En busca de un cimbronazo

Auckland, Nueva Zelanda - Cuando el reloj marque las 4:35 en tierra maorí, con este medio como testigo privilegiado in situ, la Argentina intentará batir por primera vez en su historia al que tal vez sea hoy por hoy el mejor seleccionado del deporte. Sí, del deporte, no solo del rugby. Hasta aquí, sudamericanos y oceánicos se vieron las caras en veintiséis ocasiones. Salvo en 1985, cuando se consiguió un empate en 21 con un bullicioso público que colmó el estadio de Ferro Carril Oeste y con Hugo Porta como estandarte de aquel representativo albiceleste, la moneda siempre ha caído a favor de los kiwis. Pero, como cada vez que enfrente está el tan temido adversario de indumentaria negra con helecho de plata, la ilusión vuelve a renovarse, y esta no es la excepción para unos Pumas que partido a partido muestran mejorías con Mario Ledesma, Gonzalo Quesada y Nicolás Fernández Miranda como estrategas detrás de la línea de cal.

Para que la historia se dé a la inversa, algo que es difícil de imaginar si se tiene en cuenta lo que significa este rival dentro del planeta ovalado y el presente que atraviesa, la visita tendrá que jugar ochenta minutos perfectos. Dentro de lo posible, sin siquiera pequeños baches, que, ante los capitaneados por Kieran Read, parece utópico. De todos modos, la esperanza es lo último que se pierde y la Argentina sabe que sus chances de dar el gran golpe en rodeo ajeno pasarán por cómo logren imponer su plan de juego y, principalmente, siempre y cuando hayan conseguido lo primero, cómo detener la marea neozelandesa cuando el final se avecine. Si uno se guia por los últimas travesías de los Pumas por el hogar del actual bicampeón mundial, gran parte de los cotejos se sentenciaron en los últimos quince minutos, cuando las piernas y los huesos pasaron a ser un escollo más en la búsqueda del milagro.

Para este juego, que se desarrollará en una convulsionada ciudad de Nelson que durante este sábado vibrará al compás de sus All Blacks - NdR: y que incrementó la capacidad del Trafalgar Park de unos siete mil espectadores a los más de veintiún mil que se congregarán para apoyar a uno de los máximos orgullos de su país-, Mario Ledesma realizará cuatro variantes con respecto al XV inicial que le ganó a los Springboks por 32-19, en el Malvinas Argentinas de Mendoza: entre los tres cuartos, Jerónimo de la Fuente y Martín Landajo reemplazarán a Bautista Ezcurra y Gonzalo Bertranou. Este último, de gran actuación en su propia provincia, no integrará el banco de relevos y posiblemente retorne en ocho días, cuando el adversario de turno sea Australia, en Gold Coast; por el lado de los delanteros, Tomás Lezana y Santiago García Botta sustituirán a Pablo Matera, en duda para estar entre los reservas debido a una molestia en su espalda, y Juan Figallo, quien retornó al Saracens inglés y sufrió una lesión en el ligamento interno de una de sus rodillas que lo marginará de la actividad por aproximadamente cuatro meses. Entre los ocho que aguardarán su posibilidad a metros del campo de juego sobresalen los dos alternativas en el puesto de pilar: Juan Pablo Zeiss, quien de un año a otro pasó de jugar en Los Matreros a ser parte de Jaguares y Pumas, y Gastón Cortés, hombre del Leicester Tigers, rival de Saracens en la Premiership. Si el staff decide que ingresen, ambos portarán la camiseta del selectivo mayor por primera vez.

