Brumbies hizo un negoción en la décima sexta semana del Super Rugby

Ante un muy buen marco de público que se acercó al Prince Chichibu Memorial (aproximadamente el 80 % de un recinto con capacidad para 27 mil espectadores), de la capital nipona, Brumbies, con una brillante performance en la fórmula line-maul que derivó en tres tries de Connal McInerney, apabulló a Sunwolves por 42-19 y quedó a un paso nomás del título en la Conferencia Australiana. Si bien sufrieron siete puntos de entrada debido a la llegada al ingoal de Hosea Saumaki más la conversión de Hayden Parker, los dirigidos por Dan McKellar supieron cómo controlar la agilidad ofensiva del dueño de casa y, asimismo, explotar al máximo sus falencias defensivas. El trabajo en el scrum, clave para generar penales y poner el juego en campo contrario. Individualmente, exceptuando a McInerney y al infalible Christian Leali’ifano (100 % de efectividad en sus envíos a las haches), quien más sobresalió fue Tom Banks, una de las grandes cartas que tiene a disposición Michael Cheika para el plantel que representará a los Wallabies en la próxima Copa del Mundo, que se llevará a cabo en Japón entre septiembre y noviembre próximos.

Para la alegría de todo el elenco que salió vencedor en la tierra del Sol naciente, previamente llegaron grandiosas noticias desde el AAMI Park, en Melbourne: allí, contra todo pronóstico, Will Genia, Quade Cooper, Dane Haylett-Petty y los Rebels sucumbieron en su fortín ante la solidez de unos Waratahs que afrontaron los ochenta minutos en modo test match. Finalmente, los de Sídney, con un primer tiempo sobresaliente, se impusieron por 20-15 y mantienen la ilusión de estar entre los ocho mejores del certamen una vez que se baje la persiana de la temporada regular (que será el próximo sábado 15 de junio). El oficio de los capitaneados por Michael Hooper fue determinante para alzar los brazos una vez que el neozelandés Paul Williams pitó por última vez; la escuadra derrotada, por su parte, ahora deberá sorprender a Crusaders, en Christchurch, además de cerrar la campaña con un nuevo éxito (Chiefs, de local).

Lejos del frío que ya comienza a azotar a las costas australianas por la transición otoño-invierno, en el calor de Suva, la capital de Fiji, Chiefs tuvo una noche soñada e inesperada: a los veinte minutos, perdía 20-0 ante Crusaders. Sin atenuantes. Luego, de repente, el representativo de Waikato, ganador de este torneo en 2012 y 2013, renació con un tres tries consecutivos (Solomon Alaimalo, Samisoni Taukei’aho y Jesse Parete) y se fue al entretiempo perdiendo por 20-19. Más tarde, ya en el complemento, acabó pasando por encima al actual bicampeón y líder de la clasificación: parcial de 21-7 y gigantesca victoria por 40-27. Fue una noche de ensueño para Sam Cane, Anton Lienert-Brown y compañía. Trabajaron más y mejor que un enorme escollo como son los reyes del hemisferio sur. Fueron, desde el 0-20 de la media hora inicial, el equipo que en las temporadas anteriores pisaba la postemporada y asustaba a los mismísimos ‘Saders, Hurricanes y Lions.

Décima sexta semana (31 de mayo y 1 ° de junio):

Viernes:

Blues (Nueva Zelanda) 22-22 Bulls (Sudáfrica) Rebels (Australia) 15-20 Waratahs (Australia)

Sábado:

Sunwolves (Japón) 19-42 Brumbies (Australia) Chiefs (Nueva Zelanda) 40-27 Crusaders (Nueva Zelanda) Reds (Australia) 23-34 Jaguares (Argentina) Sharks (Sudáfrica) 17-30 Hurricanes (Nueva Zelanda) Lions (Sudáfrica) 41-21 Stormers (Sudáfrica)

Libre: Highlanders (Nueva Zelanda).

Síntesis de los partidos:

Blues 22-22 Bulls:

Blues: 15- Melani Nanai; 14- Caleb Clarke; 13- TJ Faiane y 12- Ma'a Nonu; 11- Rieko Ioane; 10- Harry Plummer y 9- Jonathan Ruru; 8- Akira Ioane, 7- Blake Gibson y 6- Tom Robinson; 5- Scott Scrafton y 4- Patrick Tuipulotu (C); 3- Ofa Tu'ungafasi, 2- James Parsons y 1- Alex Hodgman.

