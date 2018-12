El año esperado

Con el 2018 ya consumado, la tierra del sol naciente comienza a asomar en el horizonte albiceleste. El primer gran objetivo, palabras más, palabras menos, tendrá que cumplirse el sábado 21 de septiembre, en el Estadio Ajinomoto, en Tokio. Allí, la Argentina, que para aquel entonces ya habrá culminado su preparación y deberá tener su identidad pulida al 100 %, estará cara a cara con Francia. Dicho encuentro servirá para volver a encender el sueño mundialista. Como en el 2007 y el 2015, con la esperanza de volver a dejar la bandera nacional en lo más alto.

Antes de llegar a la capital nipona, con el foco en no dejar cabos sueltos, la estructura profesional que tiene como líderes a Mario Ledesma (los Pumas) y Gonzalo Quesada (Jaguares) empezará a trabajar arduamente desde enero. El jueves 3, con Newman como flamante sede de entrenamiento, la franquicia argentina iniciará su preparación de cara al Super Rugby. El debut, a diferencia de las tres aventuras anteriores, será en casa. El sábado 16 de febrero, en Vélez, el adversario será Lions, quien perdió las tres últimas finales de la competición que organiza SANZAAR. En total serán dieciséis cotejos. Ocho de ellos serán en Liniers; los restantes, en Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Todos ellos, entre el segundo mes del año y el cierre del primer semestre. Si clasifican a los playoffs, tal como ocurrió en esta tercera temporada, jugarán entre uno y tres juegos extras. Y si hacen historia y se instalan en la final, la misma se llevará a cabo el sábado 6 de julio.

Posterior al certamen de equipos más importante del hemisferio sur, será el Rugby Championship, con formato reducido, quien irrumpa en la cartelera. Ya con la indumentaria del seleccionado mayor, el grupo de jugadores que tiene como capitán a Pablo Matera afrontará el último torneo antes de partir rumbo a suelo asiático -NdR: aún no está confirmado oficialmente, pero, tal como ocurrió hace cuatro años, podría incluirse un test match con Sudáfrica-. Por el momento no se sabe cuál será el camino que deberán atravesar, aunque sí existe una certeza: el cruce contra los All Blacks, que en 2015 había sido en Christchurch, Nueva Zelanda, ahora será en la Argentina. Se desconoce dónde se enfrentarán ambos representativos, aunque, si uno se guia por los últimos antecedentes, el José Amalfitani pica en punta. Y si se aplica la lógica, teniendo en cuenta cómo se armó el fixture del campeonato disputado a semanas del anterior Mundial, el duelo con Australia, que en aquella ocasión tuvo a Salta como sede, será en la casa de los Wallabies, mientras que alguna ciudad de nuestro país debería albergar la visita de los Springboks, a más de 1400 días del histórico triunfo de los Pumas en Durban.

Y eso será todo. A partir de allí ya no habrá vuelta atrás. Habrá que aterrizar en la megalópolis japonesa con la certeza de qué se va a hacer, es decir, con la confianza suficiente para encarar el desafío más importante del último ciclo. Si bien Francia será el primer problema que la Argentina tendrá que resolver, luego, en orden, cruzarán su camino con Tonga, Inglaterra y Estados Unidos. Salvo una catástrofe, se puede dar por descontado que sortearán con éxito con los enfrentamientos con el selectivo del Pacífico y con las Águilas. La gran pregunta surge cuando observa a los dos gigantes europeos en la misma zona. ¿En qué condiciones estarán estos Pumas? ¿El plantel estará revitalizado con el aporte de aquellos jugadores que actualmente juegan en el viejo continente? ¿Habrá una racha positiva o negativa de por medio? Quedan poco más de nueve meses para el kickoff ante los galos, pero, en el medio, el rugby profesional argentino tendrá que recorrer un camino sinuoso. Si lo transitan con responsabilidad y madurez, tanto por parte de los jugadores y del staff como de la dirigencia, la clasificación a cuartos de final y la posibilidad de volver a hacer historia en el planeta ovalado estará al alcance de la mano. Llega lo que todos soñamos, llega el año esperado.

Partido por partido, así será el 2019 para la Argentina

Jaguares en el Super Rugby:

Fecha Rival Día Horario Estadio 1° Lions 16/2 18:40 José Amalfitani (Liniers) 2° Bulls 23/2 18:40 José Amalfitani (Liniers) 3° Blues 2/3 18:40 José Amalfitani (Liniers) 4° Lions 9/3 10:05 Ellis Park (Johannesburgo) 5° Stormers 16/3 14:10 Newlands (Ciudad del Cabo) 6° - - - - 7° Chiefs 30/3 18:40 José Amalfitani (Liniers) 8° Bulls 6/4 10:05 Loftus Versfeld (Pretoria) 9° Sharks 13/4 10:05 Kings Park (Durban) 10° - - - - 11° Brumbies 27/4 18:40 José Amalfitani (Liniers) 12° Stormers 4/5 16:40 José Amalfitani (Liniers) 13° Highlanders 11/5 2:15 Forsyth Barr (Dunedin) 14° Hurricanes 17/5 4:35 Regional de Wellington 15° Waratahs 25/5 6:45 Western Sydney (Sídney) 16° Reds 1/6 6:45 Suncorp (Brisbane) 17° Sharks 8/6 16:40 José Amalfitani (Liniers) 18° Sunwolves 14/6 19:10 José Amalfitani (Liniers)

Los Pumas en el Rugby Championship -NdR: el calendario es tentativo. Y recuerden que posiblemente se agreguen ochenta minutos más contra los Boks. El dueño de casa será quien lo haga como visitante durante el torneo oficial-:

Fecha Rival Día Horario Estadio 1° Australia 27/7 - - 2° Nueva Zelanda 3/8 - - 3° Sudáfrica 10/8 - -

*Wallabies: seguramente sea en calidad de visitante, aunque se desconoce la sede y el horario.

*All Blacks: se sabe que será en la Argentina. ¿Vélez? Posiblemente.

*Sudáfrica: aparentemente, en rodeo ajeno. Luego, extraoficialmente, con el público a favor de nuestros Pumas.

Copa Mundial, en Japón, con la Argentina en el Grupo C: