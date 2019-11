All-Star Game da NBA de 2017: Oeste 192-182 Leste

Agradecemos a quem acompanhou e encerramos aqui a transmissão do All-Star Game 2017! Tenham todos uma boa noite e até a próxima!

MERECIDAMENTE! Anthony Davis, do New Orleans Pelicans, é eleito o MVP pela primeira vez!

2018 SERÁ EM LA! O All-Star Game em 2018 será novamente realizado no Staples Center, em Los Angeles.

We're going back to Cali... check out the #NBAAllStar logo for 2018 in Los Angeles! pic.twitter.com/8eoecBjvqM — 2017 NBA All-Star (@NBAAllStar) February 20, 2017

É a terceira vitória consecutiva da Conferência Oeste! Nos últimos sete anos, são 5 triunfos do Oeste contra apenas 2 do Leste.

Fim de papo! Oeste 192 x 182 Leste!

1' 190-180 MAIOR PONTUAÇÃO DA HISTÓRIA! 370 pontos! 4º ano consecutivo em que a marca é aumentada.

2' 187-173 52! Davis segue fazendo história no All-Star Game!

3' 183-170 Curry retornou à quadra com uma bola de três, sua especialidade

4' 180-165 Anthony Davis chega a 48 pontos.

5' 174-162 RECORDE! Anthony Davis acabam de atingir a maior pontuação, 44 pontos, na historia do All-Star Game, ultrapassado Wilt Chamberlain.

6' 170-159 MAS O QUE É ISSO? James Harden tentar passar para Davis mas acaba marcando para três do meio da quadra.

7' 165-153 ELE ESTÁ IMPOSSÍVEL! Westbrook anota mais uma para três e abre a maior vantagem da partida.

8' 159-151 Westbrook e Davis empatam em pontos: 38. São os cestinhas do Oeste na partida.

9' 153-147 Anthony Davis aproveita o passe de Harden e anota mais dois pontos.

11' 147-145 Paul George corta a desvantagem.

11' 147-139 ON FIRE! Westbrook anota mais uma bola de três.

Começa o 4º Quarto!

Vai começar o quarto final.

Russell Westbrook anotou 12 pontos no 3º Quarto.

Fim do 3º Quarto: Oeste 144 x 139 Leste

0' 139-137 Westbrook também está pegando fogo e recoloca o Oeste na liderança;

1' 130-132 Lowry vira o jogo para o Leste com duas bolas de três.

3' 130-122 CURRY TAMBÉM SABE ENTERRAR! O MVP unânime da última temporada também aproveitou a falta de defesa e enterrou.

5' 121-116 O GREGO NÃO SABE BRINCAR! Giannis passa por cima de Draymond Green e crava de maneira espetacular.

5' 119-114 Durant comanda uma nova corrida do Oeste e Stevens para a partida.

6' 113-112 Novamente o Leste vai buscar e corta a desvantagem para um ponto.

8' 111-103 Curry tentou enterrar mas a bola ficou para Marc Gasol completar.

9' 104-103 THE GREAK FREAK! Giannis avassalador no segundo tempo!

11' 102-96 Anthony Davis amplia a vantagem para o Oeste.

11' 97-94 Giannis anota os primeiros pontos do quarto.

Começa o 3º Quarto!

Vai recomeçar a partida.

Intervalo no Smoothie King Center: Oeste 97-92 Leste

0' 95-90 É O BRINQUEDO ASSASSINO! Curry anota a terceira dele para três.

1' 90-88 BINGO! Curry anota mais uma de três.

1' 88-85 LEBRON SENSACIONAL! Mais uma cravada do camisa 23!

2' 83-83 LeBron empata com uma bela enterrada!

3' 81-77 DE MUITO LONGE! LeBron James acertou do meio da quadra!

4' 79-72 Durant esquentou a mão! Duas bolas de três seguidas para o camisa 35.

5' 73-70 Partida é dominada pelas enterradas. Poucos arremessos de três convertidos.

5' 73-70 Tapete vermelho para a cravada de Davis.

6' 71-70 LeBron emenda duas cravadas consecutivas e corta a desvantagem.

7' 68-62 Oeste continua dominando. Dessa vez, Westbrook enterrou.

8' 66-62 SHOW! Linda combinação entre Cousins e Jordan que terminou na enterrada do pivô dos Clippers.

9' 62-62 Bela ligação de Draymond Green para Westbrook. Tempo pedido por Brad Stevens

10' 54-60 Klay Thompson anota a bandeja fácil

11' 50-57 Paul George também abriu a fábrica de enterradas.

Começa o 2º Quarto!

Fim do 1º Quarto: Oeste 48 x 53 Leste

0' 46-50 Equipes trocam enterradas novamente segundos antes do término do quarto.

1' 42-48 DE TABELA? Westbrook faz de três com auxílio da tabela e Isaiah responde.

1' 39-43 Westbrook errou três cravadas seguidas e novamente o Leste abriu vantagem.