Ingresaron: 16- Leni Apisai, 19- Gerard Cowley-Tuioti, 21- Augustine Pulu, 22- Otere Black y 23- Tanielu Tele'a.

No ingresaron: 17- Lua Li, 18- Marcel Renata y 20- Hoskins Sotutu.

Entrenador: Leon MacDonald.

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Cornal Hendricks; 13- Johnny Kotzé y 12- Burger Odendaal; 11- Rosko Specman; 10- Manie Libbok y 9- Ivan van Zyl; 8- Paul Schoeman, 7- Hanro Liebenberg y 6- Marco van Staden; 5- RG Snyman y 4- Jason Jenkins; 3- Trevor Nyakane, 2- Schalk Brits y 1- Lizo Gqoboka.

Ingresaron: 16- Jaco Visagie, 17- Simphiwe Matanzima, 18- Wiehahn Herbst, 19- Jannes Kirsten, 20- Ruan Steenkamp, 21- André Warner y 23- Divan Rossouw.

No ingresó: 22- JT Jackson.

Entrenador: Pote Human.

Puntos en el primer tiempo: 8´ Penal de Manie Libbok (Blues 0-3 Bulls). 15´ Penal de Harry Plummer (Blues 3-3 Bulls). 18´ Try de Jason Jenkins (Blues 3-8 Bulls). 24´ Try de Ofa Tu’ungafasi convertido por Harry Plummer (Blues 10-8 Bulls).

Puntos en el segundo tiempo: 5´ Try de Scott Scrafton (Blues 15-8 Bulls). 12´ Try de Cornal Hendricks convertido por Manie Libbok (Blues 15-15 Bulls). 22’ Try de Akira Ioane convertido por Harry Plummer (Blues 22-15 Bulls). 36´ Try de Manie Libbok convertido por él mismo (Blues 22-22 Bulls).

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).

Estadio: Eden Park (Auckland).

Rebels 15-20 Waratahs:

Rebels: 15- Dane Haylett-Petty (C); 14- Jack Maddocks; 13- Reece Hodge y 12- Matt Toomua; 11- Marika Koroibete; 10- Quade Cooper y 9- Will Genia; 8- Isi Naisarani, 7- Richard Hardwick y 6- Luke Jones; 5- Adam Coleman y 4- Matt Philip; 3- Jermaine Ainsley, 2- Anaru Rangi y 1- Tetera Faulkner.

Ingresaron: 16- Hugh Roach, 17- Matt Gibbon, 18- Sam Talakai, 19- Ross Haylett-Petty, 20- Angus Cottrell, 21- Michael Ruru, 22- Bill Meakes y 23- Tom English.

Entrenador: Dave Wessels.

Waratahs: 15- Kurtley Beale; 14- Alex Newsome; 13- Adam Ashley-Cooper y 12- Lalakai Foketi; 11- Curtis Rona; 10- Bernard Foley y 9- Nick Phipps; 8- Michael Wells, 7- Michael Hooper (C) y 6- Lachlan Swinton; 5- Rob Simmons y 4- Ned Hanigan; 3- Sekope Kepu, 2- Damian Fitzpatrick y 1- Tom Robertson.

Ingresaron: 16- Andrew Tuala, 17- Harry Johnson-Holmes, 18- Chris Talakai, 19- Jed Holloway, 20- Will Miller y 21- Jake Gordon.

No ingresaron: 22- Mack Mason y 23- Cam Clark.

Entrenador: Daryl Gibson.

Puntos en el primer tiempo: 6´ Try de Adam Ashley-Cooper convertido por Bernard Foley (Rebels 0-7 Waratahs). 11´ Penal de Quade Cooper (Rebels 3-7 Waratahs). 17´ y 23´ Penales de Bernard Foley (Rebels 3-13 Waratahs).

Puntos en el segundo tiempo: 8´ Try de Quade Cooper convertido por él mismo (Rebels 10-13 Waratahs). 14´ Try de Curtis Rona convertido por Bernard Foley (Rebels 10-20 Waratahs). 18´ Try de Will Genia (Rebels 15-20 Waratahs).

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Estadio: AAMI Park (Melbourne).