El problema a resolver, Nueva Zelanda, le “halló el camino” al elenco de la UAR al guardar a buena parte de sus titulares. Por ejemplo, para esta tercer actuación en el certamen de países más importante del hemisferio sur, Steve Hansen, su entrenador en jefe, decidió resguardar a los hermanos Beauden y Jordie Barrett, Ryan Crotty, Rieko Ioane, Aaron Smith, Sam Cane, Liam Squire y Sam Whitelock. El problema para Ledesma y compañía pasa por quiénes querrán apagar cualquier tipo de incendio, siempre y cuando sea necesario: Nehe Milner-Skudder, Ngani Laumape, Richie Mo’unga -NdR: debut absoluto para la megaestrella de Crusaders y, tal vez, el mejor jugador de la pasada edición del Super Rugby, en la cual la franquicia de Christchurch se quedó con su novena corona, la segunda de manera seguida-, TJ Perenara, Ardie Savea y Scott Barrett. De los que no comenzaron en el éxito por 40-12 sobre los Wallabies, en el Eden Park de Auckland, también estarán desde el kickoff Shannon Frizell y Karl Tu’inukuafe. Y ambos, además de compartir campo de batalla mañana, tienen algo en común: historias extrañas, fuera de lo común dentro de este deporte. Frizell, de gran primer semestre con Highlanders, recién debutó en este 2018. Hace cuatro años también vistió los colores, pero de Tonga, y no con la guinda entre sus brazos, sino con los guantes de arquero de fútbol; Tu’inukuafe, sólido pilar izquierdo que recientemente pasó de Chiefs a Blues, trabajaba como seguridad en clubes nocturnos antes de pasar por el Narbonne francés y, ya en su nación y como paso previo a los flashes del Super Rugby, en North Harbour, equipo de la Mitre 10 Cup, que, si uno lo compara con la Argentina, es una especie del pisoteado y ahora inexistente Campeonato Argentino.

El primer plato se comió en Mendoza. El segundo, posiblemente, sea servido en Gold Coast o Salta, con Australia como objetivo a doblegar. Lo que pasará en horas, en la tierra en la ovalada es más bien una religión, servirá como frutilla de postre. Si se goza, mejor aún. Y allí, en busca de un cimbronazo, van los Pumas.

Predicción: Nueva Zelanda por 5. A diferencia de lo que aconteció desde el ingreso de la Argentina al Rugby Championship, donde nuestros representantes solían quedarse sin energías cuando las papas quemaban, se verá un paso adelante en ese aspecto y también se exprimirá al máximo el resto físico, aunque, según el criterio de quien escribe este artículo, no será suficiente, aunque sí se irán de la isla Sur con el bonus defensivo bajo el brazo. Eso, de todos modos, es un pequeño triunfo en condiciones excesivamente adversas.

Formaciones y datos del partido:

Nueva Zelanda: 15- Ben Smith; 14- Nehe Milner-Skudder; 13- Jack Goodhue y 12- Ngani Laumape; 11- Waisake Naholo; 10- Richie Mo’unga y 9- TJ Perenara; 8- Kieran Read (C), 7- Ardie Savea y 6- Shannon Frizell; 5- Scott Barrett y 4- Brodie Retallick; 3- Owen Franks, 2- Codie Taylor y 1- Karl Tu’inukuafe.

Reservas: 16- Nathan Harris, 17- Tim Perry, 18- Ofa Tu’unfafasi, 19- Sam Whitelock, 20- Luke Whitelock, 21- Te Toiroa Tahuriorangi, 22- Damian McKenzie y 23- Anton Lienert-Brown.

Entrenador: Steve Hansen.

Argentina: 15- Emiliano Boffelli; 14- Bautista Delguy; 13- Matías Moroni y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Ramiro Moyano; 10- Nicolás Sánchez y 9- Martín Landajo; 8- Javier Ortega Desio, 7- Marcos Kremer y 6- Tomás Lezana; 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Agustín Creevy (C) y 1- Santiago García Botta.

Reservas: 16- Julián Montoya, 17- Juan Pablo Zeiss, 18- Gastón Cortés, 19- Matías Alemanno, 20- Pablo Matera, 21- Tomás Cubelli, 22- Bautista Ezcurra y 23- Juan Cruz Mallía.

Entrenador: Mario Ledesma.

Árbitro: Pascal Gauzere (Francia).

Jueces de touch: Nigel Owens (Gales) y Nic Berry (Australia).

Asistente de video: Rowan Kitt (Inglaterra).

Estadio: Trafalgar Park (Nelson).

Horario: 4:35.

Televisación: ESPN 2 y ESPN 2 HD.