Una conversión de drop. Quién diría eso, ¿no? Al final de la cuenta, lo único que le faltó al representativo de la UAR fueron esas dos unidades para, casi sin pensarlo, llevarse el bonus defensivo en la casa del trisubcampeón. La realidad, para ser sincero, distó muchísimo del resultado final. A falta de dos minutos, la diferencia en el tanteador era de veinte puntos (47-27). Es más, el descuento se había dado minutos antes, con la llegada al ingoal adversario del debutante Gaspar Baldunciel. Así como muchas veces merecieron más, esta vez merecieron menos.

La visita, que llegaba entonada tras las victorias ante Bulls (27-12) y Blues (23-19), tuvo serios problemas en el scrum y en lo disciplinario. Tampoco supo cómo contener los embates de un oponente que también tuvo una escuadra alternativa aunque con varios pesos pesados como Elton Jantjies, Ross Cronjé, Andries Coetzee, Kwagga Smith y el capitán Malcolm Marx. No hubo excusas. Se jugó mal y punto. ¿Influyeron los once cambios y los 1700 metros de altura de Johannesburgo? Sí. ¿Eso explica que hayan tenido gigantescos problemas con la obtención en el fijo? No. ¿Y la cantidad de penales? Tampoco.

Aunque hoy la balanza arrojó más números negativos que positivos, sería poco profesional no reconocer los puntos altos de esta primera aventura del año en rodeo ajeno. El maul fue lo suficientemente dominante como para posibilitar tres tries. El lineout, hasta la salida de Julián Montoya, también fue una fuente segura de pelotas propias. Y no mucho más. Tal vez, muy tal vez, la actitud durante los minutos finales. El equipo siguió jugando como si el partido estuviese al alcance de la mano. Y eso, aun en una contienda que ya estaba sentenciada, es valorable; individualmente, lo mejor lo aportaron Montoya, Joaquín Díaz Bonilla (más allá de su poca eficacia en los envíos a las haches), Matías Moroni y, desde el banco, Tomás Cubelli y Juan Cruz Mallía. Estos dos últimos le dieron otro aire a un elenco que ya parecía haber bajado los brazos con anticipación.

No mucho más para escribir sobre este juego. Ya mismo hay que cambiar el chip. El viernes, desde las 14:10, Newlands será el escenario para estar cara a cara con Stormers. No afectará el jet lag, tampoco la altura. Enfrente habrá una nómina con más preguntas que respuestas y que aún busca una identidad. Veremos quiénes salen al campo de juego. Las chances de ganar son altas, pero dependerá de cómo trabajen el partido minuto a minuto. Frente a Lions reaccionaron tarde.

Síntesis del partido:

Lions (47): 15- Andries Coetzee; 14- Sylvian Mahuza; 13- Wandisile Simelane y 12- Franco Naudé; 11- Courtnall Skosan; 10- Elton Jantjies y 9- Ross Cronjé; 8- Kwagga Smith, 7- Vince Tshituka y 6- Marnus Schoeman; 5- Rhyno Herbst y 4- Ruan Vermaak; 3- Carlü Sadie, 2- Malcolm Marx (C) y 1- Dylan Smith.

Ingresaron: 16- Pieter Jansen, 17- Nathan McBeth, 18- Frans van Wyk, 19- Stephan Lewies, 20- James Venter, 21- Dillon Smit, 22- Harold Vorster y 23- Gianni Lombard.

Entrenador: Swys de Bruin.

Jaguares (39): 15- Joaquín Tuculet (C); 14- Sebastián Cancelliere; 13- Matías Moroni y 12- Bautista Ezcurra; 11- Emiliano Boffelli; 10- Joaquín Díaz Bonilla y 9- Martín Landajo; 8- Rodrigo Bruni, 7- Marcos Kremer y 6- Juan Manuel Leguizamón; 5- Matías Alemanno y 4- Guido Petti; 3- Enrique Pieretto, 2- Julián Montoya y 1- Juan Pablo Zeiss.

Ingresaron: 16- Gaspar Baldunciel, 17- Santiago García Botta, 18- Santiago Medrano, 19- Tomás Lavanini, 20- Tomás Lezana, 21- Tomás Cubelli, 22- Juan Cruz Mallía y 23- Ramiro Moyano.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Puntos en el primer tiempo: 14´ Try de Rhyno Herbst convertido por Elton Jantjies (Lions 7-0 Jaguares). 18´ Penal de Joaquín Díaz Bonilla (Lions 7-3 Jaguares). 23´ Try de Elton Jantjies convertido por él mismo (Lions 14-3 Jaguares). 26´ Try de Kwagga Smith (Lions 19-3 Jaguares). 31´ Try de Ramiro Moyano (Lions 19-8 Jaguares). 34´ Try de Wandisile Simelane convertido por Elton Jantjies (Lions 26-8 Jaguares). 38´ Try de Julián Montoya (Lions 26-13 Jaguares).

Puntos en el segundo tiempo: 4´, 6´ y 9´ Tries de Marnus Schoeman y Courtnall Skosan (2) convertidos por Elton Jantjies (Lions 47-13 Jaguares). 13´ Try de Julián Montoya convertido por Joaquín Díaz Bonilla (Lions 47-20 Jaguares). 31´ Try de Gaspar Baldunciel convertido por Juan Cruz Mallía (Lions 47-27 Jaguares). 39´ Try de Matías Moroni (Lions 47-32 Jaguares). 40´ Try de Joaquín Tuculet convertido por Juan Cruz Mallía (Lions 47-39 Jaguares).

Árbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica).

Jueces de touch: Cwengile Jadezweni y Griffin Colby (Sudáfrica).

Asistente de video: Willie Vos (Sudáfrica).

Estadio: Ellis Park (Johannesburgo).