservas: 16- Julián Montoya, 17- Javier Díaz, 18- Santiago Medrano, 19- Matías Alemanno, 20- Leonardo Senatore, 21- Martín Landajo, 22- Bautista Ezcurra y 23- Juan Cruz Mallía.

Entrenador: Mario Ledesma.

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Travis Ismaiel; 13- Jesse Kriel y 12- Handré Pollard (C); 11- Johnny Kotzé; 10- Manie Libbok y 9- Ivan van Zyl; 8- Marco van Staden, 7- Thembelani Bholi y 6- Roelof Smit; 5- RG Snyman y 4- Jason Jenkins; 3- Conraad van Vuuren, 2- Adriaan Strauss y 1- Trevor Nyakane.

Reservas: 16- Jaco Visagie, 17- Nqobisizwe Mxoli, 18- Frans van Wyk, 19- Hendre Stassen, 20- Nic de Jager, 21- André Warner, 22- JT Jackson y 23- Divan Rossouw.

Entrenador: John Mitchell.

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina).

Estadio: José Amalfitani (Liniers).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Ganados Diferencial 1- Waratahs 26 10 5 +36 2- Rebels 25 11 5 -33 3- Reds 17 10 4 -106 4- Brumbies 16 10 3 -47 5- Sunwolves 6 10 1 -158

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Ganados Diferencial 1- Crusaders 42 11 9 +154 2- Hurricanes 41 10 9 +152 3- Highlanders 32 10 7 +42 4- Chiefs 31 10 7 +69 5- Blues 17 11 3 -81

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Ganados Diferencial 1- Lions 31 12 6 +44 2- Jaguares 24 11 6 -47 3- Bulls 24 11 5 +1 4- Sharks 24 11 4 +1 5- Stormers 23 12 5 -27