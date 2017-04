Super Rugby 2017: ¡Borra la décima!

Foto: Taquele Naiyarovoro, wing de Waratahs, en acción durante el éxito de su equipo frente a Reds, en condición de visitante. Crédito: Chris Hyde/Getty Images.

Una fecha más que quedará incrustada en la retina de quien les escribe. Tuvo cosas buenas y malas, como todos los fines de semana de acción a lo largo y ancho del hemisferio sur. Para los argentinos, esta fecha será recordada con tristeza por el 33-25 adverso de Agustín Creevy y compañía ante su rival directo en la lucha por la clasificación a los cuartos de final.

Pero este artículo no hará hincapié en lo que sucedió en Liniers, ya que para eso pueden leer las notas respectivas al partido en sí -NdR: figura a la derecha de sus pantallas-. Lo más destacado en esta vorágine de rugby se produjo en Brisbane, una de las ciudades más bellas que tiene Australia. Allí, Waratahs dio el golpe como visitante tras deshacerse de su clásico rival, Reds, por 29-26. Los de Nueva Gales del Sur salieron airosos de Queensland por la férrea defensa que construyeron con el correr de los minutos y tuvo su clímax en los instantes finales.

En Dunedin, un lugar icónico dentro de la isla Sur de Nueva Zelanda, Highlanders vapuleó a Stormers: fue 57-14 para el representativo de la región de Otago, que tiene a Aaron y Ben Smith -Ndr: ¡No son hermanos!- como principales figuras; la visita, en cambio, continúa padeciendo su travesía por territorio kiwi. Hace una semana quedaron en ridículo ante Crusaders, en Christchurch. ¿Podrán ir contra todos los pronósticos y ganarle al último campeón, Hurricanes?

Además, en Puerto Elizabeth, Kings sigue de luna de miel: luego del histórico 26-24 sobre Waratahs, en Sídney, el equipo que tiene a Deon Davids como mandamás se impuso por 44-3 ante Rebels, uno de los dos candidatos que tiene Australia para abandonar el Super Rugby a partir de la próxima temporada -NdR: el otro es Force, ubicado en Perth-.

¿Y qué ocurrió en el resto de los partidos? Chiefs, Lions, Crusaders y Blues doblegaron a Sunwolves, Force, Cheetahs y Brumbies, respectivamente. ¿Ya están listos para la decimotercera ronda de súper acción? ¡A esperar!

Décima semana (28 al 30 de abril):

Viernes:

Highlanders (Nueva Zelanda) 57-14 Stormers (Sudáfrica)

Sábado:

Chiefs (Nueva Zelanda) 27-20 Sunwolves (Japón) Reds (Australia) 26-29 Waratahs (Australia) Force (Australia) 15-24 Lions (Sudáfrica) Cheetahs (Sudáfrica) 21-48 Crusaders (Nueva Zelanda) Kings (Sudáfrica) 44-3 Rebels (Australia) Jaguares (Argentina) 25-33 Sharks (Sudáfrica)

Domingo:

Brumbies (Australia) - Blues (Nueva Zelanda)

Libres: Bulls (Sudáfrica) y Hurricanes (Nueva Zelanda).

Síntesis de los partidos:

Highlanders 57-14 Stormers:

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Waisake Naholo; 13- Malakai Fekitoa y 12- Rob Thompson; 11- Patrick Osborne; 10- Marty Banks y 9- Aaron Smith; 8- Liam Squire, 7- Dillon Hunt y 6- Gareth Evans; 5- Tom Franklin y 4- Alex Ainley; 3- Siosuia Halanukonuka, 2- Liam Coltman y 1- Daniel Lienert-Brown.

Ingresaron: 16- Greg Pleasants-Tate, 17- Aki Seiuli, 18- Siate Tokolahi, 19- Joe Wheeler, 20- Jackson Hemopo, 21- Kayne Hammington, 22- Fletcher Smith, 23- Matt Faddes.

Amonestado: ST 17´ Aki Seiuli.

Entrenador en jefe: Tony Brown.

