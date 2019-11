Guia VAVEL do Final Four da Euroliga 2014/15: Fenerbahçe

O Fenerbahçe Ulker Basketball é a equipe de basquete do tradicional clube turco, mundialmente conhecido pelo futebol. O sucesso dentro das quadras é relativamente recente, apesar de ser um dos maiores vencedores das competições domésticas (Campeonato Turco e Copa Nacional), a relevância internacional, no basquete europeu, vêm aparecendo nos últimos anos. O time vem desde 2007 figurando entre as 16 melhores equipes da Europa, mas apenas nesta temporada, o time conseguiu chegar ao Final Four, um feito histórico para a equipe.

Os bons resultados do Fenerbahçe já obtiveram um reconhecimento mundial, desde 2012, a Ulker Sports Arena, casa dos turcos, recebem uma partida do time contra uma equipe da NBA, vencendo o Boston Celtics em 2012 e perdendo para Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs em 2013 e 2014 respectivamente.

O Comandante

Željko Obradović é um dos maiores técnicos de toda a história do basquete europeu. O lendário treinador sérvio tem inúmeros títulos na carreira, como títulos do EuroBasket, e uma medalha de prata pela seleção da Iugoslávia nas Olimpíadas de 1996 em Atlanta.

Pelos clubes, Obradović chegou ao primeiro título da Euroleague em 1992 com o Partizan, da Sérvia, e conheceu o sabor do primeiro lugar no podia ainda por Real Madrid (1995) e no clube em que teve mais vitórias na carreira, o Panathinaikos. O treinador conquistou 5 dos 6 títulos europeus da equipe grega. Chegou ao Fenerbahçe em 2013 e manteve sua escrita de vencedor, já vencendo uma Super Copa da Turquia e o Campeonato Turco no mesmo ano, e classificando a equipe para seu primeiro Final Four da história.

Caminho para o Final Four

A campanha do Fenerbahçe começou no dia 17 de outubro, onde estreavam pelo grupo C, que contava com forças como Barcelona e Panathinaikos, dois dos mais tradicionais clubes da Europa, mesmo assim os turcos terminaram a primeira fase em 2º lugar, com 8 vitórias e 2 derrotas. Na fase de Top 16, o Fener via a competição se afunilando ainda mais, porém manteve a boa campanha, fechando a fase com 11 vitórias e 3 derrotas, garantindo a 2ª posição do Grupo F e garantindo o mando de quadra nos playoffs.

Na única série de playoffs da competição, onde são conhecidos os times do Final Four, o time de Istanbul encarou ninguém menos que os atuais campeões, o Maccabi Tel Aviv de Israel, e não tomou conhecimento, sendo a única equipe a fechar a série em 3-0, com uma cesta no último segundo de Andrew Goudelock, confirmando a ida ao seu primeiro Final Four, e entrando para a história do basquete europeu.

O Craque

Andrew Goudelock é simplesmente o cestinha da temporada da Euroleague, com médias de 16.4 pontos por partida. O americano que foi draftado pelo Los Angeles Lakers em 2011, não teve grande atuação na liga americana, e ainda passou por pequenas equipes da Europa, até chegar o Fenerbahçe em 2014. O ala-armador da equipe turca também foi escolhido para o time ideal da Euroleague na temporada, e foi o responsável pela classificação do Fener para o Final Four, após acertar arremesso no último segundo de jogo para vencer o Maccabi em Israel e levar os turcos ao primeiro Final Four de sua história.

Fique de olho

Bogdan Bogdanovic é um jogador a se observar nesse Final Four, o garoto de 22 anos começou a carreira na Sérvia, seu país de origem, atuando pelo Partizan, onde ganhou 4 títulos nacionais e foi nomeado MVP das Finais na temporada passada. Bogdanovic também atua pela seleção da Sérvia, e foi vice-campeão Mundial em 2014, perdendo a final para os Estados Unidos.

Além de ser a maior aposta do Fenerbahçe, tornou-se um dos jogadores da confiança de Obradović sendo o 2º jogador com mais tempo de quadra na temporada, em 2014 foi draftado pelo Phoenix Suns da NBA, e pode ser um fator a favor dos turcos nesse Final Four.