Los empates, dueños de la duodécima semana del Super Rugby

Pasó una nueva fecha en el torneo que anualmente SANZAAR. En esta edición, la vigésima cuarta, los candidatos siguen siendo los mismos de siempre: Crusaders y Hurricanes. El primero de ellos, en su hogar, el AMI de Christchurch, tuvo una actuación para el olvido pero que, para fortuna de ellos, no acabó con su invicto de 26 juegos sin perder en casa -NdR: el último, ante los ‘Canes, fue en julio del 2016-. En esta ocasión, el representativo de Canterbury, máximo ganador de este certamen (con nueve coronas. Las dos últimas, en 2017 y 2018), igualó en 21 con la escuadra de Durban, que mereció el triunfo. De todos modos, el resultado fue positivo para ambos: para los ‘Saders, por lo mal que lucieron en el campo de juego, y también por las ausencias de jugadores claves como lo son Richie Mo’unga, Owen Franks, Ryan Crotty y el capitán Sam Whitelock; para la visita, por lo que significa obtener dos puntos en el estadio más complejo del hemisferio sur. Su defensa, que fue implacable durante casi todo el cotejo, se quebró sobre el cierre, aunque no empañó lo hecho previamente.

Los ‘Canes, por su parte, fueron de mayor a menor en el Estadio Regional de Wellington, su fortín: tras un arranque furioso, se quedaron con el correr de los minutos pero acabaron imponiéndose por 29-19 ante unos Rebels que reaccionaron en la segunda mitad luego de unos cuarenta minutos iniciales vergonzosos en el plano defensivo. Beauden Barrett, el mejor apertura del planeta ovalado, aportó once puntos, producto de un try y tres conversiones. Pero “Beaudy” no fue el más destacado en la ventosa capital neozelandesa: la mayor cantidad de flashes y elogios se los llevó Ngani Laumape, quien llegó al ingoal de los de Melbourne en una ocasión y fue una constante amenaza.

A una hora de vuelo de “Windy Welly”, Dunedin vibró al ritmo del partidazo entre el local, Highlanders, y Chiefs. El derbi Otago-Waikato, que en los papeles asomaba desparejo, finalmente bajó la persiana con dos unidades para cada uno. El luminoso final, 31-31. ¿Quiénes sobresalieron? Liam Coltman, James Lentjes y Aaron Smith, en el dueño de casa; Brad Weber, Tyler Ardron y Anton Lienert-Brown.

Lejos de la icónica perla sureña neozelandesa, en Canberra, los Brumbies, víctimas de Jaguares en Buenos Aires, hace poco más de una semana, se recuperaron y obtuvieron su cuarto éxito seguido en el GIO, su recinto: fue 26-21 sobre Blues, con una performance fenomenal en el scrum y en el maul ofensivo. Folau Fainga’a, probable hooker titular de los Wallabies durante la Copa del Mundo que se desarrollará en Japón entre mediados de septiembre e inicios de noviembre, apoyó dos tries.

Duodécima semana (3 y 4 de mayo):

Viernes:

Crusaders (Nueva Zelanda) 21-21 Sharks (Sudáfrica) Reds (Australia) 32-26 Sunwolves (Japón)

Sábado:

Hurricanes (Australia) 29-19 Rebels (Australia) Highlanders (Nueva Zelanda) 31-31 Chiefs (Nueva Zelanda) Brumbies (Australia) 26-21 Blues (Nueva Zelanda) Bulls (Sudáfrica) 28-21 Waratahs (Australia) Jaguares (Argentina) 30-25 Stormers (Sudáfrica)

Libre: Lions (Sudáfrica).

Síntesis de los partidos:

Crusaders 21-21 Sharks:

Crusaders: 15- Will Jordan; 14- Sevu Reece; 13- Braydon Ennor y 12- Jack Goodhue; 11- George Bridge; 10- Mitch Hunt y 9- Bryn Hall; 8- Kieran Read, 7- Matt Todd (C) y 6- Jordan Taufua; 5- Scott Barrett y 4- Mitchell Dunshea; 3- Michael Alaalatoa, 2- Codie Taylor y 1- Joe Moody.

Ingresaron: 16- Ben Funnell, 17- Isi Tu’ungafasi, 18- Oli Jager, 19- Luke Romano, 20- Billy Harmon, 21- Mitch Drummond, 22- Brett Cameron y 23- Tim Bateman.

Entrenador: Scott Robertson.