3' 37-36 Após o tempo, a partida ficou mais equilibrada.

5' 28-34 FLY WEST, FLY! Livre, Russell Westbrook completa o passe de Kevin Durant e enterra. Tempo pedido.

5' 26-28 Westbrook lança para Davis completar a enterrada.

6' 24-26 Westbrook e Durant juntos em quadra.

6' 20-24 DeRozan amplia para o Leste.

7' 20-20 Durant, Davis, Lebron e DeRozan trocam enterradas.

8' 16-16 Kyrie empata novamente a partida.

9' 14-12 SPLASH! Curry anota a primeira para três! E Giannis responde mais uma vez

9' 11-10 LeBron erra a cravada e na sequência, Durant não perdoa

10' 9-10 Kyrie vira a partida com uma bola de três!

11' 4-4 Kawhi crava e Antetokounmpo responde

11' 2-0 Primeiros pontos são dele: Anthony Davis!

BOLA EM JOGO! COMEÇA O ALL-STAR GAME 2017!

Vai subir a laranjinha!

Agora é a vez do Hino Nacional dos Estados Unidos ser executado em Nova Orleans.

Hino Nacional Canadense sendo executado.

Apresentação dos jogadores no Smoothie King Center. Anthony Davis foi o mais ovacionado.

Polêmica! Russel Westbrook chegou a aquecer com a equipe do Leste, distante da sua equipe (Oeste) por causa de Kevin Durant.

LESTE: Titulares: DeMar DeRozan (Raptors), Kyrie Irving (Cavaliers), LeBron James (Cavaliers), Giannis Antetokounmpo (Bucks) e Jimmy Butler (Bulls).

Reservas: Isaiah Thomas (Celtics), Kyle Lowry (Raptors), Paul George (Pacers), Kemba Walker (Hornets), John Wall (Wizards), Carmelo Anthony (New York Knicks) e Paul Millsap (Hawks).

OESTE: Titulares: Kawhi Leonard (Spurs), Kevin Durant (Warriors), Stephen Curry (Warriors), Anthony Davis (Pelicans) e James Harden (Rockets).

Reservas: Russell Westbrook (Thunder), Klay Thompson (Warriors), DeMarcus Cousins (Kings), Draymond Green (Warriors), Gordon Hayward (Jazz), Marc Gasol (Grizzlies) e DeAndre Jordan (Clippers).

O jogo é de festa e o resultado pouco importa, a maioria dos jogadores deixa claro que a intenção é se divertir e fazer o público aproveitar o evento. Mas ao longo dos anos, algumas partidas do All-Star Game ficam marcadas na história. Foi assim no duelo Michael Jordan x Magic Jonhson em 1992 e na despedida de Kobe Bryant em 2016, por exemplo. E o Jogo das Estrelas de 2017 também tem ingredientes de sobra pra entrar nessa lista.

Kevin Durant e Russell Westbrook vão atuar juntos pela primeira vez, desde que Durant trocou o Oklahoma CIty Thunder pelo Golden State Warriors, gerando uma tensão que continua atraindo as atenções neste fim de semana. Além disso, o holofotes nos últimos dias em Nova Orleans também estiveram voltados para o astro LeBron James, campeão e MVP das finais na última temporada com o Cleveland Cavaliers.

Depois de se enfrentarem três vezes nesta temporada da NBA, Durant e Westbrook agora vão atuar do mesmo lado, e a expectativa é de como eles vão se comportar. No treinamento aberto ao público na véspera da partida, os dois não se falaram em quadra. Nas entrevistas em Nova Orleans, ambos foram questionados sobre o encontro e evitaram falar sobre o assunto.

Mas se a relação tensa entre esses dois craques do basquete está em foco, a genialidade e qualidade de LeBron James também chama a atenção no All-Star. No treino de sábado ele foi o jogador mais aplaudido pelos torcedores nas arquibancadas, e na área de imprensa foi o mais procurado pelos jornalistas, que se amontoavam para conseguir uma palavra do astro. E entre muitas frases, o ala dos Cavs mostrou que sua importância ultrapassa os limites do basquete e entra em várias áreas, inclusive na política.

"Eu tenho falado sobre muitas coisas. Isso é o que eu sou, sou um porta-voz, tenho sido porta-voz sobre um monte de coisas neste ano. Mas realmente me sinto abençoado de estar aqui. Este é um momento especial para mim", disse LeBron, que vai disputar o Jogos das Estrelas da NBA pela 13ª vez.

Mas o jogo dos maiores craques do basquete mundial tem ainda mais atrativos. Tem Stephen Curry, Klay Thompson e Draymmond Green (do atual líder Golden State Warriors), tem Anthony Davis (único representante do time da casa, o New Orleans Pelicans), tem o fenômeno grego Giannis Antetokounmpo, tem James Harden, Carmelo Anthony, Kyrie Irving e muito mais.