Super Rugby 2017: la octava, al estómago

Foto: Beauden Barrett, uno de los mejores jugadores del mundo puesto por puesto, clave en el triunfo de Hurricanes ante Blues. Crédito: SA Rugby Mag.

Una fecha más de altísimo voltaje que pasa directamente a los recuerdos de cada uno de los fanáticos de la ovalada en el hemisferio sur. Según el criterio de quien les escribe, ya ha comenzado la mejor etapa del campeonato: entre abril y fines de mayo veremos el mejor rugby que pueden ofrecer las mejores escuadras de Argentina, Australia, Japón, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Ya se empieza a vislumbrar quiénes pelearán por un lugar en los cuartos de final y quiénes tienen su cabeza en la próxima temporada, pese a que recién ha transcurrido la mitad de la fase regular.

Este fin de semana que recién se esfumó tuvo varios encuentros trascendentes y en los que primó el buen juego. Uno de esos cotejos fue el que protagonizaron Blues y Hurricanes, en el mítico Eden Park de Auckland. Allí, la visita se impuso por 28-24. Para los de Wellington, la clave fue haberse mantenido en partido durante la amarilla a Beauden Barrett -NdR: es la segunda vez consecutiva que sale diez minutos. Ambas veces fue sancionado por knock on deliberado- y resistir el embate del dueño de casa tras el try de Scott Scrafton.

Mientras tanto, Lions se hizo fuerte en Ciudad del Cabo y acabó con el imperio de Stormers: fue 29-16 para la escuadra situada en Johannesburgo. La defensa y las formaciones fijas, sus principales armas de destrucción masiva. Fue, hasta aquí, el resultado más importante que ha conseguido el conjunto dirigido por Johan Ackermann en esta campaña. ¿La frutilla del postre? Se llevaron el bonus ofensivo, un premio justo para la descomunal labor de los que hoy defendieron la vestimenta del último finalista.

Además, en Christchurch, Crusaders goleó por 50-3 a Sunwolves y se mantiene como el único invicto que tiene esta vigésima segunda edición. La figura fue el fijiano Manasa Mataele, quien aterrizó en el ingoal rival en tres ocasiones. Además, el pilar izquierdo Wyatt Crockett se convirtió en el jugador con más encuentros en el Super Rugby (176, uno por delante de Keven Mealamu).

¿Cómo se completó la fecha? Con festejos de Reds, Rebels (el primero en este 2017), Chiefs y Bulls ante Kings, Brumbies, Cheetahs y Jaguares, respectivamente. Force, Highlanders, Sharks y Waratahs no vieron acción.

Octava semana (14 y 15 de abril):

Viernes:

Crusaders (Nueva Zelanda) 50-3 Sunwolves (Japón)

Sábado:

Reds (Australia) 47-34 Kings (Sudáfrica) Blues (Nueva Zelanda) 24-28 Hurricanes (Nueva Zelanda) Rebels (Australia) 19-17 Brumbies (Australia) Cheetahs (Sudáfrica) 27-41 Chiefs (Nueva Zelanda) Stormers (Sudáfrica) 16-29 Lions (Sudáfrica) Bulls (Sudáfrica) 26-13 Jaguares (Argentina)

Libres: Force (Australia), Highlanders (Nueva Zelanda), Sharks (Sudáfrica) y Waratahs (Australia).

Síntesis de los partidos:

Crusaders 50-3 Sunwolves:

Crusaders: 15- David Havili; 14- Seta Tamanivalu; 13- Jack Goodhue y 12- Tim Bateman; 11- Manasa Mataele; 10- Richie Mo’unga y 9- Mitchell Drummond; 8- Kieran Read, 7- Matt Todd y 6- Pete Samu; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Luke Romano; 3- Michael Alaalatoa, 2- Ben Funnell y 1- Wyatt Crockett.

Ingresaron: 16- Andrew Makalio, 17- Joe Moody, 18- Oliver Jager, 19- Quinten Strange, 20- Whetu Douglas, 21- Leon Fukofuka, 22- Marty McKenzie y 23- George Bridge.

Amonestado: PT 25´ Kieran Read.

Entrenador en jefe: Scott Robertson.

Sunwolves: 15- Kotaro Matsushima; 14- Takaaki Nakazuru; 13- Timothy Lafaele y 12- Derek Carpenter; 11- Teruya Goto; 10- Yu Tamura y 9- Fumiaki Tanaka; 8- Rahboni Warren-Vosayaco, 7- Shunsuke Nunomaki y 6- Ed Quirk (C); 5- Sam Wykes y 4- Liaki Moli; 3- Takuma Asahara, 2- Takeshi Kizu y 1- Keita Inagaki.

