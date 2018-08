Crusaders y Lions, por la gloria

Google Plus

Aotearoa. Para nosotros, quienes nos comunicamos en castellano, no tiene ningún tipo de significado. Para los neozelandeses, que históricamente llevan impregnado el maorí, equivale a su todo. Es “la tierra de la gran nube blanca”. Y ya en el 2018, como se ha vuelto una costumbre desde 1996, año en el que se creó el Super Rugby, Aotearoa volverá a recibir el cotejo decisivo del certamen de franquicias más importante del hemisferio sur y, tal vez, del planeta rugbístico, sin contar las competiciones entre países. Será en la isla Sur, la tierra de los Crusaders, del equipo que más trofeos posee en su vitrina (ocho) y que, además, es el actual dueño de la corona.

Christchurch, una ciudad golpeada por la tragedia del terremoto ocurrido en febrero de 2011, albergará por quinta vez los ochenta minutos más trascendentes de una campaña. Ocurrió en 2002, 2005, 2006 y 2008. Y con un dato que les permite ser optimistas: ganaron los cuatro juegos previos. Brumbies, Waratahs (por duplicado) y Hurricanes, sus víctimas. Pero ya son diez años sin espectáculos de este calibre. Sus habitantes, de todos modos, ya pudieron volver a festejar con el título del año pasado, aunque, a diferencia de esta temporada, el último capítulo no se escribió en casa.

Justamente, esas líneas finales de la versión 2017 de los Crusaders hoy siguen siendo un tema de conversación. El porqué es muy sencillo: del otro lado, como adversario, estuvo Lions, que en aquella ocasión no pudo aprovechar el fervor de su público ni los más de 1700 metros de altura que suelen jugarle a favor en Johannesburgo. Casi 365 días después -NdR: el encuentro se jugó el 5 de agosto del 2017-, se invierte el escenario. Ante esta situación, sin ventajas extradeportivas, el candidato para ser el dueño de casa.

Para este cruce definitorio, Crusaders y Lions no anduvieron con rodeos durante la semana y pondrán toda la carne al asador. El dueño de casa, que viene de doblegar por 30-12 a Hurricanes en instancia de semifinales, solo tendrá una variante: en la tercera línea, Jordan Taufua, que coronó un gran primer semestre con convocatoria a los All Blacks, se rompió el brazo derecho y se perderá este juego y, obviamente, el Rugby Championship con la indumentaria negra. Con la pilcha roja, Heiden Bedwell-Curtis será el que ocupe su lugar. El resto, los mismos catorce que batieron al representativo de Wellington; los dirigidos por Swys de Bruin, por su parte, tendrán dos modificaciones, debido a que Courtnall Skosan, que hasta aquí no ha tenido minutos como titular en este 2018, y Cyle Brink, ausente por lesión en el éxito reciente por 44-26 frente a Waratahs en Ellis Park, sustituirán a Aphiwe Dyantyi y Lourens Erasmus, quienes, detrás de la línea de cal, aguardarán su momento de entrar en acción

Los comensales ya están listos para el plato principal. Todo lo ofrecido anteriormente sirvió como entrada, pero lo mejor, sin duda alguna, está por venir. El restorán, en este caso, está situado en suelo kiwi. Solo nos queda una pregunta: ¿agasajarán al invitado? De ser así, será una sorpresa. Nosotros, que observaremos el espectáculo desde afuera, solo tenemos que disfrutar.

Predicción: Crusaders por 24. No habrá equivalencias entre un equipo y otro. El local, hasta aquí, se ha mostrado invencible ante su gente. Lions, por su parte, fue endeble y, por momentos, mediocre en rodeo ajeno. Si ocurre un cimbronazo, el primero en hacer un mea culpa será el autor de este artículo.

Formaciones y datos del partido:

Crusaders: 15- David Havili; 14- Seta Tamanivalu; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Richie Mo’unga y 9- Bryn Hall; 8- Kieran Read, 7- Matt Todd y 6- Heiden Bedwell-Curtis; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Scott Barrett; 3- Owen Franks, 2- Codie Taylor y 1- Joe Moody.

Reservas: 16- Sam Anderson-Heather, 17- Wyatt Crockett, 18- Mike Alaalatoa, 19- Luke Romano, 20- Pete Samu, 21- Mitch Drummond, 22- Mitch Hunt y 23- Braydon Ennor.

Entrenador: Scott Robertson.

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Ruan Combrinck; 13- Lionel Mapoe y 12- Harold Vorster; 11- Courtnall Skosan; 10- Elton Jantjies y 9- Ross Cronjé; 8- Warren Whiteley, 7- Cyle Brink y 6- Kwagga Smith; 5- Franco Mostert y 4- Marvin Orie; 3- Ruan Dreyer, 2- Malcolm Marx y 1- Jacques van Rooyen.

Reservas: 16- Corne Fourie, 17- Dylan Smith, 18- Johannes Jonker, 19- Lourens Erasmus, 20- Marnus Schoeman, 21- Dillon Smit, 22- Howard Mnisi y 23- Aphiwe Dyantyi.

Entrenador: Swys de Bruin.

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Jueces de touch: Glen Jackson (Nueva Zelanda) y Nic Berry (Australia).

Asistente de video: Shane McDermott (Nueva Zelanda).

Estadio: AMI (Christchurch).

Horario: 4:35 (Argentina).

Televisación: ESPN 2 y ESPN 2 HD.