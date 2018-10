La primera final

Tras una inolvidable gira por Oceanía, que concluyó con cuatro victorias en igual cantidad de partidos disputados, los dirigidos por Mario Ledesma regresan a la Argentina para encarar una seguidilla de partidos que tendrá como objetivo meterse en los tan ansiados playoffs. Sería, sin duda alguna, la mayor gesta de la escuadra nacional en estos tres primeros años de aventura por el hemisferio sur.

Y hay motivos para creer en Jaguares: en el periplo por Australia y Nueva Zelanda, el equipo fue de menor a mayor. Con un mix de escollos que tuvieron que sortear, el representativo de la UAR comenzó ganándole a Rebels en Melbourne. Luego, en Canberra, doblegó por primera vez a Brumbies, ni más ni menos que en Canberra, su hogar, y en el cual ha levantado el trofeo de campeón en dos oportunidades. Posteriormente (y contra la gran mayoría de los pronósticos, incluido el de quien escribe este artículo), el bautismo de gloria en Nueva Zelanda. En el icónico Eden Park de Auckland lograron vencer a Blues, tres veces ganador de esta competición. Y, como frutilla del postre, el éxito en Rotorua frente a Chiefs, bicampeón entre 2012 y 2013.

El presente le sonríe a los capitaneados por Tomás Lezana, quien tuvo que tomar la posta debido a las graves lesiones de Pablo Matera (en el tendón del bíceps izquierdo) y Joaquín Tuculet (rotura de ligamentos de la rodilla izquierda). Estas dos bajas fueron, tal vez, las dos únicas malas noticias en la visita por la tierra de los Wallabies y los All Blacks. Han logrado dar varios (y grandes) pasos adelante en cuanto a lo rugbístico: se vio un conjunto más organizado y pragmático dentro del terreno de juego. Pero hubo un ingrediente extra y fundamental que va más allá de los progresos en ataque, en defensa y en las formaciones fijas: el click en el aspecto psicológico, que hasta el inicio de esta campaña venía siendo el talón de Aquiles. Demostraron temple y cabeza fría para destrabar encuentros adversos y ante adversarios de élite. Y allí sí se nota el trabajo que vienen haciendo Mario Ledesma, Nicolás Fernández Miranda y Martín Gaitán, los tres conductores de la batuta, junto al resto de su colaboradores.

Para este juego, el más físico desde que le ganaron a Lions en marzo, Ledesma y su mesa chica decidieron mover dos piezas con respecto al XV que batió a Chiefs por 23-19: entre los tres cuartos, Sebastián Cancelliere reemplazará a Tuculet. El wing de Hindú estará en la punta izquierda. De esta manera, Emiliano Boffelli, habitual portador de la pilcha número once, en esta ocasión llevará la quince; entre los delanteros, Agustín Creevy, de gran primer semestre, sustituirá a Julián Montoya, quien también viene teniendo grandes rendimientos. Entre los relevos, la única novedad es la vuelta de Bautista Ezcurra en lugar de Santiago González Iglesias. El plus, la confianza que el staff depositó en Santiago Medrano y Juan Cruz Mallía, quienes debutaron ante los de Waikato y se mantendrán en el retorno a Vélez.

Del otro lado habrá un oponente que estará al acecho. Con 24 unidades -NdR: las mismas que tiene Jaguares, pero con un partido ganado menos que los argentinos-, John Mitchell y sus muchachos saben que deben exprimir al máximo su corta estadía por Buenos Aires. Y eso significa obtener la victoria. Cuatro o cinco puntos. Eso, al momento, es lo de menos, pero sí o sí deben ganar para seguir alimentando el sueño de volver a estar entre los ocho mejores, algo que no consiguen desde el 2013, cuando fueron víctimas de Brumbies en semifinales. Y un detalle no menor: no contarán con Lood de Jager ni el capitán Burger Odendaal, quienes, al día de hoy, son dos de las grandes figuras. Pero sí aterrizaron en Ezeiza otros grandes exponentes como RG Snyman, Trevor Nyakane, Jesse Kriel, Warrick Gelant y su as de espada, Handré Pollard, habitual apertura, pero que jugará como primer centro debido a la baja de Odendaal. El diez en la casa del Fortín será Manie Libbok, de poca actividad en situaciones bajo presión.

Y llega el final de esta previa, y que también puede llegar a ser, dependiendo quién salga airoso, el comienzo del ocaso para Jaguares o Bulls o, también, un paso más en busca de seguir de pie una vez consumada la temporada regular. Es una chance de oro para Lezana y compañía. Con el público a su favor, la primera final… y que culmine con una sonrisa. Paso a paso.

Predicción: Jaguares por 17. Pasar a Pollard de 12 y colocar a Libbok de 10 terminará siendo un gran problema para Mitchell y su grupo de trabajo. Y también jugará un rol preponderante las ausencias de De Jager y Odendaal. Para el dueño de casa, el presente de sus forwards y la racha positiva confluirán en la quinta celebración al hilo.

Historial:

Super Rugby 2017 - Semana 8: Bulls 26-13 Jaguares

Super Rugby 2016 - Semana 15: Jaguares 29-11 Bulls

Formaciones y datos del partido:

Jaguares: 15- Emiliano Boffelli; 14- Bautista Delguy; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Sebastián Cancelliere; 10- Nicolás Sánchez y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Javier Ortega Desio, 7- Marcos Kremer y 6- Tomás Lezana (C); 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Agustín Creevy y 1- Santiago García Botta.

Reservas: 16- Julián Montoya, 17- Javier Díaz, 18- Santiago Medrano, 19- Matías Alemanno, 20- Leonardo Senatore, 21- Martín Landajo, 22- Bautista Ezcurra y 23- Juan Cruz Mallía.

Entrenador: Mario Ledesma.

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Travis Ismaiel; 13- Jesse Kriel y 12- Handré Pollard (C); 11- Johnny Kotzé; 10- Manie Libbok y 9- Ivan van Zyl; 8- Marco van Staden, 7- Thembelani Bholi y 6- Roelof Smit; 5- RG Snyman y 4- Jason Jenkins; 3- Conraad van Vuuren, 2- Adriaan Strauss y 1- Trevor Nyakane.

Reservas: 16- Jaco Visagie, 17- Nqobisizwe Mxoli, 18- Frans van Wyk, 19- Hendre Stassen, 20- Nic de Jager, 21- André Warner, 22- JT Jackson y 23- Divan Rossouw.

Entrenador: John Mitchell.

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina).

Jueces de touch: Pablo Deluca (Argentina) y Paul Williams (Nueva Zelanda).

Asistente de video: Santiago Borsani (Argentina).

Estadio: José Amalfitani (Liniers).

Horario: 18:40.

Televisación: ESPN 2 y ESPN 2 HD.