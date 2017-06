Super Rugby 2017: en Australasia, la decimoquinta ya es historia

¡Todos a abrazar a Mitchell, muchachos! Hunt fue el hombre de la tarde en la región de Canterbury para que Crusaders continúe sin perder en este año. (Sporting News).

Pocos partidos, pero vibrantes. A diferencia de lo que ocurre normalmente, el torneo que organiza SANZAAR ofreció solamente cinco partidos entre viernes y sábado -NdR: normalmente se juegan entre 7 y 8-. Con las escuadras sudafricanas más Jaguares y Sunwolves fuera de escena, australianos y neozelandeses se apoderaron de la escena. Bah… solo los kiwis. En el estadio AMI de Christchurch, en la isla Sur del país en el cual el rugby es casi una religión, Crusaders necesitó cuatro minutos para dar el vuelta un partido que parecía difícil: fue 25-22 ante Highlanders. El héroe de la jornada fue Mitchell Hunt, quien ingresó en la segunda mitad y consiguió los seis puntos decisivos. Su drop final, dos minutos después de que sonó la bocina, será recordado por muchos años. De esta manera, el heptacampeón consiguió su décimo cuarto éxito en igual cantidad de partidos disputados en la temporada.

Pese a que el clásico del sur acaparó la mayor cantidad de miradas, también hubo otros cotejos en los que las pulsaciones estuvieron a mil. Y ese fue el caso de Blues y Reds, quienes tuvieron el honor de disputar el primer partido de Super Rugby en Samoa, un país que, en conjunto con Fiji y Tonga, podría tener su propia franquicia en el mediano plazo. En el Apia Park, el estadio principal de la capital, los de Auckland se impusieron por 34-29. Este cruce sirvió para que los capitaneados por James Parsons lleguen de la mejor manera a su mayor desafío en este 2017: el juego ante los British and Irish Lions, que se celebrará el próximo miércoles, y nada menos que en el mítico Eden Park.

Además, en el GIO de Canberra, Brumbies aseguró su presencia en los cuartos de final: los dueños de casa batieron por 32-3 a Rebels y, gracias a las caídas de Force (32-14 frente a Hurricanes, en Perth) y Waratahs (46-31 con Chiefs, en Hamilton), ya obtuvo oficialmente su boleto para ir en busca del título. Con su festejo de los conducidos por Stephen Larkham ante el elenco con base en Melbourne se acabaron las vacantes para los playoffs: Chiefs, Crusaders, Highlanders, Hurricanes, Lions, Sharks, Stormers y, obviamente, el bicampeón australiano.

Decimoquinta semana en el Grupo Australasia (2 y 3 de junio):

Viernes:

Blues (Nueva Zelanda) 34-29 Reds (Australia)

Sábado:

Crusaders (Nueva Zelanda) 25-22 Highlanders (Nueva Zelanda) Chiefs (Nueva Zelanda) 46-31 Waratahs (Australia) Brumbies (Australia) 32-3 Rebels (Australia) Force (Australia) 12-34 Hurricanes (Nueva Zelanda)

Libres (Grupo Sudafricano): Bulls (Sudáfrica), Cheetahs (Sudáfrica), Jaguares (Argentina), Kings (Sudáfrica), Lions (Sudáfrica), Sharks (Sudáfrica), Sunwolves (Japón) y Stormers (Sudáfrica).

Síntesis de los partidos:

Blues 34-29 Reds:

Blues: 15- Melani Nanai; 14- Declan O'Donnell; 13- Rene Ranger y 12- TJ Faiane; 11- Rieko Ioane; 10- Piers Francis y 9- Sam Nock; 8- Steven Luatua, 7- Kara Pryor y 6- Jimmy Tupou; 5- Gerard Cowley-Tuioti y 4- Patrick Tuipulotu; 3- Sione Mafileo, 2- James Parsons (C) y 1- Alex Hodgman.

Ingresaron: 16- Epalahame Faiva, 17- Sam Prattley, 18- Ofa Tu'ungafasi, 19- Akira Ioane, 20- Murphy Taramai, 21- Billy Guyton, 22- Stephen Perofeta y 23- Jordan Trainor.

Entrenador en jefe: Tana Umaga.