Ingresaron: 16- Yusuke Niwai, 17- Koki Yamamoto, 18- Heiichiro Ito, 19- Shinya Makabe, 20- Yuhimaru Mimura, 21- Yuki Yatomi, 22- William Tupou y 23- Jamie-Jerry Taulagi.

Entrenador en jefe: Filo Tiatia.

Puntos en el primer tiempo: 11´ y 23´ Tries de Kieran Read y Ben Funnell convertidos por Richie Mo’unga (Crusaders 14-0 Sunwolves). 26´ Penal de Yu Tamura (Crusaders 14-3 Sunwolves). 28´, 31´ y 37´ Tries de Manasa Mataele (Crusaders 29-3 Sunwolves).

Puntos en el segundo tiempo: 5´ Try de Pete Samu convertido por Richie Mo’unga (Crusaders 36-3 Sunwolves). 11´ y 18´ Tries de George Bridge y Whetu Douglas convertidos por Marty McKenzie (Crusaders 50-3 Sunwolves).

Árbitro: Nic Berry (Australia).

Estadio: AMI de Christchurch.

Reds 47-34 Kings:

Reds: 15- Karmichael Hunt; 14- Izaia Perese; 13- Samu Kerevi (C) y 12- Duncan Paia’aua; 11- Eto Nabuli; 10- Quade Cooper y 9- James Tuttle; 8- Scott Higginbotham, 7- George Smith y 6- Hendrik Tui; 5- Lukhan Tui y 4- Rob Simmons; 3- Sam Talakai, 2- Alex Mafi y 1- Sef Fa’agase.

Ingresaron: 16- Andrew Ready, 17- Kirwin Sanday, 18- Taniela Tupou, 19- Kane Douglas, 20- Adam Korczyk, 21- Nick Frisby, 22- Hamish Stewart y 23- Chris Kuridrani.

Amonestado: PT 37´ Duncan Paia’aua.

Entrenador en jefe: Nick Stiles.

Kings: 15- Masixole Banda; 14- Yaw Penxe; 13- Berton Klaasen y 12- Luzuko Vulindlu; 11- Makazole Mapimpi; 10- Lionel Cronje (C) y 9- Louis Schreuder; 8- Ruaan Lerm, 7- Tyler Paul y 6- Chris Cloete; 5- Wilhelm van der Sluys y 4- Mzwanele Zito; 3- Justin Forwood, 2- Michael Willemse y 1- Chris Heiberg.

Ingresaron: 16- Martin Bezuidenhout, 17- Schalk van der Merwe, 18- Dayan van der Westhuizen, 19- Irne Herbst, 20- Andisa Ntsila, 21- Johan Steyn, 22- Wandile Mjekevu y 23- Pieter-Steyn de Wet.

Amonestado: ST 28´ Wandile Mjekevu.

Entrenador en jefe: Deon Davids.

Puntos en el primer tiempo: 3´ Try de Eto Nabuli convertido por Quade Cooper (Reds 7-0 Kings). 22´ Try de Chris Cloete convertido por Lionel Cronjé (Reds 7-7 Kings). 28´ Try de Karmichael Hunt convertido por Quade Cooper (Reds 14-7 Kings). 38´ Penal de Lionel Cronjé (Reds 14-10 Kings).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de George Smith convertido por Quade Cooper (Reds 21-10 Kings). 7´ Try de Eto Nabuli (Reds 26-10 Kings). 10´ Try de Louis Schreuder convertido por Lionel Cronjé (Reds 26-17 Kings). 13´ Try de Karmichael Hunt convertido por Quade Cooper (Reds 33-17 Kings). 17´ y 20´ Tries de Izaia Perese convertidos por Quade Cooper (Reds 47-17 Kings). 26´ y 32´ Tries de Makazole Mapimpi y Masixole Banda (Reds 47-27 Kings). 34´ Try de Makazole Mapimpi convertido por Pieter-Steyn de Wet (Reds 47-34 Kings).

Árbitro: Quinton Immelman (Sudáfrica).

Estadio: Suncorp de Brisbane.