Sunwolves 19-42 Brumbies:

Sunwolves: 15- Semisi Masirewa; 14- Gerhard van den Heever; 13- Jason Emery y 12- Phil Burleigh; 11- Hosea Saumaki; 10- Hayden Parker y 9- Jamie Booth; 8- Ben Gunter, 7- Dan Pryor y 6- Yoshitaka Tokunaga; 5- Tom Rowe y 4- Mark Abbott; 3- Takuma Asahara, 2- Nathan Vella y 1- Alex Woonton.

Ingresaron: 16- Jaba Bregvadze, 17- Masataka Mikami, 18- Conan O'Donnell, 19- Yuya Odo, 20- Kara Pryor, 21- Keisuke Uchida, 22- Takuya Yamasawa y 23- Timothy Lafaele.

Entrenador: Tony Brown.

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Irae Simone; 11- Toni Pulu; 10- Christian Leali'ifano (C) y 9- Joe Powell; 8- Pete Samu, 7- Jahrome Brown y 6- Tom Cusack; 5- Sam Carter y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Folau Fainga'a y 1- James Slipper.

Ingresaron: 16- Connal McInerney, 17- Scott Sio, 18- Leslie Leulua, 19- Darcy Swain, 20- Lachlan McCaffrey, 21- Rob Valetini, 22- Matt Lucas y 23- Tom Wright.

Entrenador: Dan McKellar.

Puntos en el primer tiempo: 0´ Try de Hosea Saumaki convertido por Hayden Parker (Sunwolves 7-0 Brumbies). 8´, 20´ y 28´ Tries de Pete Samu, Irae Simone y Tom Banks convertidos por Christian Leali’ifano (Sunwolves 7-21 Brumbies). 34´ Try de Semisi Masirewa (Sunwolves 12-21 Brumbies).

Puntos en el segundo tiempo: 8´ Try de Connal McInerney convertido por Christian Leali’ifano (Sunwolves 12-28 Brumbies). 10´ Try de Jamie Booth convertido por Hayden Parker (Sunwolves 19-28 Brumbies). 18´ y 31´ Tries de Connal McInerney convertidos por Christian Leali’ifano (Sunwolves 19-42 Brumbies).

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina)

Estadio: Prince Chichibu Memorial (Tokio).

Chiefs 40-27 Crusaders:

Chiefs: 15- Solomon Alaimalo; 14- Shaun Stevenson; 13- Alex Nankivell y 12- Anton Lienert-Brown; 11- Sean Wainui; 10- Jack Debreczeni y 9- Brad Weber; 8- Pita Gus Sowakula, 7- Sam Cane (C) y 6- Lachlan Boshier; 5- Tyler Ardron y 4- Jesse Parete; 3- Nepo Laulala, 2- Samisoni Taukei'aho y 1- Atu Moli.

Ingresaron: 16- Bradley Slater, 17- Aidan Ross, 18- Angus Ta'avao, 19- Daymon Leasuasu, 20- Mitch Jacobson, 21- Te Toiroa Tahuriorangi, 22- Marty McKenzie y 23- Tumua Manu.

Entrenador: Colin Cooper.

Crusaders: 15- David Havili; 14- Sevu Reece; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty; 11- Braydon Ennor; 10- Richie Mo'unga y 9- Mitch Drummond; 8- Kieran Read, 7- Billy Harmon y 6- Whetu Douglas; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Scott Barrett; 3- Michael Alaalatoa, 2- Andrew Makalio y 1- Joe Moody.

Ingresaron: 16- Ben Funnell, 17- Isi Tu’ungafasi, 18- George Bower, 19- Mitchell Dunshea, 20- Jordan Taufua, 21- Bryn Hall, 22- Mitch Hunt y 23- George Bridge.

Entrenador: Scott Robertson.

Puntos en el primer tiempo: 9´ Penal de Richie Mo’unga (Chiefs 0-3 Crusaders). 10´ Try de Scott Barrett convertido por Richie Mo’unga (Chiefs 0-10 Crusaders). 15´ y 20´ Tries de Mitch Drummond y Sevu Reece (Chiefs 0-20 Crusaders). 29´ Try de Solomon Alaimalo (Chiefs 5-20 Crusaders). 34´ y 37´ Tries de Samisoni Taukei’aho y Jesse Parete convertidos por Jack Debreczeni (Chiefs 19-20 Crusaders).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de Braydon Ennor convertido por Richie Mo’unga (Chiefs 19-27 Crusaders). 7´, 26´ y 38’ Tries de Brad Weber, Shaun Stevenson y Tumua Manu convertidos por Jack Debreczeni (Chiefs 40-27 Crusaders).

