Guia VAVEL da NBA 2015/2016: Denver Nuggets

Na próxima quarta feira (28) vai ser iniciada mais uma temporada da NBA pro Denver Nuggets, quando o time vai a Houston enfrentar os Rockets. O que esperar de um time que foi mal nas duas últimas temporadas? Quais as expectativas? Os destaques? O ginásio? Isso tudo nas próximas linhas.

O QUE ESPERAR NESTA TEMPORADA?

A próxima temporada será provavelmente mais uma de nível baixo pro time do Colorado, não será dessa vez que o time retomará campanhas como as que geralmente tinham até 2013. A reformulação continua na equipe e um pensamento no futuro é o que parece pensar a franquia, claro tentando surpreender e fazer uma boa campanha, mas pensando no próximo e ir à busca de novos valores que possam ajudar o time pra quem sabe um dia chegar ao título inédito.

COMO FOI A TEMPORADA ANTERIOR?

Na temporada passada as coisas foram complicadas pro time que já não tem um dos elencos mais recheados e ainda teve que lhe dar com lesões, o que atrapalhou mais ainda a equipe que acabou com a 12ª colocação da conferência oeste e teve na loteria do draft, a chance de ser o sétimo time a fazer sua escolha e com ela optou pelo armador Emmanuel Mudiay, que já atuava profissionalmente na China.

QUEM É O CRAQUE?

Com a saída de Ty Lawson para o Houston Rockets a vaga de craque do time ficou aberta, uns consideram Danilo Galinari e outros Kenneth Farried, o que pesa contra o italiano são as recentes lesões que prejudicaram sua carreira e o time de Denver, já Farried enquanto isso carregou o time na defesa e além de ajudar no ataque, conseguindo até vaga na seleção dos Estados Unidos com suas médias de 12.6 pontos, 8.9 rebotes e 1.2 assistências.

FIQUE DE OLHO

Da mesma forma que o craque está um pouco dividido o jogador que se deve ficar de olho aberto pra temporada também pode ser dividido e eles não são desconhecidos, longe disso. O primeiro é rodado entre alguns times e já foi campeão com o Miami Heat, se trata de Mike Miller que apesar de não fixar muito em algum lugar, sempre ajuda seus times com bolas de três cruciais, o outro se trata de Jameer Nelson que depois de anos jogando muito bem no Orlando Magic, teve um último ano complicado e esperar recuperar seu bom basquete em Denver, ele que tem médias de 8.2 pontos, 2.3 rebotes e 4 assistências por partida.

GINÁSIO DA EQUIPE

O Pepsi Center é onde o Denver Nuggets sedia seus jogos desde 1999, onde o divide com o Colorado Avalanche da NHL, em seus jogos tem capacidade de 19.099 torcedores. No último ano, a maioria das vitórias do time foram conseguidas lá, onde teve uma campanha de 19 vitórias e 22 derrotas, assim conseguindo apenas 11 triunfos longe de casa.