Blues 24-28 Hurricanes:

Blues: 15- Michael Collins; 14- Matt Duffie; 13- Rieko Ioane y 12- Sonny Bill Williams; 11- Melani Nanai; 10- Piers Francis y 9- Augustine Pulu; 8- Steven Luatua, 7- Blake Gibson y 6- Jerome Kaino; 5- Scott Scrafton y 4- Gerard Cowley-Tuioti; 3- Charlie Faumuina, 2- James Parsons (C) y 1- Pauliasi Manu.

Ingresaron: 16- Matt Moulds, 17- Ofa Tu’ungafasi, 18- Sione Mafileo, 19- Josh Goodhue, 20- Akira Ioane, 21- Billy Guyton, 22- Bryn Gatland y 23- George Moala.

Entrenador en jefe: Tana Umaga.

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Wes Goosen; 13- Vince Aso y 12- Ngani Laumape; 11- Julian Savea; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara (C); 8- Ardie Savea, 7- Callum Gibbins y 6- Brad Shields; 5- Michael Fatialofa y 4- Mark Abbott; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Ricky Riccitelli y 1- Ben May.

Ingresaron: 16- Leni Apisai, 17- Chris Eves, 18- Mike Kainga, 19- Vaea Fifita, 20- Reed Prinsep, 22- Otere Black y 23- Cory Jane.

No ingresó: 21- Te Toiroa Tahuriorangi.

Amonestado: PT 30´ Beauden Barrett.

Entrenador en jefe: Chris Boyd.

Puntos en el primer tiempo: 3´ Try de Mark Abbott convertido por Jordie Barrett (Blues 0-7 Hurricanes). 5´ Try de Augustine Pulu convertido por Piers Francis (Blues 7-7 Hurricanes). 15´ Try de Ngani Laumape convertido por Jordie Barrett (Blues 7-14 Hurricanes). 18´ Try de Melani Nanai convertido por Piers Francis (Blues 14-14 Hurricanes). 27´ Try de Beauden Barrett convertido por Jordie Barrett (Blues 14-21 Hurricanes).

Puntos en el segundo tiempo: 14´ Penal de Piers Francis (Blues 17-21 Hurricanes). 24´ Try de Scott Scrafton convertido por Bryn Gatland (Blues 24-21 Hurricanes). 32´ Try de Mark Abbott convertido por Jordie Barrett (Blues 24-28 Hurricanes).

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).

Estadio: Eden Park de Auckland.

Rebels 19-17 Brumbies:

Rebels: 15- Reece Hodge; 14- Sefa Naivalu; 13- Tom English y 12- Mitch Inman; 11- Marika Koroibete; 10- Jack Debreczeni y 9- Nic Stirzaker (C); 8- Amanaki Mafi, 7- Colby Fainga’a y 6- Lopeti Timani; 5- Dominic Day y 4- Steve Cummins; 3- Laurie Weeks, 2- James Hanson y 1- Fereti Sa’aga.

Ingresaron: 16- Siliva Siliva, 17- Tom Moloney, 18- Tyrel Lomax y 19- Culum Retallick.

No ingresaron: 20- Hugh Sinclair, 21- Mick Snowden, 22- Jackson Garden-Bachop y 23- Ben Volavola.

Amonestados: PT 16´ Colby Fainga’a y Lopeti Timani; ST 2´ Fereti Sa’aga.

Entrenador en jefe: Tony McGahan.

Brumbies: 15- Aidan Toua; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Andrew Smith; 11- Tom Banks; 10- Wharenui Hawera y 9- Joe Powell; 8- Jarrad Butler, 7- Chris Alcock y 6- Scott Fardy; 5- Sam Carter (C) y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Robbie Abel y 1- Scott Sio.

Ingresaron: 16- Saia Fainga’a, 17- Nic Mayhew, 18- Ben Alexander, 19- Blake Enever, 20- Tom Staniforth, 21- Tom Cusack y 22- De Wet Ross.

No ingresó: 23- Jordan Jackson-Hope.

Entrenador en jefe: Stephen Larkham.

Puntos en el primer tiempo: 9´ Penal de Reece Hodge (Rebels 3-0 Brumbies). 13´ Try de Sefanaia Naivalu convertido por Reece Hodge (Rebels 10-0 Brumbies). 20´ Try de Henry Speight (Rebels 10-5 Brumbies). 32´ Try de Jarrad Butler convertido por Wharenui Hawera (Rebels 10-12 Brumbies). 36´ Penal de Reece Hodge (Rebels 13-12 Brumbies).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ Try de Henry Speight (Rebels 13-17 Brumbies). 19´ y 37´ Penales de Reece Hodge (Rebels 19-17 Brumbies).