Reds: 15- Karmichael Hunt; 14- Chris Kuridrani; 13- Samu Kerevi (C) y 12- Duncan Paia'aua; 11- Eto Nabuli; 10- Quade Cooper y 9- James Tuttle; 8- Scott Higginbotham, 7- George Smith y 6- Hendrik Tui; 5- Lukhan Tui y 4- Izack Rodda; 3- Taniela Tupou, 2- Andrew Ready y 1- Sef Fa'agase.

Ingresaron: 16- Alex Mafi, 17- Kirwan Sanday, 18- Sam Talakai, 19- Kane Douglas, 20- Adam Korczyk y 23- Jake McIntyre.

No ingresaron: 21- Caleb Timu y 22- Nick Frisby.

Entrenador en jefe: Nick Stiles.

Puntos en el primer tiempo: 2´ Try de Rene Ranger convertido por Piers Francis (Blues 7-0 Reds). 6´ Try de Rieko Ioane (Blues 12-0 Reds). 14´ Try de Taniela Tupou (Blues 12-5 Reds). 28´ Try de Kara Pryor (Blues 17-5 Reds). 32´ Try de Andrew Ready convertido por Quade Cooper (Blues 17-12 Reds). 39´ Penal de Piers Francis (Blues 20-12 Reds).

Puntos en el segundo tiempo: 5´ Penal de Quade Cooper (Blues 20-15 Reds). 11´ Try de Adam Korczyk convertido por Quade Cooper (Blues 20-22 Reds). 21´ Try de Gerard Cowley-Tuioti convertido por Stephen Perofeta (Blues 27-22 Reds). 23´ Try de Taniela Tupou convertido por Quade Cooper (Blues 27-29 Reds). 33´ Try de Stpehen Perofeta convertido por él mismo (Blues 34-29 Reds).

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Estadio: Apia Park de Apia, Samoa.

Crusaders 25-22 Highlanders:

Crusaders: 15- David Havili; 14- Seta Tamanivalu; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Richie Mo'unga y 9- Mitchell Drummond; 8- Jordan Taufua, 7- Matt Todd y 6- Heiden Bedwell-Curtis; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Luke Romano; 3- Owen Franks, 2- Codie Taylor y 1- Joe Moody.

Ingresaron 16- Ben Funnell, 17- Wyatt Crockett, 18- Michael Alaalatoa, 19- Quinten Strange, 20- Jed Brown, 21- Bryn Hall, 22- Mitchell Hunt y 23- Israel Dagg.

Amonestado: PT 24´ Heiden Bedwell-Curtis.

Entrenador en jefe: Scott Robertson.

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Waisake Naholo; 13- Malakai Fekitoa y 12- Rob Thompson; 11- Richard Buckman; 10- Marty Banks y 9- Aaron Smith; 8- Luke Whitelock, 7- James Lentjes y 6- Gareth Evans; 5- Tom Franklin y 4- Alex Ainley; 3- Siate Tokolahi, 2- Liam Coltman y 1- Daniel Lienert-Brown.

Ingresaron: 16- Ash Dixon, 17- Aki Seiuli, 18- Siosuia Halanukonuka, 19- Joe Wheeler, 20- Elliot Dixon, 22- Lima Sopoaga y 23- Matt Faddes.

No ingresó: 21- Kayne Hammington.

Entrenador en jefe: Tony Brown.

Puntos en el primer tiempo: 2´ Try de Mitchell Drummond convertido por Richie Mo’unga (Crusaders 7-0 Highlanders). 14´ Try de Seta Tamanivalu (Crusaders 12-0 Highlanders). 29´ Try de Richard Buckman convertido por Marty Banks (Crusaders 12-7 Highlanders). 35´ Penal de Marty Banks (Crusaders 12-10 Highlanders). 37´ Try de Heiden Bedwell-Curtis convertido por Richie Mo’unga (Crusaders 19-10 Highlanders).

Puntos en el segundo tiempo: 5´ Try de Waisake Naholo (Crusaders 19-15 Highlanders). 9´ Try de Waisake Naholo convertido por Richie Mo’unga (Crusaders 19-22 Highlanders). 36´ Penal de Mitchell Hunt (Crusaders 22-22 Highlanders). 80+2´ Drop de Mitchell Hunt (Crusaders 25-22 Highlanders).

