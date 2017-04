Super Rugby 2017: la séptima ya quedó atrás

Foto: ¡Batacazo oriental! En Tokio, Sunwolves le ganó a Bulls. Aquí, Liaki Moli, segunda línea de la nómina japonesa, intenta avanzar ante el inminente tackle de Jason Jenkins. Crédito: Koki Nagahama/Getty Images

¡Llévela al archivo, novato! Así, como si fuese un jefe hablándole a un aprendiz que recién ingresa a un trabajo, otra semana más del Super Rugby que lleva a su fin. Bah, básicamente la cajonearon, como se dice en los bares y calles de la República Argentina.

En estos tres días de acción, Australia, Japón, Nueva Zelanda y Sudáfrica tuvieron el privilegio de albergar encuentros de altísima intensidad: uno de ellos fue dirimieron entre sí Stormers y Chiefs, en el bullicioso estadio de Newlands. Allí, la escuadra de Ciudad del Cabo obtuvo su sexto éxito en igual cantidad de actuaciones tras superar por 34-26 a los conducidos por Dave Rennie, que llegaban invictos a este cotejo. Más allá del resultado en sí y de lo pronto que es para hablar de favoritismos, ambos conjuntos dejaron en claro que están para pelear por un lugar en la final de este campeonato, el más exigente que existe en el hemisferio sur.

A poco más de 14.700 kilómetros de allí, Tokio fue una verdadera fiesta: en el Prince Chichibu Memorial, un recinto ícono de la ovalada en territorio nipón, Sunwolves ganó por segunda vez desde su creación, en 2016. Fue 21-20 frente a Bulls, de flojo presente pese a contar con jugadores como Jan Serfontein, RG Snyman, Lood de Jager y Handré Pollard, aunque estos dos últimos no estuvieron presentes en la metrópoli asiática.

En Dunedin, una de las ciudades más importantes que tiene la isla Sur de Nueva Zelanda, Highlanders se quedó con el derbi ante Blues: fue 26-20 para el dueño de casa, que remontó una diferencia de diez puntos en su contra (20-10). ¿La clave? Exprimió al máximo cada situación en campo contrario; los de Auckland, por su parte, tuvieron el privilegio de tener en cancha a Sonny Bill Williams, quien retornó a un campo de juego tras siete meses de inactividad.

Mientras tanto, en Wellington, la capital kiwi, Hurricanes fue de mayor a menor ante Waratahs, uno de las decepciones de este primer tramo de competición: en su hogar, el vigente campeón doblegó por 38-28 al ganador de la edición 2014. Una curiosidad: Beauden Barrett, principal cara comercial de los pupilos de Chris Boyd y elegido como mejor jugador del mundo en 2016, fue expulsado por primera vez en su carrera.

¿Cómo se completó la fecha? Con festejos de Brumbies, Sharks y Force sobre Reds, Jaguares y Kings, respectivamente.

Séptima semana (7 al 9 de abril):

Viernes:

Hurricanes (Nueva Zelanda) 38-28 Waratahs (Australia)

Sábado:

Sunwolves (Japón) 21-20 Bulls (Sudáfrica) Highlanders (Nueva Zelanda) 26-20 Blues (Nueva Zelanda) Brumbies (Australia) 43-10 Reds (Australia) Sharks (Sudáfrica) 18-13 Jaguares (Argentina) Stormers (Sudáfrica) 34-26 Chiefs (Nueva Zelanda)

Domingo:

Force (Australia) 46-41 Kings (Sudáfrica)

Libre: Cheetahs (Sudáfrica), Crusaders (Nueva Zelanda), Lions (Sudáfrica) y Rebels (Australia).

Síntesis de los partidos:

Hurricanes 38-28 Waratahs:

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Cory Jane; 13- Matt Proctor y 12- Ngani Laumape; 11- Wes Goosen; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara (C); 8- Reed Prinsep, 7- Callum Gibbins y 6- Brad Shields; 5- Michael Fatialofa y 4- Mark Abbott; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Ricky Riccitelli y 1- Ben May.

Ingresaron: 16- Leni Apisai, 17- Chris Eves, 18- Mike Kainga, 19- Vaea Fifita, 20- Toa Halafihi, 22- Otere Black y 23- Vince Aso.

No ingresó: 21- Te Toiroa Tahuriorangi.

Amonestado: PT 17´ Beauden Barrett.

Expulsado: ST 37´ Beauden Barrett.

Entrenador en jefe: Chris Boyd.