Sharks: 15- Aphelele Fassi; 14- Sbu Nkosi; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Makazole Mapimpi; 10- Curwin Bosch y 9- Louis Schreuder (C); 8- Dan du Preez, 7- Jean-Luc du Preez y 6- Philip van der Walt; 5- Ruan Botha y 4- Ruben van Heerden; 3- Coenie Oosthuizen, 2- Kerron van Vuuren y 1- Thomas du Toit.

Ingresaron: 16- Akker van der Merwe, 18- John-Hubert Meyer, 19- Hyron Andrews, 20- Jacques Vermeulen, 21- Cameron Wright, 22- Rob du Preez y 23- Marius Louw.

No ingresó: 17- Mzamo Majola.

Entrenador: Rob du Preez.

Puntos en el primer tiempo: 8´ Penal de Curwin Bosch (Crusaders 0-3 Sharks). 11´ Try de Codie Taylor convertido por Mitch Hunt (Crusaders 7-3 Sharks). 21´ y 36´ Penales de Curwin Bosch (Crusaders 7-9 Sharks).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ y 9´ Penales de Curwin Bosch (Crusaders 7-15 Sharks). 15´ Try de Jack Goodhue convertido por Mitch Hunt (Crusaders 14-15 Sharks). 28´ y 34´ Penales de Curwin Bosch (Crusaders 14-18 Sharks). 40´ Try de Mitch Hunt convertido por él mismo (Crusaders 21-21 Sharks).

Árbitro: Brendon Pickerill (Nueva Zelanda).

Estadio: AMI (Christchurch).

Reds 32-26 Sunwolves:

Reds: 15- Hamish Stewart; 14- Jock Campbell; 13- Chris Feauai-Sautia y 12- Samu Kerevi (C); 11- Sefa Naivalu; 10- Bryce Hegarty y 9- Tate McDermott; 8- Scott Higginbotham, 7- Liam Wright y 6- Angus Scott-Young; 5- Lukhan Tui y 4- Izack Rodea; 3- Taniela Tupou, 2- Alex Mafi y 1- Harry Hoopert.

Ingresaron: 16- Brandon Paenga-Amosa, 17- JP Smith, 18- Ruan Smith, 19- Harry Hockings y 21- Moses Sorovi.

No ingresaron: 20- Adam Korczyk, 22- Duncan Paia’aua y 23- Seb Wileman.

Expulsado: ST 35´ Harry Hockings.

Entrenador: Brad Thorn.

Sunwolves: 15- Ryohei Yamanaka; 14- Gerhard van den Heever; 13- Jason Emery y 12- Phil Burleigh; 11- Semisi Masirewa; 10- Hayden Parker y 9- Kaito Shigeno; 8- Rahboni Warren-Vosayaco, 7- Dan Pryor (C) y 6- Hendrik Tui; 5- Luke Thompson y 4- Grant Hattingh; 3- Hiroshi Yamashita, 2- Shota Horie y 1- Masataka Mikami.

Ingresaron: 16- Nathan Vella, 17- Pauliasi Manu, 18- Takuma Asahara, 19- Tom Rowe, 20- Ben Gunter, 21- Jamie Booth, 22- Yu Tamura y 23- Jamie Henry.

Amonestados: PT 23´ y 35´ Masataka Mikami y Semisi Masirewa, y ST 29´ y 35´ Yu Tamura y Rahboni Warren-Vosayaco.

Expulsado: ST 9´ Semisi Masirewa.

Entrenador: Tony Brown.

Puntos en el primer tiempo: 3´ y 9´ Penales de Hayden Parker (Reds 0-6 Sunwolves). 12´ Penal de Bryce Hegarty (Reds 3-6 Sunwolves). 14´ Try de Tate McDermott (Reds 8-6 Sunwolves). 19´ Try de Gerhard van den Heever convertido por Hayden Parker (Reds 8-13 Sunwolves).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de Taniela Tupou convertido por Bryce Hegarty (Reds 15-13 Sunwolves). 6´ Penal de Hayden Parker (Reds 15-16 Sunwolves). 10´ Try de Sefa Naivalu convertido por Bryce Hegarty (Reds 22-16 Sunwolves). 19´ Penal de Bryce Hegarty (Reds 25.16 Sunwolves). 20´ Penal de Hayden Parker (Reds 25-19 Sunwolves). 26´ Try de Gerhard van den Heever convertido por Hayden Parker (Reds 25-26 Sunwolves). 30´ Try de Brandon Paenga-Amosa convertido por Bryce Hegarty (Reds 32-26 Sunwolves).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: Suncorp (Brisbane).

