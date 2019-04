Mesmo sem Chris Paul, Clippers vai ao Texas e rouba mando de quadra doRockets

Na noite desta terça (04/05), o Los Angeles Clippers foi ao Texas, sem Chris Paul, e venceu o Rockets por 117 a 101, no jogo que abriu a série semifinal da Conferência Oeste entre as duas equipes. Mesmo sem o armador, que foi o herói do time no jogo sete contra o San Antonio Spurs, o time californiano conseguiu roubar o mando de quadra do Houston.

A partida começou com os dois times cometendo muitos erros, o que permitiu muitas alternâncias no placar. Sem Chris Paul, o Clippers optou por jogar mais em transição, o que culminou em poucas variações ofensivas para o time californiano. Os erros não foram exclusividade do time visitante, o Rockets abusou desse quesito nos primeiros minutos do duelo, ao todo foram seis turnovers do time texano nos 12 primeiros minutos, o placar do primeiro período foi 25 a 19 para o Houston.

O segundo período começou com um ritmo ainda mais frenético que o primeiro, os erros do Clippers e a falta de experiência do jovem Austin Rivers, substituto de Paul na armação, fizeram com que o Rockets abrisse 12 pontos de frente. Foi então que Doc Rivers mudou a formação e colocou Jamal Crawford, o ala contribuiu com 11 pontos nos minutos finais do período. Houston foi para o intervalo vencendo por 50 a 46.

Na volta para o segundo tempo, o Los Angeles Clippers voltou imprimindo um ritmo mais forte, com uma marcação mais pressionada nos jogadores de perímetro do Rockets e um ataque focando mais no jogo dentro do garrafão com Blake Griffin e DeAndre Jordan, o time visitante foi para o último quarto vencendo por 83 a 77, vantagem que poderia ser ainda maior se não fosse uma falta de Matt Barnes, que deu a oportunidade de James Harden cobrar três lances livres nos segundos finais do período.

No último período o Clippers seguiu o mesmo ritmo do quarto anterior, defesa marcando pressão e ataque concentrado no garrafão. Os donos da casa tentaram responder com bolas longas e uma tentativa de faltas forçadas no pivô DeAndre Jordan, mas não surtiram efeito. Graças a arremessos calibrados do perímetro, e a liderança do ala Blake Griffin, o Clippers chegou a abrir 20 pontos de vantagem nos minutos finais. Sem forças para reagir, o Rockets jogou a toalha e o duelo terminou 117 a 101 para o time de Los Angeles.

O jogo dois da série entre Houston Rockets x Los Angeles Clippers, acontece na próxima quarta (06/05), no Toyota Center, às 22h30.

Destaques do jogo

Clippers:

Blake Griffin - 26 pontos, 14 rebotes e 13 assistências

Jamal Crawford - 21 pontos, cinco rebotes e quatro assistências

Matt Barnes - 20 pontos e cinco rebotes

Rockets:

Dwight Howard - 22 pontos, 10 rebotes e cinco tocos

James Harden - 20 pontos, 12 assistências e nove turnovers