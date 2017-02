Seis Naciones 2017: Gales, con la premisa de volver a la portada

Foto: el centro Jamie Roberts y el wing George North, dos iconos del seleccionado galés. Crédito: Wales Online

Una oportunidad de oro para volver a escena. Pese a no tener a su mandamás Warren Gatland -afectado a los British and Irish Lions, que emprenderán la gira por Nueva Zelanda en junio-, el Dragón Rojo sabe que tiene con qué volver a ser protagonista. Los dos últimos años no han sido los mejores para un país que vive por y para el rugby. La ovalada está en los bares, en sus calles y también en las escuelas. Es una pasión nacional. Ganas de revertir este momento adverso no faltan. Tienen las herramientas como para quedarse con la gloria. ¿Podrán hacerle frente a Inglaterra e Irlanda, los dos principales favoritos para quedarse con la gloria en Europa?

Entrenador: Rob Howley. A cargo del selectivo nacional por la ausencia del neozelandés Gatland, el ex jugador de Cardiff y Wasps tendrá la dura tarea de llevar a Gales a la cima. Ya le ha tocado estar al frente del primer equipo (2012/2013), y sus resultados no fueron los esperados. Llega al 2017 con más experiencia que en aquel momento. Entonces, la pregunta es: ¿sabrá cómo plasmarlo en resultados o quedará solo en la teoría?

Capitán: Alun Wyn Jones. En esta parte del artículo debería estar el tercera Sam Warburton, un jugador que ha sido afectado por las constantes lesiones y que en la actualidad no es garantía dentro de la élite. El brazalete, en esta ocasión, lo llevará quien tal vez sea el mejor jugador del plantel de 36 hombres que eligió Howley para esta edición 2017. Un segunda línea ‘todoterreno’, de esos que cualquier equipo del rugby internacional quisiera tener en su nómina. Su experiencia puede ser un factor importante de cara al futuro.

Jugador a seguir: Ross Moriarty. Una de las principales apuestas del rugby galés. Por la lesión del tongano Taulupe Faletau, el joven de 22 años con presente Gloucester de Inglaterra se mostró ante su propio público -por la ventana de noviembre, ante Australia, Argentina, Japón y Sudáfrica, en el Millennium de Cardiff- y no defraudó. Fue una de las figuras del conjunto británico y dejó en el olvido -además de a Faletau- a Sam Warburton, habitual capitán.

Plantel:

Forwards: Scott Andrews (pilar. Cardiff Blues), Rob Evans (pilar. Scarlets), Tomas Francis (pilar. Exeter Chiefs de Inglaterra), Rhodri Jones (pilar. Ospreys), Samson Lee (pilar. Scarlets), Nicky Smith (pilar. Ospreys), Scott Baldwin (pilar. Ospreys), Kristian Dacey (hooker. Cardiff Blues), Ken Owens (hooker. Scarlets), Jake Ball (segunda línea. Scarlets), Luke Charteris (segunda línea. Bath de Inglaterra), Cory Hill (segunda línea. Dragons), Alun Wyn Jones (capitán. Segunda línea. Ospreys), Rory Thornton (segunda línea. Ospreys), Olly Cracknell (tercera línea. Ospreys), James King (tercera línea. Ospreys), Ross Moriarty (tercera línea. Gloucester de Inglaterra), Justin Tipuric (tercera línea. Ospreys), Sam Warburton (tercera línea. Cardiff Blues), Thomas Young (tercera línea. Wasps de Inglaterra) y Taulupe Faletau (Bath de Inglaterra).

Backs: Aled Davies (medio scrum. Scarlets), Gareth Davies (medio scrum. Scarlets), Rhys Webb (medio scrum. Ospreys), Dan Biggar (apertura. Ospreys), Sam Davies (apertura. Ospreys), Owen Williams (apertura. Leicester Tigers de Inglaterra), Jonathan Davies (centro. Scarlets), Jamie Roberts (centro. Harlequins de Inglaterra), Scott Williams (centro. Scarlets), Alex Cuthbert (wing. Cardiff Blues), Steffan Evans (wing. Scarlets), Ashton Hewitt (wing. Dragons), George North (wing. Northampton Saints de Inglaterra), Leigh Halfpenny (fullback. Toulon de Francia) y Liam Williams (fullback. Scarlets).

Fixture:

Primera fecha (domingo 5 de febrero, a las 11): Italia - Gales (Olímpico, Roma)

Segunda fecha (sábado 11 de febrero, a las 13:50): Gales - Inglaterra (Millennium de Cardiff)

Tercera fecha (sábado 25 de febrero, a las 11:25): Escocia - Gales (Murrayfield, Edimburgo)

Cuarta fecha (viernes 10 de marzo, a las 17:05): Gales - Irlanda (Millennium, Cardiff)

Quinta fecha (sábado 11 de marzo, a las 11:45): Francia - Gales (Stade de France, París)

*Los horarios corresponden a la Argentina