Hurricanes 29-19 Rebels:

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Wes Goosen; 13- Matt Proctor y 12- Ngani Laumape; 11- Chase Tiatia; 10- Beauden Barrett (C) y 9- Richard Judd; 8- Reed Prinsep, 7- Ardie Savea y 6- Vaea Fifita; 5- Isaia Walker-Leawere y 4- James Blackwell; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Asafo Aumua y 1- Fraser Armstrong.

Ingresaron: 16- Ricky Riccitelli, 17- Toby Smith, 18- Alex Fidow, 19- Kane Le’aupepe, 20- Liam Mitchell, 21- Du’Plessis Kirifi, 22- Finlay Christie y 23- James Marshall.

Entrenador: John Plumtree.

Rebels: 15- Dane Haylett-Petty (C); 14- Jack Maddocks; 13- Tom English y 12- Reece Hodge; 11- Marika Koroibete; 10- Quade Cooper y 9- Will Genia; 8- Isi Naisarani, 7- Rob Leota y 6- Angus Cottrell; 5- Matt Philip y 4- Luke Jones; 3- Jermaine Ainsley, 2- Anaru Rangi y 1- Tetera Faulkner.

Ingresaron: 16- Hugh Roach, 17- Matt Gibbon, 18- Sam Talakai, 19- Ross Haylett-Petty, 20- Pone Fa’amausili, 21- Michael Ruru, 22- Campbell Magnay y 23- Bill Meakes.

Entrenador: Dave Wessels.

Puntos en el primer tiempo: 4’ Try de Ngani Laumape convertido por Beauden Barrett (Hurricanes 7-0 Rebels). 7´ Try de Beauden Barrett convertido por él mismo (Hurricanes 14-0 Rebels). 14´ Try de Wes Goosen (Hurricanes 19-0 Rebels). 20´ Try de Vaea Fifita convertido por Beauden Barrett (Hurricanes 26-0 Rebels).

Puntos en el segundo tiempo: 13´ y 25´ Tries de Matt Philip convertido por Quade Cooper (Hurricanes 26-14 Rebels). 29´ Try de Reece Hodge (Hurricanes 26-19 Rebels). 34´ Penal de Jordie Barrett (Hurricanes 29-19 Rebels).

Árbitro: Nic Berry (Australia).

Estadio: Regional de Wellington.

Highlanders 31-31 Chiefs:

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Matt Faddes; 13- Rob Thompson y 12- Teihorangi Walden; 11- Tevita Li; 10- Josh Ioane y 9- Aaron Smith; 8- Elliot Dixon, 7- James Lentjes y 6- Luke Whitelock; 5- Tom Franklin y 4- Jackson Hemopo; 3- Tyrel Lomax, 2- Liam Coltman y 1- Dan Lienert-Brown.

Ingresaron: 16- Ash Dixon, 17- Ayden Johnstone, 18- Siate Tokolahi, 19- Josh Dickson, 20- Shannon Frizell, 21- Kayne Hammington, 22- Josh McKay y 23- Patelesio Tomkinson.

Entrenador: Aaron Mauger.

Chiefs: 15- Solomon Alaimalo; 14- Sean Wainui; 13- Tumua Manu y 12- Anton Lienert-Brown; 11- Etene Nanai-Seturo; 10- Marty McKenzie y 9- Brad Weber (C); 8- Tyler Ardron, 7- Lachlan Boshier y 6- Luke Jacobson; 5- Mitchell Brown y 4- Michael Allardice; 3- Nepo Laulala, 2- Nathan Harris y 1- Atu Moli.

Ingresaron: 16- Liam Polwart, 17- Ryan Coxon, 18- Angus Ta’avao, 19- Jesse Parete, 20- Taleni Seu, 21- Te Toiroa Tahuriorangi, 22- Shaun Stevenson y 23- Bailyn Sullivan.

Entrenador: Colin Cooper.

Puntos en el primer tiempo: 5´ Try de Josh Ioane convertido por él mismo (Highlanders 7-0 Chiefs). 9´ Try de Brad Weber convertido por Marty McKenzie (Highlanders 7-7 Chiefs). 19´ Try de Ben Smith convertido por Josh Ioane (Highlanders 14-7 Chiefs). 34´ Try de Luke Jacobson (Highlanders 14-12 Chiefs).