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Estadio: AMI de Christchurch.

Chiefs 46-31 Waratahs:

Chiefs: 15- Damian McKenzie; 14- Toni Pulu; 13- Anton Lienert-Brown y 12- Stephen Donald; 11- James Lowe; 10- Aaron Cruden y 9- Tawera Kerr-Barlow; 8- Liam Messam, 7- Sam Cane (C) y 6- Mitchell Brown; 5- Brodie Retallick y 4- Dominic Bird; 3- Nepo Laulala, 2- Nathan Harris y 1- Kane Hames.

Ingresaron: 16- Liam Polwart, 17- Siegfried Fisi’ihoi, 18- Atu Moli, 19- Taleni Seu, 20- Mitchell Karpik, 21- Jonathan Taumateine, 22- Tim Nanai-Williams y 23- Solomon Alaimalo.

Amonestado: ST 24´ Mitchell Brown.

Entrenador en jefe: Dave Rennie.

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Taqele Naiyaravoro; 13- Rob Horne y 12- David Horwitz; 11- Cameron Clark; 10- Bernard Foley y 9- Jake Gordon; 8- Michael Wells, 7- Michael Hooper (C) y 6- Ned Hanigan; 5- Will Skelton y 4- Dean Mumm; 3- Sekope Kepu, 2- Tolu Latu y 1- Tom Robertson.

Ingresaron: 16- Damien Fitzpatrick, 17- Paddy Ryan, 18- Angus Taavao, 19- David McDuling, 20- Jed Holloway, 21- Jack Dempsey, 22- Matt Lucas y 23- Bryce Hegarty.

Amonestados: PT 37´ y ST 24´ Tolu Latu y Paddy Ryan.

Entrenador en jefe: Darryl Gibson.

Puntos en el primer tiempo: 8´ Penal de Damian McKenzie (Chiefs 3-0 Waratahs). 14´ Try de Mitchell Brown convertido por Aaron Cruden (Chiefs 10-0 Waratahs). 22´ Penal de Damian McKenzie (Chiefs 13-0 Waratahs). 30´ Try de James Lowe (Chiefs 18-0 Waratahs). 40´ Penal de Bernard Foley (Chiefs 18-3 Waratahs).

Puntos en el segundo tiempo: 1’ y 4’ Tries de James Lowe y Trasera Kerr-Barlow convertidos por Damian McKenzie (Chiefs 32-3 Waratahs). 10’ y 15´ Tries de Rob Horne y Will Skelton convertidos por Bernard Foley (Chiefs 32-17 Waratahs). 19´ Try de Tawera Kerr-Barlow convertido por Damian McKenzie (Chiefs 39-17 Waratahs). 32´ y 33´ Tries de Cam Clark y Sekope Kepu convertidos por Bernard Foley (Chiefs 39-31 Waratahs). 38´ Try de James Lowe convertido por Damian McKenzie (Chiefs 46-31 Waratahs).

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Estadio: FMG de Hamilton.

Brumbies 32-3 Rebels:

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Kyle Godwin; 11- Aidan Toua; 10- Wharenui Hawera y 9- Joe Powell; 8- Jordan Smiler, 7- Chris Alcock y 6- Scott Fardy; 5- Sam Carter (C) y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Josh Mann-Rea y 1- Nic Mayhew.

Ingresaron: 16- Robbie Abel, 17- Faalelei Sione, 18- Leslie Leulua, 19- Tom Staniforth, 20- Jarrad Butler, 21- De Wet Roos, 22- Andrew Muirhead y 23- Nigel Ah Wong.

Entrenador en jefe: Stephen Larkham.

Rebels: 15- Reece Hodge; 14- Sefa Naivalu; 13- Tom English y 12- Mitch Inman; 11- Marika Koroibete; 10- Ben Volavola y 9- Nic Stirzaker (C); 8- Amanaki Mafi, 7- Colby Fainga’a y 6- Hugh Sinclair; 5- Lopeti Timani y 4- Steve Cummins; 3- Tyrel Lomax, 2- James Hanson y 1- Toby Smith.