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Estadio: ANZ (Suva, Fiji).

Reds 23-34 Jaguares:

Reds: 15- Bryce Hegarty; 14- Jock Campbell; 13- Chris Feauai-Sautia y 12- Samu Kerevi (C); 11- Filipo Daugunu; 10- Matt McGahan y 9- Tate McDermott; 8- Scott Higginbotham, 7- Liam Wright y 6- Angus Scott-Young; 5- Lukhan Tui y 4- Angus Blyth; 3- Taniela Tupou, 2- Brandon Paenga-Amosa y 1- JP Smith.

Ingresaron: 16- Alex Mafi, 17- Ruan Smith, 18- Gavin Luka, 19- Harry Hockings, 20- Adam Korczyk, 21- Malo Malolua, 22- Duncan Paia'aua y 23- Hamish Stewart.

Entrenador: Brad Thorn.

Jaguares: 15- Juan Cruz Mallía; 14- Santiago Carreras; 13- Matías Moroni y 12- Matías Orlando (C); 11- Ramiro Moyano; 10- Joaquín Díaz Bonilla y 9- Felipe Ezcurra; 8- Javier Ortega, 7- Tomás Lezana y 6- Guido Petti; 5- Tomás Lavanini y 4- Lucas Paulos; 3- Lucio Sordoni, 2- Agustín Creevy y 1- Nahuel Tetaz Chaparro.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Mayco Vivas, 18- Enrique Pieretto, 19- Marcos Kremer, 20- Juan Manuel Leguizamón, 21- Pablo Matera, 22- Tomás Cubelli y 23- Jerónimo de la Fuente.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Puntos en el primer tiempo: 13´ Try de Chris Feauai-Sautia convertido por Bryce Hegarty (Reds 7-0 Jaguares). 16´ Penal de Joaquín Díaz Bonilla (Reds 7-3 Jaguares). 20´ Penal de Bryce Hegarty (Reds 10-3 Jaguares). 23´ Try de Santiago Carreras (Reds 10-8 Jaguares). 36´ Try de Felipe Ezcurra convertido por Joaquín Díaz Bonilla (Reds 10-15 Jaguares). 40´ Penal de Bryce Hegarty (Reds 13-15 Jaguares).

Puntos en el segundo tiempo: 5´ Penal de Bryce Hegarty (Reds 16-15 Jaguares). 14´ y 30´ Tries de Julián Montoya y Marcos Kremer convertidos por Joaquín Díaz Bonilla (Reds 16-29 Jaguares). 36´ Try de Jock Campbell convertido por Bryce Hegarty (Reds 23-29 Jaguares). 39´ Try de Santiago Carreras (Reds 23-34 Jaguares).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: Suncorp (Brisbane).

Sharks 17-30 Hurricanes:

Sharks: 15- Aphelele Fassi; 14- Sbu Nkosi; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Makazole Mapimpi; 10- Curwin Bosch y 9- Louis Schreuder (C); 8- Dan du Preez, 7- Jean-Luc du Preez y 6- Jacques Vermeulen; 5- Ruan Botha y 4- Ruben van Heerden; 3- Coenie Oosthuizen, 2- Kerron van Vuuren y 1- Mzamo Majola.

Ingresaron: 16- Cullen Collopy, 17- Juan Schoeman, 18- Thomas du Toit, 19- Hyron Andrews, 20- Tyler Paul, 21- Zee Mkhabela, 22- Rob du Preez y 23- Kobus van Wyk.

Entrenador: Rob du Preez.

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Wes Goosen; 13- Matt Proctor y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara (C); 8- Reed Prinsep, 7- Ardie Savea y 6- Vaea Fifita; 5- Isaia Walker-Leawere y 4- James Blackwell; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Asafo Aumua y 1- Toby Smith.

Ingresaron: 16- Dane Coles, 17- Fraser Armstrong, 18- Ross Geldenhuys, 19- Kane Le’aupepe, 20- Du’Plessis Kirifi, 21- Gareth Evans y 23- James Marshall.

No ingresó: 22- Richard Judd.

Expulsado: ST 35´ Vaea Fifita.

Entrenador: John Plumtree.