Puntos en el segundo tiempo: 5´ y 12´ Tries de Matt Faddes y James Lentjes convertidos por Josh Ioane (Highlanders 28-12 Chiefs). 18´ Try de Angus Ta’avao (Highlanders 28-17 Chiefs). 28´ Try de Tyler Ardron convertido por Marty McKenzie (Highlanders 28-24 Chiefs). 37´ Penal de Josh Ioane (Highlanders 31-24 Chiefs). 39´ Try de Angus Ta’avao convertido por Marty McKenzie (Highlanders 31-31 Chiefs).

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).

Estadio: Forsyth Barr (Dunedin).

Brumbies 26-21 Blues:

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Len Ikitau y 12- Irae Simone; 11- Toni Pulu; 10- Christian Leali’ifano y 9- Joe Powell; 8- Pete Samu, 7- Jahrome Brown y 6- Tom Cusack; 5- Sam Carter y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Folau Fainga’a y 1- James Slipper.

Ingresaron: 16- Connal McInerney, 17- Scott Sio, 18- Leslie Leulua, 19- Darcy Swain, 20- Murray Douglas, 21- Ryan Lonergan, 22- Tom Wright y 23- Andy Muirhead.

Entrenador: Dan McKellar.

Blues: 15- Melani Nanai; 14- Matt Duffie; 13- TJ Faiane y 12- Ma’a Nonu; 11- Caleb Clarke; 10- Otere Black y 9- Sam Nock; 8- Akira Ioane, 7- Blake Gibson (C) y 6- Tom Robinson; 5- Josh Goodhue y 4- Gerard Cowley-Tuioti; 3- Ofa Tu’ungafasi, 2- Leni Apisai y 1- Alex Hodgman.

Relevos: 16- James Parsons, 17- Karl Tu’inukuafe, 18- Marcel Renata, 19- Patrick Tuipulotu, 20- Dalton Papali’i, 21- Augustine Pulu, 22- Harry Plummer y 23- Levi Aumua.

Amonestados: PT 18´ Alex Hodgman y ST 9´ Ofa Tu’ungafasi..

Entrenador: Leon MacDonald.

Puntos en el primer tiempo: 7´ Try de TJ Faiane (Brumbies 0-5 Blues). 9´ Try de Caleb Clarke convertido por Otere Black (Brumbies 0-12 Blues). 19´ Try de Folau Fainga’a (Brumbies 5-12 Blues). 22´ Penal de Otere Black (Brumbies 5-15 Blues). 36´ Try de James Slipper convertido por Christian Leali’ifano (Brumbies 12-15 Blues).

Puntos en el segundo tiempo: 13´ Try de Folau Fainga’a convertido por Christian Leali’ifano (Brumbies 19-15 Blues). 18´ y 22´ Penales de Harry Plummer (Brumbies 19-21 Blues). 26´ Try de Folau Fainga’a convertido por Christian Leali’ifano (Brumbies 26-21 Blues).

Árbitro: Damon Murphy (Australia).

Estadio: GIO (Canberra).

Bulls 28-21 Waratahs:

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Cornal Hendricks; 13- Johnny Kotzé y 12- Dylan Sagel; 11- Rosko Specman; 10- Handré Pollard (C) y 9- Ivan van Zyl; 8- Duane Vermeulen, 7- Hanro Liebenberg y 6- Marco van Staden; 5- RG Snyman y 4- Jannes Kirsten; 3- Trevor Nyakane, 2- Jaco Visagie y 1- Lizo Gqoboka.

Ingresaron: 16- Johan Grobbelaar, 17- Simphiwe Matanzima, 18- Wiehahn Herbst, 19- Thembelani Bholi, 20- Paul Schoeman, 21- André Warner y 23- Divan Rossouw.

No ingresó: 22- Manie Libbok.

Entrenador: Pote Human.

Waratahs: 15- Kurtley Beale; 14- Cam Clark; 13- Adam Ashley-Cooper y 12- Karmichael Hunt; 11- Curtis Rona; 10- Bernard Foley y 9- Nick Phipps; 8- Ned Hanigan, 7- Michael Hooper (C) y 6- Lachlan Swinton; 5- Rob Simmons y 4- Tom Staniforth; 3- Sekope Kepu, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Harry Johnson-Holmes.

Ingresaron: 16- Andrew Tuala, 17- Tom Robertson, 18- Chris Talakai, 19- Hugh Sinclair, 20- Will Miller, 21- Jake Gordon, 22- Lalakai Foketi y 23- Alex Newsome.

Entrenador: Darryl Gibson.

