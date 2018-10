En busca de una inyección anímica

Tras la caída inaugural por 34-21 en el Kings Park de Durban, el balance arrojó más cosas positivas que negativas para el máximo representativo de la UAR. En líneas generales, y teniendo en cuenta la excesiva cantidad de minutos que ha tenido este plantel entre el Super Rugby con Jaguares y el seleccionado nacional, el rendimiento en la casa de los Sharks fue, sin duda alguna, superior al que se esperaba. Si bien se notó el cansancio físico, el equipo estuvo a la altura de las circunstancias, aunque acabó siendo doblegado por un rival en mejor forma.

Rugbísticamente, los Pumas dieron la talla, principalmente en la etapa inicial, cuando, aún sin ser dominantes, fueron clínicos a la hora de pisar campo adversario. Luego, en los últimos cuarenta minutos, la baja energía más el poderío de los Springboks resultó siendo un combo letal para las aspiraciones de los capitaneados por Agustín Creevy. En el debe quedó la obtención: el scrum, sin importar la inclusión de Juan Figallo (el primer “europeo” en ser llamado post Mundial 2015), no tuvo solución, mientras que en el lineout se alternaron buenas y malas. De todas formas, ninguna de las dos formaciones sirvieron para lanzar el juego. Eso, al fin y al cabo, es un problema mayúsculo que se tendrá que extinguir en el corto plazo si es que realmente se quiere ganar algún partido en este certamen.

Más allá de lo que se pueda analizar del juego, incluyendo rendimientos grupales e individuales, lo que sí volvió a escena fue la actitud. A diferencia de la ventana de junio, donde se le faltó el respeto a la indumentaria albiceleste, los jugadores se entregaron al 100 %. Y esto, en definitiva, tendrá que volver a ser una bandera en esta visita a la provincia de las bodegas premium.

Para el juego que se avecina, el triunfo es una posibilidad. Es más: de los dos éxitos que la Argentina ha cosechado frente a Sudáfrica, uno de ellos fue en condición de local -NdR: 26-24 el Padre Martearena de Salta, hace dos años-, pero, para repetir la historia, los Pumas tienen que aportar un plus en lo actitudinal… además de imponerse en la batalla física, táctica y técnica, claro.

Para este primer encuentro como local en esta octava participación en el torneo de países más importante del hemisferio sur, Ledesma y su staff decidieron mover una sola pieza: en la segunda línea, Lavanini, de irregulares actuaciones durante la primera parte de la temporada, sustituirá a Matías Alemanno, quien no ha logrado alcanzar aquel nivel brillante que tuvo en el 2017. Además, entre los relevos, aparece por primera vez Facundo Bosch, quien actualmente forma parte del Agen, elenco del Top 14 francés. Con la convocatoria al exjugador de CUBA, la cúpula de la UAR continúa, de a poco, con las excepciones al cepo a aquellos que militan en el viejo continente. Otro que volverá a decir presente es Tomás Cubelli, que hace once meses que no viste los colores nacionales. El surgido en Belgrano Athletic sufrió una importante lesión en el cuello ante los All Blacks, en Vélez, y desde ahí no volvió a pisar un campo de juego con la camiseta más importante que tiene el deporte ovalado en nuestro país. El que quedó fuera de la nómina en esta ocasión fue Martín Landajo, quien, curiosamente, había jugado todos los partidos del Rugby Championship desde que la Argentina fue incorporado por SANZAAR.

Del otro lado del verde césped mendocino estará un oponente en pleno crecimiento. El bicampeón mundial, con Rassie Erasmus como nuevo entrenador -NdR: asumió en la reciente ventana internacional. Allí, el ex del exdirector de rugby de Munster y sus muchachos batieron a Inglaterra en dos de los cruces disputados-, ha dado grandes pasos en la búsqueda de reconstruir su identidad. Volvieron a confiar en sus viejas armas: vehemencia física, fortaleza en las formaciones fijas, utilización del maul ofensivo como fuente de penales y juego agrupado. Y tampoco se olvidaron de las nuevas: utilización de manos para salir de apuros, kicks cruzados en situaciones claras de try, entre otras. En esto último, la irrupción de Johan Ackermann (con Swys de Bruin como su sucesor) en Lions resultó siendo clave para aportar más variantes al estilo que siempre caracterizó a los de verde y dorado. Ahora, con el mix, parecen haber encontrado el punto justo para codearse con los All Blacks en la puja por el trofeo de campeón, aunque siempre con la mira puesta en el máximo desafío: la Copa Mundial que se celebrará en Japón entre septiembre y noviembre del 2019.

Al igual que Ledesma, Erasmus solo dispuso de una sola modificación, y también en la segunda línea: Franco Mostert, de fantástica labor en el subcampeonato de Lions, jugará en el lugar que hace siete días ocupó Pieter-Steph du Toit. El de Stormers, en este caso, aguardará su momento detrás de la línea de cal. Entre los reservas, quien reaparece es RG Snyman, una de las caras principales en Bulls. Teniendo en cuenta lo que fue el debut en Durban, el único que no figura dentro de los 23 es Marco van Staden.

Ya pasó el desayuno, que fue en Durban. Ahora, a metros de la cordillera de los Andes, se viene la entrada, que servirá para llegar preparado al primer plato principal, que se servirá en Nelson, cuando el encargado de poner la mesa sea nada menos que Nueva Zelanda. A no dejar de pasar la oportunidad de llegar con una inyección anímica.

Predicción: Argentina por 7. En casa, Creevy y compañía mostrarán su mejor versión, pese a que las piernas pesan cada vez con el correr de los minutos. Se ganará, pero, aún así, quedará abierta para que más “europeos” se sumen al plantel, si es que realmente se quiere llegar en óptimas condiciones a todos los objetivos que se aproximan.

Formaciones y datos del partido:

Argentina: 15- Emiliano Boffelli; 14- Bautista Delguy; 13- Matías Moroni y 12- Bautista Ezcurra; 11- Ramiro Moyano; 10- Nicolás Sánchez y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Javier Ortega Desio, 7- Marcos Kremer y 6- Pablo Matera; 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Juan Figallo, 2- Agustín Creevy (C) y 1- Nahuel Tetaz Chaparro.

Relevos: 16- Facundo Bosch, 17- Santiago García Botta, 18- Santiago Medrano, 19- Matías Alemanno, 20- Tomás Lezana, 21- Tomás Cubelli, 22- Jerónimo de la Fuente y 23- Juan Cruz Mallía.

Entrenador: Mario Ledesma.

Sudáfrica: 15- Willie le Roux; 14- Makazole Mapimpi; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Aphiwe Dyantyi; 10- Handré Pollard y 9- Faf de Klerk; 8- Warren Whiteley, 7- Siya Kolisi (C) y 6- François Louw; 5- Franco Mostert y 4- Eben Etzebeth; 3- Frans Malherbe, 2- Malcolm Marx y 1- Tendai Mtawarira.

Relevos: 16- Bongi Mbonambi, 17- Steven Kitshoff, 18- Wilco Louw, 19- RG Snyman, 20- Pieter-Steph du Toit, 21- Embrose Papier, 22- Lionel Mapoe y 23- Damian Willemse.

Entrenador: Rassie Erasmus.

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Jueces de touch: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda) y Andrew Brace (Irlanda).

Asistente de video: Simon McDowell (Irlanda).

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).

Horario: 16:10.

Televisación: ESPN 2 y ESPN 2 HD.