Stormers: 15- SP Marais; 14- Cheslin Kolbe; 13- EW Viljoen y 12- Dan Kriel; 11- Dillyn Leyds; 10- Robert du Preez y 9- Jano Vermaak; 8- Nizaam Carr, 7- Pieter-Steph du Toit y 6- Siya Kolisi (C); 5- Jan de Klerk y 4- Eben Etzebeth; 3- Frans Malherbe, 2- Bongi Mbonambi y 1- Oli Kebble.

Ingresaron: 16- Ramone Samuels, 17- JC Janse van Rensburg, 18- Wilco Louw, 19- Kobus van Dyk, 20- Sikhumbuzo Notshe, 21- Dewaldt Duvenage, 22- Shaun Treeby y 23- Bjorn Basson.

Entrenador en jefe: Robbie Fleck.

Puntos en el primer tiempo: 7´ Try de Nizaam Carr convertido por Robert du Preez (Highlanders 0-7 Stormers). 11´ Try de Patrick Osborne convertido por Marty Banks (Highlanders 7-7 Stormers). 17´ y 21´ Tries de Waisake Naholo y Patrick Osborne (Highlanders 17-7 Stormers). 29´ y 38´ Tries de Liam Squire y Rob Thompson convertidos por Marty Banks (Highlanders 31-7 Stormers).

Puntos en el segundo tiempo: 14´ y 26´ Tries de Waisake Naholo y Dillon Hunt convertidos por Marty Banks (Highlanders 45-7 Stormers). 30´ Try de Greg Pleasants-Tate convertido por Fletcher Smith (Highlanders 52-7 Stormers). 34´ Try de Dewaldt Duvenage convertido por Robert du Preez (Highlanders 52-14 Stormers). 40´ Try de Matt Faddes (Highlanders 57-14 Stormers).

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Estadio: Forsyth Barr de Dunedin.

Chiefs 27-20 Sunwolves:

Chiefs: 15- Damian McKenzie; 14- Solomon Alaimalo; 13- Anton Lienert-Brown y 12- Stephen Donald; 11- Sam McNicol; 10- Aaron Cruden y 9- Jonathan Taumateine; 8- Sam Cane (C), 7- Mitch Karpik y 6- Tom Sanders; 5- Taleni Seu y 4- Dominic Bird; 3- Nepo Laulala, 2- Hika Elliot y 1- Kane Hames.

Ingresaron: 16- Brayden Mitchell, 17- Aidan Ross, 18- Sosefo Keutai, 19- Mitchell Brown, 20- Liam Messam, 22- Shaun Stevenson y 23- James Lowe.

No ingresó: 21- Alex Nankivell.

Entrenador en jefe: Dave Rennie.

Sunwolves: 15- Kotaro Matsushima; 14- Teruya Goto; 13- William Tupou y 12- Derek Carpenter; 11- Yasutaka Sasakura; 10- Hayden Cripps y 9- Fumiaki Tanaka; 8- Willie Britz, 7- Shunsuki Nunomaki y 6- Ed Quirk (C); 5- Sam Wykes y 4- Shinya Makabe; 3- Heiichiro Ito, 2- Takeshi Kizu y 1- Keita Inagaki.

Ingresaron: 16- Yusuke Niwai, 17- Koki Yamamoto, 18- Takuma Asahara, 19- Uwe Helu, 20- Rahboni Warren Vosayaco, 21- Yuki Yatomi, 22- Yu Tamura y 23- Jamie-Jerry Taulagi.

Amonestado: ST 40+3´ Derek Carpenter.

Expulsado: ST 40+4´ Jamie-Jerry Taulagi.

Entrenador en jefe: Filo Tiatia.

Puntos en el primer tiempo: 3´ Try de Hika Elliot (Chiefs 5-0 Sunwolves). 20´ Penal de Hayden Cripps (Chiefs 5-3 Sunwolves). 23´ Try de Solomon Alaimalo (Chiefs 10-3 Sunwolves). 32´ Penal de Damian McKenzie (Chiefs 13-3 Sunwolves). 39´ Try de Damian McKenzie convertido por él mismo (Chiefs 20-3 Sunwolves).

Puntos en el segundo tiempo: 5´ Try de Fumiaki Tanaka convertido por Jamie-Jerry Taulagi (Chiefs 20-10 Sunwolves). 19´ Try de Damian McKenzie convertido por él mismo (Chiefs 27-10 Sunwolves). 26´ Try de Derek Carpenter convertido por Jamie-Jerry Taulagi (Chiefs 27-17 Sunwolves). 33´ Penal de Jamie-Jerry Taulagi (Chiefs 27-20 Sunwolves).

Árbitro: Will Houston (Australia).

Estadio: FMG de Hamilton.

Reds 26-29 Waratahs:

Reds: 15- Karmichael Hunt; 14- Izaia Perese; 13- Samu Kerevi (C) y 12- Duncan Paia’aua; 11- Eto Nabuli; 10- Quade Cooper y 9- James Tuttle; 8- Scott Higginbotham, 7- George Smith y 6- Hendrik Tui; 5- Lukhan Tui y 4- Rob Simmons; 3- Sam Talakai, 2- Stephen Moore y 1- Sef Fa’agase.

Ingresaron: 16- Alex Mafi, 17- Kirwan Sanday, 18- Taniela Tupou, 19- Izack Rodda, 20- Leroy Houston, 21- Nick Frisby y 23- Campbell Magnay.

No ingresó: 22- Hamish Stewart.

Amonestado: PT 40´ Izaia Perese.

Entrenador en jefe: Nick Stiles.

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Taqele Naiyaravoro; 13- Rob Horne y 12- David Horwitz; 11- Cam Clark; 10- Bernard Foley y 9- Nick Phipps; 8- Michael Wells, 7- Michael Hooper (C) y 6- Ned Hanigan; 5- Dean Mumm y 4- David McDuling; 3- Sekope Kepu, 2- Hugh Roach y 1- Tom Robertson.

Ingresaron: 16- Damien Fitzpatrick, 17- Paddy Ryan, 18- Angus Ta’avao, 19- Will Skelton, 20- Jed Holloway, 21- Matt Lucas y 22- Irae Simone.

No ingresó: 23- Bryce Hegarty.

Entrenador en jefe: Darryl Gibson.

Puntos en el primer tiempo: 11´ Try de Karmichael Hunt convertido por Quade Cooper (Reds 7-0 Waratahs). 19´ Try de Nick Phipps convertido por Bernard Foley (Reds 7-7 Waratahs). 22´ Try de Lukhan Tui (Reds 12-7 Waratahs). 31´ Try de Izaia Perese convertido por Quade Cooper (Reds 19-7 Waratahs). 33´ Penal de Bernard Foley (Reds 19-10 Waratahs). 38´ Try de Michael Hooper convertido por Bernard Foley (Reds 19-17 Waratahs).

Puntos en el segundo tiempo: 6´ Penal de Bernard Foley (Reds 19-20 Waratahs). 9´ Try de Stephen Moore convertido por Quade Cooper (Reds 26-20 Waratahs). 22´, 32´ y 37´ Penales de Benard Foley (Reds 26-29 Waratahs).

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Estadio: Suncorp de Brisbane.

Force 15-24 Lions:

Force: 15- Marcel Brache; 14- James Verity-Amm; 13- Curtis Rona y 12- Bill Meakes; 11- Alex Newsome; 10- Luke Burton y 9- Ian Prior; 8- Isi Naisarani, 7- Matt Hodgson (C) y 6- Brynard Stander; 5- Ross Haylett-Petty y 4- Lewis Carmichael; 3- Tetera Faulkner, 2- Tatafu Polota-Nau y 1- Pekahou Cowan.

Ingresaron: 16- Heath Tessmann, 17- Ben Daley, 18- Shambeckler Vui, 19- Onehunga Havili Kaufusi, 20- Richard Hardwick, 22- Jono Lance y 23- Peter Grant.

No ingresó:21- Mitch Short.

Entrenador en jefe: Dave Wessels.

