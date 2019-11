Bauru busca recuperação ante Flamengo para forçar terceiro jogo na final do NBB

Bauru encara o Flamengo nesse sábado (30) pela Final do NBB da temporada 2014/15 as 10h, o clube paulista jogará em Marília, cidade vizinha a Bauru, por questões de capacidade de ginásio. Os rubro-negros saíram na frente na decisão e venceram a primeira partida por 91 a 69 na HSBC Arena.

Depois de vencer sem dificuldades o primeiro jogo (link), o Flamengo tenta agora garantir o tricampeonato nacional e erguer a taça no ginásio adversário. Já Bauru, joga pela sobrevivência e precisa vencer a partida para forçar a terceira partida do confronto, novamente no Ginásio Neuza Galetti.

Com capacidade para cerca de 7000 pessoas, a expectativa de público é positiva, na terça-feira uma carga de aproximadamente mil ingressos foi disponibilizada na internet, e se esgotaram em poucas horas, há ainda diversos pontos de vendas espalhados pelas cidades de Bauru e Marília. Serão apenas duas modalidades de ingressos: Arquibancada (R$20 e R$10 meia entrada) e Cadeira de quadra (R$100 e R$50 meia entrada).

Bauru conta com retrospecto e torcida para terminar com a taça

Se as últimas duas séries de playoffs deixaram uma dúvida a respeito do time, a dura derrota na última terça-feira deixa o sinal de alerta ainda mais intenso para o time Bauru, o time mostrou muita apatia e falta de paciência, especialmente ofensivamente, terminando o primeiro tempo com apenas 28 pontos convertidos, muito abaixo de que a equipe vinha produzindo.

Por outro lado, Bauru tem o retrospecto ao seu lado, nessa temporada esse foi o terceiro confronto entre bauruense e rubro-negros, os dois primeiros tiveram vitória da equipe de Guerrinha (77 a 84 no Rio de Janeiro e 92 a 84 em Bauru). Outro ponto fundamental para o atual campeão da américa acreditar na vitória é que Bauru não possui duas derrotas seguidas nessa temporada, na fase regular perdeu apenas duas, na 1ª e 7ª rodada, nos playoffs perdeu o segundo jogo em casa para Franca, mas venceu fora de casa, o mesmo ocorreu com Mogi que desbancou Bauru no primeiro jogo, mas perdeu a segunda e quarta partida, forçando o quinto jogo.

De acordo com o desempenho fraco na final, o armador Ricardo Fischer comentou a postura do time e da expectativa para o segundo jogo: “ Precisamos mudar nossa intensidade de jogo, eles (Flamengo) entraram como uma final de verdade, enquanto nós parecíamos jogar uma partida comum, no sábado precisa ser diferente então somos obrigados a mudar nossa postura”, finalizou.

Flamengo perto do Tri

Na primeira partida da decisão, os momentos de ambas as equipes foram bem expostos, enquanto Bauru chegou à final fazendo atuações irregulares e muito diferentes do time que bateu o recorde do NBB, o Flamengo confirmou a crescente que obteve nos playoffs e mudou a perspectiva da temporada mediana que vinha fazendo até então. A vitória sobre os paulistas foi simplesmente a maior da história de uma final de NBB, e motiva os comandados de José Neto a buscarem o terceiro título nacional consecutivo, o quinto da história do clube.

No entanto a equipe rubro-negra sabe que enfrentará dificuldades e provavelmente não terá um caminho tão tranquilo quanto no Rio de Janeiro, o armador Benite falou inclusive sobre isso: “ Foi realmente um jogo atípico, por se tratar de uma final, mas quando estamos bem em quadra, com todo o time pontuando e com bom aproveitamento, fica complicado para o adversário. Temos consciência que o jogo 2 não terá essa facilidade, por isso precisamos jogar acima do que jogamos hoje”.