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Cheetahs 27-41 Chiefs:

Cheetahs: 15- Clayton Blommetjies; 14- Sergeal Petersen; 13- Francois Venter (C) y 12- Nico Lee; 11- Raymond Rhule; 10- Niel Marais y 9- Shaun Venter; 8- Henco Venter, 7- Oupa Mohojé y 6- Paul Schoeman; 5- Carl Wegner y 4- Armandt Koster; 3- Johan Coetzee, 2- Torsten van Jaarsveld y 1- Ox Nché.

Ingresaron: 16- Elandré Huggett, 17- Charles Marais, 18- Tom Botha, 19- Francois Uys, 20- Niell Jordaan, 21- Junior Pokomela / Luther Obi, 22- Tian Meyer y 23- Fred Zeilinga.

Entrenador en jefe: Franco Smith.

Chiefs: 15- Damian McKenzie; 14- Toni Pulu; 13- Sam McNicol y 12- Anton Lienert-Brown; 11- James Lowe; 10- Aaron Cruden y 9- Tawera Kerr-Barlow; 8- Michael Leitch, 7- Sam Cane (C) y 6- Mitchell Brown; 5- Brodie Retallick y 4- Taleni Seu; 3- Atu Moli, 2- Brayden Mitchell y 1- Kane Hames.

Ingresaron: 16- Hika Elliot, 17- Siegfried Fisi’ihoi, 18- Sosefo Kautai, 19- Dominic Bird, 20- Liam Messam, 21- Finlay Christie, 22- Alex Nankivell y 23- Shaun Stevenson.

Amonestado: ST 4´ Kane Hames.

Entrenador en jefe: Dave Rennie.

Puntos en el primer tiempo: 3´ Penal de Niel Marais (Cheetahs 3-0 Chiefs). 10´, 16´ y 20´ Tries de Raymond Rhule, Torsten van Jaarsveld y Francois Venter convertidos por Niel Marais (Cheetahs 24-0 Chiefs). 28´ y 39´ Tries de Toni Pulu convertidos por Aaron Cruden (Cheetahs 24-14 Chiefs).

Puntos en el segundo tiempo: 9´ Penal de Niel Marais (Cheetahs 27-14 Chiefs). 11´ Penal de Aaron Cruden (Cheetahs 27-17 Chiefs). 13´ Try de Tawera Kerr-Barlow (Cheetahs 27-22 Chiefs). 19´ y 33´ Tries de James Lowe y Shaun Stevenson convertidos por Aaron Cruden (Cheetahs 27-36 Chiefs). 36´ Try de Hika Elliot (Cheetahs 27-41 Chiefs).

Árbitro: Jaco van Heerden (Sudáfrica).

Estadio: Free State de Bloemfontein.

Stormers 16-29 Lions:

Stormers: 15- SP Marais; 14- Cheslin Kolbe; 13- EW Viljoen y 12- Dan du Plessis; 11- Dillyn Leyds; 10- Robert du Preez y 9- Jano Vermaak; 8- Sikhumbuzo Notshe, 7- Siya Kolisi (C) y 6- Nizaam Carr; 5- Pieter-Steph du Toit y 4- Eben Etzebeth; 3- Frans Malherbe, 2- Bongi Mbonambi y 1- JC Janse van Rensburg.

Ingresaron: 16- Ramone Samuels, 17- Oli Kebble, 18- Wilco Louw, 19- Jan de Klerk, 20- Johan du Toit, 21- Godlen Masimla, 22- Kurt Coleman y 23- Dan Kriel.

Entrenador en jefe: Robbie Fleck.

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Madosh Tambwe; 13- Lionel Mapoe y 12- Rohan Janse van Rensburg; 11- Courtnal Skosan; 10- Elton Jantjies y 9- Ross Cronjé; 8- Warren Whiteley (C), 7- Ruan Ackermann y 6- Jaco Kriel; 5- Franco Mostert y 4- Andries Ferreira; 3- Ruan Dreyer, 2- Malcolm Marx y 1- Jacques van Rooyen.

Ingresaron: 16- Robbie Coetzee, 17- Corne Fourie, 18- Johannes Jonker, 19- Lourens Erasmus, 20- Kwagga Smith, 21- Faf de Klerk, 22- Harold Vorster y 23- Sylvian Mahuza.

Amonestado: PT 25´ Jaco Kriel.