Ingresaron: 16- Siliva Siliva, 17- Cruze Ah-Nau, 18- Laurie Weeks, 19- Culum Retallick, 20- Will Miller, 21- Ben Meehan, 22- Jackson Garden-Bachop y 23- Jonah Placid.

Entrenador en jefe: Tony McGahan.

Puntos en el primer tiempo: 15´ Penal de Wharenui Hawera (Brumbies 3-0 Rebels). 22´ Penal de Reece Hodge (Brumbies 3-3 Rebels). 26´ Penal de Wharenui Hawera (Brumbies 6-3 Rebels). 31´ Try de Jordan Smiler (Brumbies 11-3 Rebels).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ Try de Tevita Kuridrani convertido por Wharenui Hawera (Brumbies 18-3 Rebels). 17´ Try de Wharenui Hawera convertido por él mismo (Brumbies 25-3 Rebels). 38´ Try de Nigel Ah Wong convertido por Wharenui Hawera (Brumbies 32-3 Rebels).

Árbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda).

Estadio: GIO de Canberra.

Force 12-34 Hurricanes:

Force: 15- Dane Haylett-Petty; 14- James Verity-Amm; 13- Curtis Rona y 12- Bill Meakes; 11- Alex Newsome; 10- Peter Grant y 9- Michael Ruru; 8- Isi Naisarani, 7- Matt Hodgson (C) y 6- Ross Haylett-Petty; 5- Adam Coleman y 4- Matt Philip; 3- Jermaine Ainsley, 2- Heath Tessmann y 1- Francois van Wyk.

Ingresaron: 16- Tatafu Polota-Nau, 17- Pekahou Cowan, 18- Tetera Faulkner, 19- Richie Arnold, 20- Richard Hardwick, 22- Luke Burton y 23- Marcel Brache.

No ingresó: 21- Mitchell Short.

Amonestado: ST 27´ Dane Haylett-Petty.

Entrenador en jefe: Dave Wessels.

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Cory Jane; 13- Vince Aso y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara (C); 8- Brad Shields, 7- Callum Gibbins y 6- Reed Prinsep; 5- Vaea Fifita y 4- Sam Lousi; 3- Ben May, 2- Ricky Riccitelli y 1- Loni Uhila.

Ingresaron: 16- Leni Apisai, 17- Chris Eves, 18- Jeffery Toomaga-Allen, 19- Mark Abbott, 20- Ardie Savea, 21- Te Toiroa Tahuriorangi, 22- Otere Black y 23- Nehe Milner-Skudder.

Amonestado: ST 36´ Ngani Laumape.

Entrenador en jefe: Chris Boyd.

Puntos en el primer tiempo: 1´ Try de Ngani Laumape convertido por Beauden Barrett (Force 0-7 Hurricanes). 36´ Try de Loni Uhila (Force 0-12 Hurricanes).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ Try de Dane Haylett-Petty convertido por Peter Grant (Force 7-12 Hurricanes). 14´, 27´ y 28´ Tries de Leni Apisai, Vince Aso y TJ Perenara (Force 7-24 Hurricanes). 31´ Try de Ngani Laumape convertido por Beauden Barrett (Force 7-34 Hurricanes). 40´ Try de Richard Hardwick (Force 12-34 Hurricanes).

Árbitro: Rohan Hoffmann (Australia).

Estadio: nib de Perth.

Posiciones:

Grupo Australasia:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders (C) 63 14 +250 2- Hurricanes (C) 53 13 +318 3- Chiefs (C) 49 13 +120 4- Highlanders (C) 46 14 +157 5- Blues (E) 37 14 +61 6- Brumbies (C) 33 13 +55 7- Waratahs (E) 19 13 -84 8- Force (E) 17 13 -129 9- Reds (E) 17 13 -136 10- Rebels (E) 8 13 -321

Grupo Sudafricano:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Lions (C) 56 13 +218 2- Sharks (C) 42 13 +99 3- Stormers (C) 30 12 +3 4- Jaguares (E) 24 12 +3 5- Kings (E) 19 12 -80 6- Cheetahs (E) 16 13 -151 7- Bulls (E) 15 12 -124 8- Sunwolves (E) 7 12 -259

Próxima fecha del Grupo Australasia (solo en Nueva Zelanda):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Hurricanes-Chiefs

Libres: Blues, Crusaders y Highlanders.