Puntos en el primer tiempo: 7´ Penal de Handré Pollard (Bulls 3-0 Waratahs). 8´ Try de Warrick Gelant convertido por Handré Pollard (Bulls 10-0 Waratahs). 11´ Try de Nick Phipps convertido por Bernard Foley (Bulls 10-7 Waratahs). 17´ Try de Duane Vermeulen (Bulls 15-7 Waratahs). 25´ Penal de Handré Pollard (Bulls 18-7 Waratahs).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Penal de Handré Pollard (Bulls 21-7 Waratahs). 11´ y 26´ Tries de Kurtley Beale y Curtis Rona convertidos por Bernard Foley (Bulls 21-21 Waratahs). 30´ Try de Simphiwe Matanzima convertido por Handré Pollard (Bulls 28-21 Waratahs).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: Loftus Versfeld (Pretoria).

Jaguares 30-25 Stormers:

Jaguares: 15- Emiliano Boffelli; 14- Ramiro Moyano; 13- Matías Moroni y 12- Matías Orlando (C); 11- Sebastián Cancelliere; 10- Domingo Miotti y 9- Tomás Cubelli; 8- Tomás Lezana, 7- Marcos Kremer y 6- Pablo Matera; 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Santiago Medrano, 2- Agustín Creevy y 1- Nahuel Tetaz Chaparro.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Mayco Vivas, 18- Lucio Sordoni, 19- Rodrigo Bruni, 20- Javier Ortega Desio, 21- Felipe Ezcurra, 22- Joaquín Díaz Bonilla y 23- Sebastián Cancelliere.

No ingresó: 18- Lucio Sordoni.

Amonestado: ST 40+1´ Pablo Matera.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Stormers: 15- Damian Willemse; 14- Sergeal Petersen; 13- JJ Engelbrecht y 12- Dan Kriel; 11- Dillyn Leyds; 10- Jean-Luc du Plessis y 9- Herschel Jantjies; 8- Kobus van Dyk, 7- Cobus Wiese y 6- Jaco Coetzee; 5- JD Schickerling y 4- Eben Etzebeth; 3- Wilco Louw, 2- Bongi Mbonambi y 1- Steven Kitshoff.

Ingresaron: 16- Scarra Ntubeni, 17- Corné Fourie, 18- Neethling Fouché, 19- Johan du Toit, 20- Sikhumbuzo Notshe, 21- Justin Phillips, 22- Damian de Allende y 23- Seabelo Senatla.

Amonestado: ST 31´ JJ Engelbrecht.

Entrenador: Robbie Fleck.

Puntos en el primer tiempo: 4´ Try de Pablo Matera convertido por Domingo Miotti (Jaguares 7-0 Stormers). 10´ Penal de Domingo Miotti (Jaguares 10-0 Stormers). 16´, 24´ y 31´ Penales de Jean-Luc du Plessis (Jaguares 10-9 Stormers). 40´ Penal de Domingo Miotti (Jaguares 13-9 Stormers).

Puntos en el segundo tiempo: 6´ Penal de Jean-Luc du Plessis (Jaguares 13-12 Stormers). 11´ Try de Ramiro Moyano convertido por Domingo Miotti (Jaguares 20-12 Stormers). 19´ y 22´ Penales de Damian Willemse (Jaguares 20-18 Stormers). 25´ Penal de Domingo Miotti (Jaguares 23-18 Stormers). 31´ Try-penal (Jaguares 30-18 Stormers). 35´ Try de Seabelo Senatla convertido por Damian Willemse (Jaguares 30-25 Stormers).

Árbitro: AJ Jacobs (Sudáfrica).

Estadio: José Amalfitani (Liniers).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Rebels 24 10 +14 2- Brumbies 24 11 -28 3- Reds 22 10 -10 4- Waratahs 21 10 -4 5- Sunwolves 12 11 -134

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 42 11 +147 2- Hurricanes 36 11 +47 3- Highlanders 25 11 +28 4- Blues 21 10 -13 5- Chiefs 19 11 -75

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Bulls 28 10 +49 2- Sharks 28 11 +41 3- Jaguares 27 10 +18 4- Stormers 24 11 -25 5- Lions 22 10 -55

Próxima fecha (10, 11 y 12 de mayo):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Blues-Hurricanes 6:45 Rebels-Reds 14:10 Bulls-Crusaders

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 2:15 Highlanders-Jaguares 4:35 Chiefs-Sharks 10:05 Lions-Waratahs

Domingo:

Horario (Argentina) Partido 3:05 Brumbies-Sunwolves

Libre: Stormers.