Puntos en el primer tiempo: 5’ Try de Jordie Barrett convertido por Beauden Barrett (Sharks 0-7 Hurricanes). 9’ Penal de Curwin Bosch (Sharks 3-7 Hurricanes). 12’ y 15’ Penales de Beauden Barrett (Sharks 3-13 Hurricanes). 32’ Try de Ngani Laumape convertido por Beauden Barrett (Sharks 3-20 Hurricanes). 38’ Try de Aphelele Fassi convertido por Curwin Bosch (Sharks 10-20 Hurricanes).

Puntos en el segundo tiempo: 4’ Try de Juan Schoeman convertido por Curwin Bosch (Sharks 17-20 Hurricanes). 23´ Penal de Beauden Barrett (Sharks 17-23 Hurricanes). 26´ Try de Wes Goosen convertido por Beauden Barrett (Sharks 17-30 Hurricanes).

Árbitro: Nic Berry (Australia).

Estadio: Kings Park (Durban).

Lions 41-22 Stormers:

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Courtnall Skosan; 13- Lionel Mapoe y 12- Harold Vorster; 11- Aphiwe Dyantyi; 10- Shaun Reynolds y 9- Ross Cronjé; 8- Kwagga Smith, 7- Vincent Tshituka y 6- Cyle Brink; 5- Marvin Orie y 4- Stephan Lewies; 3- Carlü Sadie, 2- Malcolm Marx (C) y 1- Dylan Smith.

Ingresaron: 16- Jan-Henning Campher, 17- Sti Sithole, 18- Johannes Jonker, 19- Reinhard Nothnagel, 20- Marnus Schoeman, 21- Hacjivah Dayimani, 22- Nic Groom y 23- Tyrone Green.

Entrenador: Swys de Bruin.

Stormers: 15- Damian Willemse; 14- Seabelo Senatla; 13- JJ Engelbrecht y 12- Damian de Allende; 11- Dillyn Leyds; 10- Josh Stander y 9- Herschel Jantjies; 8- Sikhumbuzo Notshe, 7- Johan du Toit y 6- Jaco Coetzee; 5- Cobus Wiese y 4- Eben Etzebeth; 3- Wilco Louw, 2- Chad Solomon y 1- Steven Kitshoff (C).

Ingresaron: 16- Daniel Jooste, 17- Corné Fourie, 18- Frans Malherbe, 19- Ernst van Rhyn, 20- Marno Redelinghuys, 21- Justin Phillips, 22- Jean-Luc du Plessis y 23- Dan Kriel.

Entrenador: Robbie Fleck.

Puntos en el primer tiempo: 10´ Try de Kwagga Smith (Lions 5-0 Stormers). 27´ Penal de Shaun Reynolds (Lions 8-0 Stormers). 33´ Penal de Josh Stander (Lions 8-3 Stormers). 34´ Try de Andries Coetzee (Lions 13-3 Stormers). 39´ Try de Johan du Toit convertido por Josh Stander (Lions 13-10 Stormers).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ y 7´ Tries de Kwagga Smith y Courtnall Skosan convertidos por Shaun Reynolds (Lions 27-10 Stormers). 13´ Try de Herschel Jantjies convertido por Josh Stander (Lions 27-17 Stormers). 16´ Try de Aphiwe Dyantyi convertido por Shaun Reynolds (Lions 34-17 Stormers). 26´ Try de Josh Stander (Lions 34-22 Stormers). 37´ Try de Hacjivah Dayimani convertido por Shaun Reynolds (Lions 41-22 Stormers).

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Estadio: Ellis Park (Johannesburgo).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Brumbies 39 14 +40 2- Rebels 34 14 +45 3- Waratahs 30 14 0 4- Reds 24 14 -41 5- Sunwolves 12 14 -235

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 53 15 +174 2- Hurricanes 44 14 +62 3- Chiefs 31 15 -65 4- Highlanders 29 14 +12 5- Blues 28 14 -16

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Jaguares 41 14 +40 2- Lions 35 14 -36 3- Bulls 34 14 +20 4- Sharks 33 14 +32 5- Stormers 30 14 -32

Próxima fecha (7 y 8 de junio):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Highlanders-Bulls 6:45 Reds-Blues

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Crusaders-Rebels 6:45 Waratahs-Brumbies 10:05 Lions-Hurricanes 12:15 Stormers-Sunwolves 16:40 Jaguares-Sharks

Libre: Chiefs.