Waratahs: 15- Bryce Hegarty; 14- Taqele Naiyaravoro; 13- Israel Folau y 12- David Horwitz; 11- Cam Clark; 10- Bernard Foley y 9- Jake Gordon; 8- Michael Wells, 7- Michael Hooper (C) y 6- Ned Hanigan; 5- Will Skelton y 4- Dean Mumm; 3- Sekope Kepu, 2- Tolu Latu y 1- Paddy Ryan.

Ingresaron: 16- Damien Fitzpatrick, 18- David Lolohea, 19- David McDuling, 20- Jed Holloway, 21- Nick Phipps, 22- Irae Simone y 23- Andrew Kellaway.

No ingresó: 17- Sam Needs.

Entrenador en jefe: Darryl Gibson.

Puntos en el primer tiempo: 1´ y 6´ Tries de Ngani Laumape y Beauden Barrett convertidos por Jordie Barrett (Hurricanes 14-0 Waratahs). 11´ Try de Jordie Barrett convertido por él mismo (Hurricanes 21-0 Waratahs). 17´ Try de Ned Hanigan convertido por Bernard Foley (Hurricanes 21-7 Waratahs). 30´ Try de Wes Goosen (Hurricanes 26-7 Waratahs). 35´ Try de Mark Abbott convertido por Wes Goosen (Hurricanes 33-7 Waratahs).

Puntos en el segundo tiempo: 1´ y 6´ Tries de Bryce Hegarty y Jake Gordon convertidos por Bernard Foley (Hurricanes 33-21 Waratahs). 13´ Try de Ngani Laumape (Hurricanes 38-21 Waratahs). 30´ Try de Andrew Kellaway convertido por Bernard Foley (Hurricanes 38-28 Waratahs).

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Estadio: Regional de Wellington.

Sunwolves 21-20 Bulls:

Sunwolves: 15- Kotaro Matsushima; 14- Takaaki Nakazuru; 13- Timothy Lafaele y 12- Derek Carpenter; 11- Kenki Fukuoka; 10- Hayden Cripps y 9- Fumiaki Tanaka; 8- Rahboni Warren-Vosayaco, 7- Shumei Matsuhashi y 6- Yoshitaka Tokunaga; 5- Uwe Helu y 4- Liaki Moli; 3- Yasuo Yamaji, 2- Yusuke Niwai y 1- Koki Yamamoto.

Ingresaron: 16- Takeshi Kizu, 17- Keita Inagaki, 18- Heiichiro Ito, 19- Sam Wykes, 20- Shunsuke Hunomaki, 21- Shunsuke Nunomaki, 22- Yu Taamura y 23- Ryohei Yamanaka.

Entrenador en jefe: Filo Tiatia.

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Travis Ismaiel; 13- Jan Serfontein y 12- Burger Odendaal; 11- Jamba Ulengo; 10- Tian Schoeman y 9- Rudy Paige; 8- Hanro Liebenberg, 7- Jannes Kirsten y 6- Nic de Jager; 5- RG Snyman y 4- Jason Jenkins; 3- Trevor Nyakane, 2- Adriaan Strauss (C) y 1- Lizo Gqoboka.

Ingresaron: 16- Jaco Visagie, 17- Pierre Schoeman, 18- Martin Dreyer, 20- Jacques Potgieter, 21- Ivan van Zyl, 22- Francois Brummer y 23- Franco Naude.

No ingresaron: 16- Jaco Visagie y 19- Hendré Stassen.

Amonestado: ST 28´ Jan Serfontein.

Entrenador en jefe: Nollis Marais.

Puntos en el primer tiempo: 6´ Try de Rahboni Warren Voyasaco (Sunwolves 5-0 Bulls). 10´ Penal de Hayden Cripps (Sunwolves 8-0 Bulls). 12´ Try de Burger Odendaal convertido por Tian Schoeman (Sunwolves 8-7 Bulls). 23´ Penal de Hayden Cripps (Sunwolves 11-7 Bulls). 25´ Penal de Tian Schoeman (Sunwolves 11-10 Bulls).

Puntos en el segundo tiempo: 8´ Penal de Tian Schoeman (Sunwolves 11-13 Bulls). 23´ Try de Travis Ismaiel convertido por Tian Schoeman (Sunwolves 11-20 Bulls). 29´ Try de Takaaki Nakazuru convertido por Yu Tamura (Sunwolves 18-20 Bulls). 34´ Penal de Yu Tamura (Sunwolves 21-20 Bulls).

Árbitro: Will Houston (Australia).

Estadio: Prince Chichibu Memorial de Tokio.

