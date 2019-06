Por el rival y por el momento propio, el encuentro era, sin duda alguna, el más sencillo de este primer semestre. Pero no así por el contexto ni por la cantidad de modificaciones: el equipo conducido por Gonzalo Quesada llegó a este compromiso sabiendo que ya tenía asegurada la Conferencia Sudafricana y que dentro de una semana tiene que ser local en el comienzo de los playoffs. Además, se estipularon doce cambios con respecto al XV que le ganó 34-7 a Sharks, hace una semana. De todos modos, finalmente todo terminó saliendo bien para el dueño de casa: victoria con bonus y segundo puesto de la tabla general asegurado.

Pero la fría tarde-noche en la zona oeste de la Capital Federal no fue perfecta: la primera mitad transitó con más dudas que certezas. La defensa, que ha sido la máxima fortaleza a lo largo de la campaña, fue uno de los puntos más bajos. Apenas 73 % de efectividad en los tacles y varias grietas en el juego abierto. Sumado a esto, poca actitud para derribar a jugadores peligrosos como Semisi Masirewa, Gerhard van den Heever y Hosea Saumaki; además, durante los cuarenta minutos iniciales, tampoco encontraron dinámica en ataque. No lograron generar espacios como venían haciéndolo anteriormente. Aun así, los capitaneados por Matías Orlando se fueron al vestuario con once puntos de ventaja (21-10).



En el segundo tiempo cambió todo. Jaguares finalmente se soltó y empezó a generar inercia en cada uno de sus movimientos ofensivos. Desde el inicio dejó en claro la distancia real que existe con su adversario y lo plasmó a base de visitas al ingoal: primero, gracias a la fórmula line-maul, con Julián Montoya como protagonista. Luego, por obra de Juan Cruz Mallía, Matías Moroni, Javier Ortega Desio y Sebastián Cancelliere, quien finalizó la contienda con dos tries en su cuenta personal. Los 45 puntos entre un conjunto y otro se debieron, fundamentalmente, al trabajo minucioso y progresivo que hizo el representativo de la UAR con el correr de los minutos, aunque sin dejar de lado que la visita jugó con uno y dos jugadores menos durante todo el segundo acto.

Individualmente, lo mejor provino de la tercera línea: Tomás Lezana, Francisco Gorrisen y Rodrigo Bruni finiquitaron su labor con altísimas calificaciones, principalmente en el contacto. Gorrisen, además de mostrarse como una roca en defensa y un tractor con la guinda en mano, consiguió penales en el breakdown y fue una fuente de garantía en la hilera; Guido Petti, uno de los mejores argentinos del momento, tuvo un retorno fabuloso y aportó bravura e inteligencia en cada uno de los movimientos. Al igual que el surgido en Belgrano Athletic, el exhombre del SIC también fue utilizado constantemente en el lineout; por el lado de los tres cuartos, Santiago Carreras volvió a ser fundamental en el desequilibrio y en el juego aéreo, mientras que Cancelliere se lució con su olfato de try y la extrema atención para interceptar. Y no hay que dejar de destacar a dos soldados silenciosos: Santiago González Iglesias, quien tuvo catorce tacles certeros y se mostró inquebrantable, y Orlando, portador del brazalete, quien parece tener mil batallas encima y se encamina a ser una fija en el XV puma en la Copa Mundial que se llevará a cabo en Japón. ¿Y qué no salió tan bien? El comienzo de los medios (Felipe Ezcurra y Domingo Miotti) no fue el mejor. Tomaron malas decisiones y esto retrasó la definición del cotejo hasta el inicio de la segunda parte; Joaquín Tuculet, por su parte, evidenció su falta de rodaje. Deberá ponerse a tono durante los próximos meses si quiere ser parte del plantel que viaje rumbo al país del Sol naciente.

Pero no hay que quedarse enfrascado en lo que pasó. Lo pasado, pisado. Este 2019, ocurra lo que ocurra en los próximos días, será histórico para el rugby argentino, pero ahora es momento de centrarse en lo que se avecina, que será ni más ni menos que el juego de cuartos de final. Se celebrará en Vélez, desde las 19:05 del próximo viernes. Aún no sabe quién estará del otro lado. Hay tres opciones: Chiefs (que ayer aniquiló a Rebels, en Melbourne, y se metió por la ventana tras un año realmente flojo, siempre y cuando se tenga en cuenta a qué nos tenían acostumbrados los muchachos de Waikato), Bulls o Lions. Un neozelandés y dos sudafricanos. Esas son las cartas sobre la mesa. Y no hay que desesperarse. Jaguares sabe a qué juega. Es un equipo con alma, con temple… es un equipo enfocado.

Síntesis del partido:

Jaguares (52): 15- Joaquín Tuculet; 14- Santiago Carreras; 13- Matías Orlando y 12- Santiago González Iglesias; 11- Sebastián Cancelliere; 10- Domingo Miotti y 9- Felipe Ezcurra; 8- Rodrigo Bruni, 7- Francisco Gorrisen y 6- Tomás Lezana; 5- Lucas Paulos y 4- Guido Petti; 3- Enrique Pieretto, 2- Julián Montoya y 1- Nahuel Tetaz Chaparro.

Ingresaron: 16- Santiago Socino, 17- Juan Pablo Zeiss, 18- Santiago Medrano, 19- Marcos Kremer, 20- Javier Ortega Desio, 22- Juan Cruz Mallía y 23- Matías Moroni.

No ingresó: 21- Tomás Cubelli.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Sunwolves (10): 15- Semisi Masirewa; 14- Gerhard van Heever; 13- Josh Timu y 12- Timothy Lafaele; 11- Hosea Saumaki; 10- Hayden Parker y 9- Jamie Booth; 8- Ben Gunter, 7- Shuhei Matsuhashi y 6- Ryota Hasegawa; 5- Tom Rowe y 4- Mark Abbott; 3- Conan O'Donnell, 2- Nathan Vella y 1- Masataka Mikami.

Ingresaron: 16- Jaba Bregvadze, 17- Shogo Miura, 18- Takuma Asahara, 19- Yuya Odo, 20- Masakatsu Nishikawa, 21- Keisuke Uchida, 22- Takuya Yamasawa y 23- Jason Emery.

Amonestado: PT 40´ Semisi Masirewa.

Entrenador: Tony Brown.

Puntos en el primer tiempo: 10´ Try de Santiago Carreras convertido por Domingo Miotti (Jaguares 7-0 Sunwolves). 26´ Try de Gerhard van den Heever (Jaguares 7-5 Sunwolves). 33´ Try de Sebastián Cancelliere convertido por Domingo Miotti (Jaguares 14-5 Sunwolves). 36´ Try de Semisi Masirewa (Jaguares 14-10 Sunwolves). 40´ Try penal (Jaguares 21-10 Sunwolves).

Puntos en el segundo tiempo: 0´ Try de Julián Montoya (Jaguares 26-10 Sunwolves). 14´ y 20´ Tries de Juan Cruz Mallía y Matías Moroni convertidos por Domingo Miotti (Jaguares 40-10 Sunwolves). 24´ Try de Javier Ortega Desio (Jaguares 45-10 Sunwolves). 33´ Try de Sebastián Cancelliere convertido por Domingo Miotti (Jaguares 52-10 Sunwolves).

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina).

Jueces de touch: Nick Briant (Nueva Zelanda) y Juan Pablo Federico (Argentina).

Asistente de video: Marius Jonker (Sudáfrica).

Estadio: José Amalfitani (Liniers).