Guia VAVEL da NBA 2015/2016: New York Knicks

A maior franquia da NBA tem números gigantescos fora de quadra, mas está devendo e muito dentro dela. Com um novo Coordenador geral, o multicampeão Phill Jackson, a equipe novaiorquina quer ares novos, contando novamente com o brilho de Carmelo Anthony para buscar uma vaga nos playoffs.

Detentor de apenas dois títulos na NBA, mas com grandes nomes do basquete mundial que já vestiram a camisa branca e laranja, os Knicks contam, também, com uma das maiores torcidas do país e do mundo, muitos deles formado por estrangeiros e visitantes da cidade global, mas grandes estrelas também são apaixonados pelo time, como o sempre presente Spike Lee.

O time passou por uma fase muito difícil, de extrema decepção dentro de quadra, mas a chegada de Anthony, renasceu a força da equipe de Nova Iorque.

O que esperar nesta temporada?

A busca por um time equilibrado e que não dependa de Carmelo Anthony é um dos objetivos da equipe do treinador Derick Fischer. Só que já na pré-temporada, o clima não ficou muito bom, com a explosão da notícia de que o técnico estaria namorando a ex-namorada do jogador Matt Barnes, do Los Angeles Clippers. A situação pode ser incômoda neste começo de temporada, ainda mais com o astro da equipe machucado. Fora isso, um time mesclado entre veteranos e jovens garotos com alto potencial. A busca por uma campanha positiva talvez seja o principal objetivo.

Como foi a temporada passada?

Se tem um ano que o torcedor dos Knicks quer esquecer, talvez seja esta temporada que passou. Com o ainda inexperiente Derick Fisher no comando, o time era quase uma presa fácil, dependendo dos muitos lances individuais de Melo e das bolas longas de J.R. Smith. A recuperação de Amar'e Stoudemire talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu na temporada passada, já que o time teve a incrível sequência negativa de 17 vitórias e 65 derrotas.

O craque

Carmelo Anthony, ala

Um dos maiores astros atuais da NBA, Melo joga quase sozinho no seu time. Forte, rápido, persistente e com uma mescla de arremessos e enterradas, é desejo de várias franquias do país, mas segue firme nos Knicks, ganhando um dos maiores salários entre todos os jogadores.

Fique de olho

Arron Afflalo, ala-armador

Veterano ala-armador com passagens boas por Denver e Portland, o jogador de 30 anos chega para essa temporada com a esperança de deixar seus pontos, ajudar na rotação e melhorar os números do time de Nova Iorque.

Madison Square Garden

O que dizer da mais tradicional quadra esportiva dos EUA? Todo jogador de basquete sonha em ter uma noite de gala no MSG, como Kobe Bryant, que marcou 61 pontos. Infelizmente, o time da casa tem decepcionado e não vem honrando a grandeza de sua arena, mas a expectativa e o desejo é de que brevemente os tempos áureos retorne.