Highlanders 26-20 Blues:

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Tevita Li; 13- Malakai Fekitoa y 12- Richard Buckman; 11- Patrick Osborne; 10- Marty Banks y 9- Aaron Smith; 8- Luke Whitelock, 7- Dillon Hunt y 6- Elliot Dixon; 5- Tom Franklin y 4- Alex Ainley; 3- Siosuia Halanukonuka, 2- Liam Coltman y 1- Dan Lienert-Brown.

Ingresaron: 16- Greg Pleasants-Tate, 17- Aki Seiuli, 18- Siate Tokolahi, 19- Joe Wheeler, 20- Liam Squire, 21- Kayne Hammington y 23- Matt Faddes.

No ingresó: 22- Fletcher Smith.

Entrenador en jefe: Tony Brown.

Blues: 15- Michael Collins; 14- Matt Duffie; 13- Rieko Ioane y 12- George Moala; 11- Melani Nanai; 10- Piers Francis y 9- Augustine Pulu; 8- Steven Luatua, 7- Blake Gibson y 6- Jerome Kaino; 5- Scott Scrafton y 4- Gerard Cowley-Tuioti; 3- Charlie Faumuina, 2- James Parsons (C) y 1- Pauliasi Manu.

Ingresaron: 16- Matt Moulds, 17- Ofa Tu’ungafasi, 18- Sione Mafileo, 19- JImmy Tupou, 20- Akira Ioane, 21- Billy Guyton y 23- Sonny Bill Williams.

No ingresó: 22- Bryn Gatland.

Entrenador en jefe: Tana Umaga.

Puntos en el primer tiempo: 8´ Penal de Marty Banks (Highlanders 3-0 Blues). 11´ Try de Charlie Faumuina convertido por Piers Francis (Highlanders 3-7 Blues). 19´ y 23´ Penales de Piers Francis (Highlanders 3-13 Blues). 27´ Try de Ben Smith convertido por Marty Banks (Highlanders 10-13 Blues). 36´ Try de Gerard Cowley-Tuioti convertido por Piers Francis (Highlanders 10-20 Blues). 40´ Penal de Marty Banks (Highlanders 13-20 Blues).

Puntos en el segundo tiempo: 6´ Try de Malakai Fekitoa convertido por Marty Banks (Highlanders 20-20 Blues). 14´ y 31´ Penales de Marty Banks (Highlanders 26-20 Blues).

Árbitro: Jamie Nutbrown (Nueva Zelanda).

Estadio: Forsyth Barr de Dunedin.

Brumbies 43-10 Reds:

Brumbies: 15- Aidan Toua; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Kyle Godwin; 11- Tom Banks; 10- Wharenui Hawera y 9- Joe Powell; 8- Jordan Smiler, 7- Chris Alcock y 6- Scott Fardy (C); 5- Blake Enever y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Robbie Abel y 1- Scott Sio.

Ingresaron: 16- Saia Fainga’a, 17- Nic Mayhew, 18- Ben Alexander, 19- Tom Staniforth, 20- Jarrad Butler, 21- De Wet Ross, 22- Andrew Smith y 23- James Dargaville.

Entrenador en jefe: Stephen Larkham.

Reds: 15- Lachlan Maranta; 14- Chris Kuridrani; 13- Samu Kerevi y 12- Duncan Paia’aua; 11- Eto Nabuli; 10- Jake McIntyre y 9- James Tuttle; 8- Scott Higginbotham, 7- George Smith y 6- Adam Korczyk; 5- Kane Douglas y 4- Rob Simmons; 3- Sam Talakai, 2- Stephen Moore (C) y 1- Sef Fa’agase.

Ingresaron: 16- Alex Mafi, 17- Kirwan Sanday, 18- Taniela Tupou, 19- Izack Rodda, 20- Hendrik Tui, 21- Moses Sorovi, 22- Hamish Stewart y 23- Izaia Perese.

Entrenador en jefe: Nick Stiles.

Puntos en el primer tiempo: 7´ Try de Chris Kuridrani convertido por James Tuttle (Brumbies 0-7 Reds). 12´ Penal de Wharenui Hawera (Brumbies 3-7 Reds). 26´ Try de Tevita Kuridrani convertido por Wharenui Hawera (Brumbies 10-7 Reds). 40´ Penal de James Tuttle (Brumbies 10-10 Reds).

Puntos en el segundo tiempo: 1´, 3´, 12´ y 32´ Tries de Robbie Abel, Aidan Toua, Jarrad Butler y James Dargaville (Brumbies 38-10 Reds). 39´ Try de Chris Alcock (Brumbies 43-10 Reds).

Árbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda).

Estadio: GIO de Canberra.

Sharks 18-13 Jaguares:

Sharks: 15- Garth April; 14- Kobus van Wyk; 13- Lukhanyo Am y 12- Andre Esterhuizen; 11- Lwazi Mvovo; 10- Curwin Bosch y 9- Cobus Reinach; 8- Daniel du Preez, 7- Jean-Luc du Preez y 6- Tera Mtembu (C); 5- Stephan Lewies y 4- Etienne Oosthuizen; 3- Coenie Oosthuizen, 2- Franco Marais y 1- Tendai Mtawarira.

Ingresaron: 16- Chiliboy Ralepelle, 17- Thomas du Toit, 18- Lourens Adriaanse, 19- Ruan Botha, 20- Philip van der Walt, 21- Michael Claassens, 22- Inny Radebe y 23- Jeremy Ward.

Entrenador en jefe: Robert du Preez.

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet; 14- Ramiro Moyano; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Bautista Ezcurra; 10- Nicolás Sánchez y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Leonardo Senatore, 7- Tomás Lezana y 6- Pablo Matera; 5- Matías Alemanno y 4- Marcos Kremer; 3- Ramiro Herrera, 2- Agustín Creevy (C) y 1- Lucas Noguera Paz.

Ingresaron: 16- Roberto Tejerizo, 17- Santiago García Botta, 18- Felipe Arregui, 19- Guido Petti, 20- Rodrigo Báez, 21- Felipe Ezcurra, 22- Santiago González Iglesias y 23- Santiago Cordero.

Amonestado: ST 17´ Nicolás Sánchez.

Entrenador en jefe: Raúl Pérez.

Puntos en el primer tiempo: 5´ Try de Cobus Reinach (Sharks 5-0 Jaguares). 12´ y 15´ Penales de Nicolás Sánchez (Sharks 5-6 Jaguares). 28´ Penal de Curwin Bosch (Sharks 8-6 Jaguares).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ Try de André Esterhuizen convertido por Curwin Bosch (Sharks 15-6 Jaguares). 21´ Try de Agustín Creevy convertido por Bautista Ezcurra (Sharks 15-13 Jaguares). 37´ Penal de Curwin Bosch (Sharks 18-13 Jaguares).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: Growthpoint Kings Park de Durban.

Stormers 34-26 Chiefs:

Stormers: 15- SP Marais; 14- Cheslin Kolbe; 13- EW Viljoen y 12- Dan du Plessis; 11- Dillyn Leyds; 10- Robert du Preez y 9- Dewaldt Duvenage; 8- Sikhumbuzo Notshe, 7- Siya Kolisi (C) y 6- Cobus Wiese; 5- Pieter-Steph du Toit y 4- Eben Etzebeth; 3- Wilco Louw, 2- Bongi Mbonambi y 1- JC Janse van Rensburg.

Ingresaron: 16- Ramone Samuels, 17- Oli Kebble, 18- Frans Malherbe, 19- Jan de Klerk, 20- Nizaam Carr, 21- Justin Phillips y 23- Dan Kriel.

No ingresó: 22- Kurt Coleman.

Entrenador en jefe: Robbie Fleck.

Chiefs: 15- Damian McKenzie; 14- Toni Pulu; 13- Anton Lienert-Brown y 12- Stephen Donald; 11- James Lowe; 10- Aaron Cruden y 9- Tawera Kerr-Barlow; 8- Michael Leitch, 7- Lachlan Boshier y 6- Liam Messam; 5- Brodie Retallick y 4- Dominic Bird; 3- Atu Moli, 2- Hika Elliot y 1- Kane Hames.

Ingresaron: 16- Brayden Mitchell, 17- Siegfried Fisi’ihoi, 18- Sosefo Kautai, 19- Taleni Seu, 20- Mitchell Brown, 21- Finlay Christie, 22- Sam McNicol y 23- Shaun Stevenson.

Entrenador en jefe: Dave Rennie.

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Puntos en el primer tiempo: 2´ Try de Sikhumbuzo Notshe convertido por Robert du Preez (Stormers 7-0 Chiefs). 10´ Penal de Aaron Cruden (Stormers 7-3 Chiefs). 13´ Try de Toni Pulu convertido por Aaron Cruden (Stormers 7-10 Chiefs). 19´ Try de Siya Kolisi convertido por Robert du Preez (Stormers 14-10 Chiefs). 24´ Penal de Damian McKenzie (Stormers 14-13 Chiefs). 18´ Try de Toni Pulu (Stormers 14-18 Chiefs). 36´ Penal de SP Marais (Stormers 17-18 Chiefs). 40´ Try de Robert du Preez convertido por él mismo (Stormers 24-18 Chiefs).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ Penal de SP Marais (Stormers 27-18 Chiefs). 6´ Penal de Aaron Cruden (Stormers 27-21 Chiefs). 11´ Try de SP Marais convertido por Robert du Preez (Stormers 34-21 Chiefs). 17´ Try de James Lowe (Stormers 34-26 Chiefs).