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Sylvian Mahuza; 13- Lionel Mapoe y 12- Harold Vorster; 11- Courtnall Skosan; 10- Elton Jantjies y 9- Faf de Klerk; 8- Warren Whiteley (C), 7- Ruan Ackermann y 6- Kwagga Smith; 5- Franco Mostert y 4- Andries Ferreira; 3- Ruan Dreyer, 2- Malcolm Marx y 1- Jacques van Rooyen.

Ingresaron: 16- Robbie Coetzee, 17- Corne Fourie, 18- Johannes Jonker, 19- Lourens Erasmus, 20- Cyle Brink, 21- Dillon Smit, 22- Jacques Nel y 23- Anthony Volmink.

Entrenador en jefe: Johan Ackermann.

Puntos en el primer tiempo: 6´ Try de Lionel Mapoe convertido por Elton Jantjies (Force 0-7 Lions). 13´ y 25´ Penales de Ian Prior (Force 6-7 Lions). 35´ Try de Courtnall Skosan convertido por Elton Jantjies (Force 6-14 Lions). 39´ Penal de Ian Prior (Force 9-14 Lions).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ Penal de Ian Prior (Force 12-14 Lions). 8´ Penal de Elton Jantjies (Force 12-17 Lions). 25´ Penal de Ian Prior (Force 15-17 Lions). 80+2´ Try de Elton Jantjies convertido por él mismo (Force 15-24 Lions).

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).

Cheetahs 21-48 Crusaders:

Cheetahs: 15- Clayton Blommetjies; 14- Sergeal Petersen; 13- Francois Venter (C) y 12- Nico Lee; 11- Raymond Rhule; 10- Niel Marais y 9- Shaun Venter; 8- Paul Schoeman, 7- Oupa Mohojé y 6- Uzair Cassiem; 5- Carl Wegner y 4- Armandt Koster; 3- Johan Coetzee, 2- Torsten van Jaarsveld y 1- Ox Nché.

Ingresaron: 16- Elandré Huggett, 17- Charles Marais, 18- Tom Botha, 19- Francois Uys, 20- Henco Venter, 21- Niell Jordaan/William Small-Smith, 22- Tian Meyer y 23- Clinton Swart.

Amonestado: ST 3´ Armandt Koster.

Entrenador en jefe: Franco Smith.

Crusaders: 15- David Havili; 14- Seta Tamanivalu; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Richie Mo'unga y 9- Bryn Hall; 8- Kieran Read, 7- Matt Todd y 6- Jordan Taufua; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Scott Barrett; 3- Owen Franks, 2- Codie Taylor y 1- Joe Moody.

Ingresaron: 16- Andrew Makalio, 17- Wyatt Crockett, 18- Michael Alaalatoa, 19- Luke Romano, 20- Pete Samu, 21- Mitchell Drummond, 22- Mitchell Hunt y 23- Manasa Mataele.

Amonestados: ST 31´ y 33´ Sam Whitelock y Mitchell Hunt.

Entrenador en jefe: Scott Robertson.

Puntos en el primer tiempo: 9´ Penal de Richie Mo’unga (Cheetahs 0-3 Crusaders). 11´ Try de David Havili (Cheetahs 0-8 Crusaders). 18´ Try de Raymond Rhule convertido por Niel Marais (Cheetahs 7-8 Crusaders). 33´ y 38´ Tries de George Bridge convertidos por Richie Mo’unga (Cheetahs 7-22 Crusaders).

Puntos en el segundo tiempo: 6´ Try de Richie Mo’unga convertido por él mismo (Cheetahs 7-29 Crusaders). 12´ Try de Ox Nché convertido por Niel Marais (Cheetahs 14-29 Crusaders). 15´ y 17´ Tries de David Havili y Mitchell Drummond convertidos por Richie Mo’unga (Cheetahs 14-43 Crusaders). 28´ Try de George Bridge (Cheetahs 14-48 Crusaders). 40´ Try de Sergeal Petersen convertido por Niel Marais (Cheetahs 21-48 Crusaders).

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina).

Estadio: Free State de Bloemfontein.