Entrenador en jefe: Johan Ackermann.

Puntos en el primer tiempo: 3´ Try de Malcolm Marx (Stormers 0-5 Lions). 10´ Try de Dillyn Leyds convertido Robert du Preez (Stormers 7-5 Lions). 14´ Try de Harold Vorster convertido por Elton Jantjies (Stormers 7-12 Lions). 21´ y 26´ Penales de Robert du Preez y SP Marais (Stormers 13-12 Lions). 34´ Penal de Elton Jantjies (Stormers 13-15 Lions). 37´ Try de Jaco Kriel convertido por Elton Jantjies (Stormers 13-22 Lions).

Puntos en el segundo tiempo: 30´ Penal de SP Marais (Stormers 16-22 Lions). 31´ Try de Sylvian Mahuza convertido por Elton Jantjies (Stormers 16-29 Lions).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: Newlands de Ciudad del Cabo.

Bulls 26-13 Jaguares:

Bulls: 15- Jesse Kriel; 14- Travis Ismaiel; 13- Jan Serfontein y 12- Burger Odendaal; 11- Jamba Ulengo; 10- Handré Pollard y 9- Piet van Zyl; 8- Hanro Liebenberg, 7- Jannes Kirsten y 6- Nic de Jager; 5- Lood de Jager y 4- RG Snyman; 3- Trevor Nyakane, 2- Adriaan Strauss y 1- Pierre Schoeman.

Ingresaron: 16- Jaco Visagie, 17- Lizo Gqoboka, 18- Martin Dreyer, 19- Jason Jenkins, 20- Marnus Schoeman, 21- Rudy Paige, 22- Tian Schoeman y 23- Warrick Gelant.

Entrenador en jefe: Nollis Marais.

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet; 14- Santiago Cordero; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Emiliano Boffelli; 10- Santiago González Iglesias y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Leonardo Senatore, 7- Rodrigo Báez y 6- Pablo Matera; 5- Marcos Kremer y 4- Guido Petti; 3- Ramiro Herrera, 2- Agustín Creevy (C) y 1- Lucas Noguera Paz.

Ingresaron: 16- Roberto Tejerizo, 17- Santiago García Botta, 18- Enrique Pieretto, 19- Benjamín Macome, 20- Tomás Lezana, 21- Felipe Ezcurra, 22- Nicolás Sánchez y 23- Ramiro Moyano.

Amonestado: PT 38´ Santiago González Iglesias.

Entrenador en jefe: Raúl Pérez.

Puntos en el primer tiempo: 3´ Penal de Handré Pollard (Bulls 3-0 Jaguares). 17´ Penal de Santiago González Iglesias (Bulls 3-3 Jaguares). 25´ Try de Travis Ismaiel convertido por Handré Pollard (Bulls 10-3 Jaguares). 39´ Penal de Handré Pollard (Bulls 13-3 Jaguares).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ Penal de Handré Pollard (Bulls 16-3 Jaguares). 10´ Try de Gonzalo Bertranou convertido por Santiago González Iglesias (Bulls 16-10 Jaguares). 16´ Penal de Santiago González Iglesias (Bulls 16-13 Jaguares). 24´ Try de Lood de Jager convertido por Handré Pollard (Bulls 23-13 Jaguares). 29´ Penal de Handré Pollard (Bulls 26-13 Jaguares).

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Estadio: Loftus Versfeld de Pretoria.

Posiciones:

Grupo Australasia:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 31 7 +112 2- Chiefs 29 7 +67 3- Hurricanes 28 7 +182 4- Highlanders 18 7 +16 5- Brumbies 17 7 +41 6- Blues 17 8 +33 7- Reds 10 8 -90 8- Force 9 7 -39 9- Waratahs 8 7 -74 10- Rebels 5 6 -160

Grupo Sudafricano:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Lions 28 7 +81 2- Stormers 26 7 +102 3- Sharks 22 7 +36 4- Jaguares 19 7 +41 5- Bulls 10 7 -34 6- Cheetahs 9 7 -82 7- Kings 6 7 -73 8- Sunwolves 5 7 -159

Próxima fecha (21 y 22 de abril):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Hurricanes-Brumbies 6:45 Waratahs-Kings 14 Lions-Jaguares

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 2:15 Highlanders-Sunwolves 4:35 Crusaders-Stormers 6:45 Force-Chiefs 12:15 Bulls-Cheetahs 14:30 Sharks-Rebels

Libres: Blues y Reds.