Estadio: Newlands de Ciudad del Cabo.

Force 46-41 Kings:

Force: 15- Dane Haylett-Petty; 14- Chance Peni; 13- Marcel Brache y 12- Bill Meakes; 11- Alex Newsome; 10- Jono Lance y 9- Michael Ruru; 8- Isa Naisarani, 7- Matt Hodgson (C) y 6- Ross Haylett-Petty; 5- Matt Philip y 4- Richie Arnold; 3- Tetera Faulkner, 2- Tatafu Polota-Nau y 1- Ben Daley.

Ingresaron: 16- Heath Tessmann, 17- Pekahou Cowan, 18- Shambeckler Vui, 19- Richard Hardwick, 20- Ben McCalman, 21- Ian Prior, 22- Luke Burton y 23- Curtis Rona.

Entrenador en jefe: Dave Wessels.

Kings: 15- Malcolm Jaer; 14- Makazole Mapimpi; 13- Berton Klaasen y 12- Luzuko Vulindlu; 11- Yaw Penxe; 10- Lionel Cronjé (C) y 9- Louis Schreuder; 8- Ruaan Lerm, 7- Andisa Ntsila y 6- Chris Cloete; 5- Wilhelm van der Sluys y 4- Irné Herbst; 3- Justin Forwood, 2- Michael Willemse y 1- Schalk van der Merwe.

Ingresaron: 16- Martin Bezuidenhout, 17- Chris Heiberg, 18- Dayan van der Westhuizen, 19- Mzwanele Zito, 20- Tyler Paul, 21- Johan Steyn, 22- Pieter-Steyn de Wet y 23- Wandile Mjekevu.

Entrenador en jefe: Deon Davids.

Puntos en el primer tiempo: 7´ Penal de Jono Lance (Force 3-0 Kings). 9´ Try de Jono Lance convertido por él mismo (Force 10-0 Kings). 26´ Try de Justin Forwood convertido por Lionel Cronjé (Force 10-7 Kings). 39´ Try de Alex Newsome (Force 15-7 Kings).

Puntos en el segundo tiempo: 0´ Try de Yaw Penxe (Force 15-12 Kings). 2´ Try de Malcolm Jaer convertido por Lionel Cronjé (Force 15-19 Kings). 7´ Try de Dane Haylett-Petty convertido por Jono Lance (Force 22-19 Kings). 9´ Try de Makazole Mapimpi (Force 22-24 Kings). 15´ Penal de Jono Lance (Force 25-24 Kings). 21´ y 23´ Tries de Malcolm Jaer convertidos por Lionel Cronjé (Force 25-38 Kings). 24´ Try de Alex Newsome convertido por Ian Prior (Force 32-38 Kings). 31´ Try-penal (Force 39-38 Kings). 34´ Try de Ben McCalman (Force 46-38 Kings). 37´ Penal de Pieter-Steyn de Wet (Force 46-41 Kings).

Árbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica).

Estadio: nib de Perth.

Posiciones:

Grupo Australasia:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 26 6 +65 2- Hurricanes 24 6 +168 3- Chiefs 24 6 +56 4- Highlanders 18 7 +16 5- Brumbies 16 6 +43 6- Blues 16 7 +37 7- Force 9 6 -39 8- Waratahs 8 7 -74 9- Reds 6 7 -103 10- Rebels 1 5 -162

Grupo Sudafricano:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Stormers 26 6 +115 2- Lions 23 6 +68 3- Sharks 22 7 +36 4- Jaguares 19 6 +54 5- Cheetahs 9 6 -68 6- Bulls 6 6 -47 7- Kings 6 6 -60 8- Sunwolves 5 6 -112

Próxima fecha (14 y 15 de abril):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 04:35 Crusaders-Sunwolves

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 02:15 Reds-Kings 04:35 Blues-Hurricanes 06:45 Rebels-Brumbies 10:05 Cheetahs-Chiefs 12:15 Stormers-Lions 14:30 Bulls-Jaguares

Libres: Force, Highlanders, Sharks y Waratahs.