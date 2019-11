Guia VAVEL da NBA 2015/2016: Miami Heat

O Miami Heat é uma equipe da Divisão Sudeste da Conferência Leste da NBA. A franquia foi fundada em 1988, desde então busca destaque no torneio de basquete mais disputado do planeta. Dono de 11 títulos de divisão e cinco de conferência, o Heat adquiriu grande notoriedade após a terceira conquista do campeonato, em 2013, sob comando de LeBron James.

- O que esperar nesta temporada?

Na temporada 2015/2016, os comandados de Erik Spoelstra devem buscar, desde o início, bons resultados. Apoio não faltará, a torcida costuma esgotar os ingressos, até por ser uma cidade turística, o suporte de fãs será constante durante os jogos. Com bons resultados nos últimos anos, o time adquiriu certa experiência, portanto, deve lutar por uma vaga nos Playoffs, e tentar surpreender a todos durante a fase final do torneio.

- Como foi a temporada anterior?

Na temporada passada, o time de Miami amargou uma décima posição em sua conferência, resultando na eliminação antes da fase de Playoffs. Wade e Bosh não foram capazes de classificar a equipe para a pós-temporada, que sofreu durante os jogos e demonstrou enorme fragilidade após a saída de King James. Com o fim do “big three” (LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh), ficou evidente que a franquia passaria por dificuldades e que precisaria de muito mais para obter grandes conquistas.

- Quem é o craque?

Dwayne Wade, ala-armador

Com Dwyane Wade, bicampeão da NBA pelo Heat, saudável no elenco, os torcedores podem acreditar em algo a mais. Este ala-armador de 33 anos e 1,93m possui uma média em sua carreira de 24,3 pontos por jogo, além de seis assistências. De fato, com toda sua experiência, irá liderar a equipe dentro das quadras durante esta temporada. D-Wade é um dos maiores ídolos da franquia, já que jogou pelo Heat desde o início da sua carreira e jamais abandonou seu time.

- Fique de olho

Hassan Whiteside, pivô

Uma grande arma secreta da equipe de Miami é Hassan Whiteside, o pivô de 2,13m e 26 anos que teve atuações memoráveis na temporada passada, como é o caso do triplo-duplo contra a equipe do Chicago Bulls. Com apenas 24 minutos em quadra, o gigante obteve 14 pontos, 13 rebotes e 12 tocos. Com atuações grandiosas, Whiteside conquistou uma vaga no quinteto titular do time, e tem tudo para quebrar a banca nessa temporada 2015/2016.

- Arena da equipe

O Miami Heat manda seus jogos na American Airlines Arena, situada na Flórida. Com capacidade para 19.600 telespectadores, esse ginásio possui 15 anos desde a data de sua inauguração, em 31 de dezembro de 1999.