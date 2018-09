UFC 228: un cambio en las preliminares

Este fin de semana se desarrollará el UFC 228, que se desarrollará en el American Airlines Center de la ciudad estadounidense de Dallas, Estado de Texas. A pocos días del evento se produjo un cambio en una de las peleas que formarán parte de la cartelera preliminar.

En un combate pactado en el peso mosca, Ryan Benoit (10-5 MMA, 3-3 UFC) debió bajarse por una lesión que no se especificó de la pelea en la que iba a enfrentar Roberto Sánchez (8-1 MMA, 1-1 UFC). Su reemplazo será Jarred Brooks (13-2 MMA, 1-2 UFC), según reportaron oficiales de la UFC.

Brooks realizo su última presentación el 1° de junio en el UFC Fight Night de Rivera vs. Moraes en Utica, Nueva York. Allí cayó de forma insólita por nocaut en la segunda vuelta frente al oriundo de Chicago José Torres. The Monkey God intentó tirar un golpe cruzado, que terminó impactando en su propia cara (de forma no intencional) y chocando su la parte posterior de su cabeza sobre el piso.

Por su parte, Little Fury Sánchez disputó su último combate el 18 de febrero de este año en el UFC Fight Night de Cowboy vs. Medeiros en Austin, Estado de Texas. En esa oportunidad, venció por sumisión en el primer asalto a Joby Sánchez, logrando su primera victoria en la entidad, tras la derrota en agosto del año pasado frente a Joseph Morales.

Cabe destacar que el UFC 228 estará estelarizado por dos combates en los que habrá títulos en disputa. En el combate principal, el campeón Tyron Woodley defenderá el cinturón welter frente al segundo en el ranking de la categoría, Darren Till, mientras que en la segunda lucha en importancia la campeona mosca femenina Nicco Montano se las verá frente a la primera clasificada, la kirguiza-peruana Valentina Shevchenko.