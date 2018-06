NBA Awards: Simmons é eleito melhor calouro e Harden é coroado MVP da temporada

Duas semanas após o término da temporada 2017/18 da NBA, com o Golden State Warriors novamente campeão, foram premiados os melhores do ano no prêmio NBA Awards, realizado no Barker Hangar, na Califórnia.

Na última segunda-feira (25), James Harden, do Houston Rockets, foi premiado pela primeira vez como MVP da temporada, superando LeBron James, do Cleveland Cavaliers, e Anthony Davis, do New Orleans Pelicans. Após quase levar o premio na temporada passada, o "barba do capeta" fez uma temporada ainda melhor e foi premiado com justiça:

"Nos últimos quatro anos estive batendo na trave, batendo na trave. Agora finalmente esse momento chegou. A cada ano você sempre tenta ser melhor do que no ano anterior. Erguer esse troféu agora significa muito", destacou o armador de 28 anos.

Além de Harden, outro prêmio de destaque foi o de melhor calouro da temporada, e foi dado para Ben Simmons, do Philadelphia 76ers. O armador superou Donovan Mitchell, seu principal rival na disputa. e Jayson Tatum. Com uma temporada excelente, o calouro dos Sixers não poupou os agradecimentos ao receber o prêmio:

"Eu gostaria agradecer à minha família, amigos; vocês sabem que eu não estaria aqui sem eles. Meus companheiros de equipe, é claro, ao meu grande treinador e a cidade da Filadélfia por me acolher e aos meus familiares, portanto muito obrigado".

Outros prêmios entregues na cerimônia:

Melhor técnico- Dwane Casey (Toronto Raptors)

Melhor jogador defensivo- Rudy Gobert (Utah Jazz)

Melhor sexto homem- Lou Williams (Los Angeles Clippers)

Jogador que mais evoluiu- Victor Oladipo (Indiana Pacers)

Melhor companheiro de quadra- Jamal Crawford (Minnessota Timberwolves)

Maior espírito esportivo- Kemba Walker (Charlotte Hornets)

Conjunto da obra- Oscar Robertson

Executivo do ano- Daryl Morey (Houston Roc