Kings 44-3 Rebels:

Kings: 15- Masixole Banda; 14- Wandile Mjekevu; 13- Berton Klaasen y 12- Luzuko Vulindlu; 11- Makazole Mapimpi; 10- Lionel Cronjé y 9- Louis Schreuder; 8- Andisa Ntsila, 7- Tyler Paul y 6- Chris Cloete; 5- Wilhelm van der Sluys y 4- Irné Herbst; 3- Ross Geldenhuys, 2- Martin Bezuidenhout y 1- Justin Forwood.

Ingresaron: 16- Michael Willemse, 17- Schalk van der Merwe, 18- Dayan van der Westhuizen, 19- Mzwanele Zito, 20- Stefaan Willemse, 21- Johan Steyn, 22- Stokkies Hanekom y 23- Pieter-Steyn de Wet.

Entrenador en jefe: Deon Davids.

Rebels: 15- Reece Hodge; 14- Sefa Naivalu; 13- Tom English y 12- Mitch Inman; 11- Marika Koroibete; 10- Ben Volavola y 9- Nic Stirzaker (C); 8- Amanaki Mafi, 7- Colby Fainga’a y 6- Jake Schatz; 5- Culum Retallick y 4- Steve Cummins; 3- Tyrel Lomax, 2- Siliva Siliva y 1- Fereti Sa’aga.

Ingresaron: 16- James Hanson, 17- Toby Smith, 18- Laurie Weeks, 19- Dominic Day, 20- Hugh Sinclair, 21- Jack Debreczeni, 22- Will Miller y 23- Jackson Garden-Bachop.

Entrenador en jefe: Tony McGahan.

Puntos en el primer tiempo: 4´ Penal de Lionel Cronjé (Kings 3-0 Rebels). 18´ Try de Wandile Mjekevu (Kings 8-0 Rebels). 27´ Penal de Reece Hodge (Kings 8-3 Rebels). 34´ Penal de Lionel Cronjé (Kings 11-3 Rebels).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de Martin Bezuidenhout convertido por Lionel Cronjé (Kings 18-3 Rebels). 17´ Try de Tyler Paul (Kings 23-3 Rebels). 22´ Try de Pieter-Steyn de Wet convertido por él mismo (Kings 32-3 Rebels). 29´ y 39´ Tries de Makazole Mapimpi y Masixole Banda convertidos por Pieter-Steyn de Wet (Kings 44-3 Rebels).

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Estadio: Nelson Mandela Bay de Puerto Elizabeth.

Jaguares 25-33 Sharks:

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet; 14- Ramiro Moyano; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Bautista Ezcurra; 10- Nicolás Sánchez y 9- Felipe Ezcurra; 8- Leonardo Senatore, 7- Rodrigo Báez y 6- Pablo Matera; 5- Marcos Kremer y 4- Guido Petti; 3- Ramiro Herrera, 2- Agustín Creevy (C) y 1- Lucas Noguera Paz.

Ingresaron: 17- Santiago García Botta, 18- Enrique Pieretto, 19- Ignacio Larrague, 20- Benjamín Macome, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Juan Martín Hernández y 23- Matías Moroni.

No ingresó: 16- Roberto Tejerizo.

Entrenador en jefe: Raúl Pérez.

Sharks: 15- Rhyno Smith; 14- Odwa Ndungane; 13- Lukhanyo Am y 12- Jeremy Ward; 11- Lwazi Mvovo; 10- Curwin Bosch y 9- Michael Claassens; 8- Daniel du Preez, 7- Jean-Luc du Preez y 6- Philip van der Walt (C); 5- Stephan Lewies y 4- Ruan Botha; 3- Lourens Adriaanse, 2- Chiliboy Ralepelle y 1- Thomas du Toit.

Ingresaron: 16- Franco Marais, 17- Juan Schoeman, 18- Coenie Oosthuizen, 19- Etienne Oosthuizen, 20- Tera Mtembu, 21- Cobus Reinach, 22- Benhard Janse van Rensburg y 23- Johan Deysel.

Amonestado: PT 20´ Michael Claassens.

Entrenador en jefe: Robert du Preez.

