Com bela virada liderada por John Wall, Wizards vencem Lakers em Los Angeles

Neste final de noite de terça-feira (28), o Los Angeles Lakers recebeu no Staples Center a equipe do Washingon Wizards, mas acabou perdendo mais uma na temporada. Mesmo tendo grande vantagem no placar no último período, a equipe da casa não conseguiu controlar a vitória e perdeu de virada por 119 a 108. Com grande atuação de John Wall, os Wizards venceram a quarta partida seguida.

John Wall liderou a vitória com 34 pontos e 14 assistências, com ajuda de Bradley Beal e Otto Porter Jr com 16 pontos cada. D’Angelo Russell com 28 pontos e Jordan Clarkson com 22 pontos foram os destaque dos Lakers.

Terceiro colocado na conferência Leste e garantido nos playoffs, os Wizards ainda sonham e brigam pela liderança da conferência. Com a vitória sobre os Lakers, a equipe de Washington chegou a sua quarta vitória seguida e soma 46 vitórias em 74 partidas. Os Wizards também confirmaram o título de campeão da Divisão Sudeste da NBA.

Já os Lakers que somam mais uma derrota e permanecem na última colocação da conferência Oeste, continuam com as suas 21 vitórias e amarguram agora 53 derrotas na temporada. Foi a segunda derrota seguida da equipe de Los Angeles.

Os Wizards já voltam às quadras nesta quarta-feira (29), às 23h30, aonde vão enfrentar fora de casa o Los Angeles Clippers. Será a segunda partida seguida dos Wizards jogando no Staples Center. Os Lakers voltarão a jogar na quinta-feira (30), às 21h, aonde vão enfrentar fora de casa a equipe de Minnesota Timberwolves, jogando na Arena Target Center.

Wizards começam na frente, mas Lakers viram no segundo período e saem na frente

Depois de bom início de primeiro período dos Wizards, o time visitante parecia abrir uma boa vantagem sobre os Lakers, mas D’Angelo Russell assumiu a responsabilidade e tratou de empatar a partida no finalzinho do quarto. Terminando o primeiro período em 27 a 27, as duas equipes fizeram ótimo início de partida. Com 8 pontos para John Wall e 11 pontos para D’Angelo Russell, foram os destaques de suas equipes.

No segundo quarto de partida, os Lakers finalmente tomaram a frente e conseguiram a liderança do placar. Terminando o primeiro tempo vencendo por 58 a 55, os Lakers conseguiram ir para o intervalo com um pouco de vantagem. Com grande primeiro tempo de D’Angelo Russell com 20 pontos, foi o principal jogador dos Lakers, enquanto John Wall com 14 pontos e 10 assistências já ia para o intervalo com um double-double e sendo o destaque dos Wizards.

Lakers constrói grande vantagem, mas Wizards tem virada sensacional no último quarto

Com uma ótima volta do intervalo dos Lakers, o time da casa conseguiu construir grande vantagem e placar no terceiro período. Terminando o terceiro quarto com 13 pontos de vantagem, os Lakers não deixaram os Wizards ter a mesma boa atuação da primeira etapa.

Com o placar de 95 a 82 para o time da casa, D’Angelo Russell com 24 pontos e Jordan Clarkson com 22 pontos, foram os responsáveis pelo grande placar dos Lakers. Nos Wizards, John Wall com 26 pontos e 12 assistências, continuou com seu show a parte.

No último minuto de partida, os Lakers entraram na quadra um pouco relaxados achando que a vitória estava segura, mas apesar de bem encaminhada, a partida não tinha terminado. Os Wizards foram para o último período atrás da virada e John Wall liderou o time para isto.

Com grande atuação do armador e também da equipe, os Wizards fizeram boa defesa e permitiram que os Lakers marcassem apenas 13 pontos no último período. Além da boa defesa, o ataque da equipe de Washington funcionou muito bem e a equipe aplicou 37 a 13 no último quarto, fechando o placar da partida em 119 a 108 para os Wizards. Uma virada incrível.

Principal responsável pela virada dos Wizards, John Wall terminou a partida com 34 pontos e 14 assistências, Bradley Beal e Otto Porter Jr. Foram grandes coadjuvantes com 16 pontos cada. Nos Lakers os principais jogadores foram D’Angelo Russell com 28 pontos e Jordan Clarkson com 22 pontos.

Destaques da partida:

Los Angeles Lakers

D’Angelo Russell: 28 pontos, 9 assistências e 6 rebotes

Jordan Clarkson: 22 pontos e 4 rebotes

Washington Wizards

John Wall: 34 pontos, 14 assistências e 4 roubos

Otto Porter Jr.: 16 pontos e 4 rebotes

Bradley Beal: 16 pontos e 3 assistências