Puntos en el primer tiempo: 1´ Try de Philip van der Walt convertido por Curwin Bosch (Jaguares 0-7 Sharks). 10´ Penal de Nicolás Sánchez (Jaguares 3-7 Sharks). 18´ Penal de Curwin Bosch (Jaguares 3-10 Sharks). 21´ Penal de Nicolás Sánchez (Jaguares 6-10 Sharks). 25´ Penal de Curwin Bosch (Jaguares 6-13 Sharks). 27´ y 33´ Tries de Joaquín Tuculet y Matías Orlando convertidos por Nicolás Sánchez (Jaguares 20-13 Sharks). 36´ Try de Etienne Oosthuizen convertido por Curwin Bosch (Jaguares 20-20 Sharks).

Puntos en el segundo tiempo: 13´ Try de Thomas du Toit convertido por Curwin Bosch (Jaguares 20-27 Sharks). 21´ Penal de Curwin Bosch (Jaguares 20-30 Sharks). 22´ Try de Bautista Ezcurra (Jaguares 25-30 Sharks). 40´ Penal de Curwin Bosch (Jaguares 25-33 Sharks).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: José Amalfitani de Liniers.

Brumbies 12-18 Blues:

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Andrew Smith; 11- James Dargaville; 10- Wharenui Hawera y 9- Joe Powell; 8- Lolo Fakaosilea, 7- Chris Alcock y 6- Scott Fardy; 5- Sam Carter (C) y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Josh Mann-Rea y 1- Nic Mayhew.

Ingresaron: 17- Ben Alexander, 18- Leslie Leulua, 19- Blake Enever, 20- Jarrad Butler, 21- De Wet Roos, 22- Jordan Jackson-Hope y 23- Aidan Toua.

No ingresó: 16- Robbie Abel.

Entrenador en jefe: Stephen Larkham.

Blues: 15- Michael Collins; 14- Matt Duffie; 13- George Moala y 12- Sonny Bill Williams; 11- Rieko Ioane; 10- Bryn Gatland y 9- Augustine Pulu; 8- Akira Ioane, 7- Blake Gibson y 6- Steven Luatua; 5- Scott Scrafton y 4- Gerard Cowley-Tuioti; 3- Charlie Faumuina, 2- James Parsons (C) y 1- Pauliasi Manu.

Ingresaron: 16- Matt Moulds, 17- Ofa Tu’ungafasi, 18- Sione Mafileo, 19- Leighton Price, 20- Murphy Taramai, 21- Billy Guyton y 23- Melani Nanai.

No ingresó: 22- Sam Nock.

Entrenador en jefe: Tana Umaga.

Puntos en el primer tiempo: 10´ Penal de Bryn Gatland (Brumbies 0-3 Blues). 15´ Penal de Wharenui Hawera (Brumbies 3-3 Blues). 30´ Try de Matt Duffie (Brumbies 3-8 Blues).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ y 11´ Penales de Wharenui Hawera (Brumbies 9-8 Blues). 14´ Try de Akira Ioane (Brumbies 9-13 Blues). 21´ Penal de Wharenui Hawera (Brumbies 12-13 Blues). 27´ Try de Melani Nanai (Brumbies 12-18 Blues).

Árbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda).

Estadio: GIO de Canberra.

Posiciones:

Grupo Australasia:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 41 9 +172 2- Chiefs 37 9 +83 3- Hurricanes 33 8 +217 4- Highlanders 28 9 +84 5- Blues 22 9 +39 6- Brumbies 18 9 0 7- Waratahs 13 9 -73 8- Reds 11 9 -93 9- Force 9 8 -57 10- Rebels 7 8 -201

Grupo Sudafricano:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Lions 37 9 +93 2- Sharks 28 9 +44 3- Stormers 26 9 +26 4- Jaguares 20 9 +30 5- Kings 15 9 -30 6- Bulls 14 9 -28 7- Cheetahs 10 9 -115 8- Sunwolves 6 9 -191

Próxima fecha (5 y 6 de mayo:

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Hurricanes-Stormers 14 Cheetahs-Highlanders

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 2 Rebels-Lions 4:35 Chiefs-Reds 6:45 Waratahs-Blues 10:05 Sharks-Force 12:15 Bulls-Crusaders 18:40 Jaguares-Sunwolves

Libres: Brumbies y Kings.